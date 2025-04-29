Влияние католической церкви, или Компромиссы веры | Николай Азаров
Николай Азаров об экспансии католической церкви, политических инструментах и глобальной повестке Ватикана.
Ведущий: Максим Романычев
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Смерть папы Франциска I:
- 21 апреля 2025 года скончался папа Франциск I, глава католической церкви и государства Ватикан.
- Ватикан — уникальное теократическое государство, самое маленькое в мире, с многовековой историей, полной тайн и загадок.
2. Влияние Ватикана в мировой политике:
- Католическая церковь охватывает более 1,5 миллиарда верующих, что делает её одной из крупнейших конфессий, сопоставимой по численности с исламом.
- Ватикан поддерживает дипломатические отношения почти со всеми странами ООН, за исключением Китая и Северной Кореи, признавая Тайвань и Палестину.
- Папа избирается пожизненно и обладает значительными полномочиями, управляя обширной сетью приходов, монастырей, католических школ, университетов и орденов (например, иезуитов, мальтийского ордена).
- Ватикан имеет значительное политическое влияние, что подтверждается присутствием высокопоставленных лиц (например, президентов США) на похоронах пап.
3. Историческая роль Ватикана:
- На протяжении веков католическая церковь стремилась расширить своё влияние, в том числе на православные регионы, считая православие ересью.
- В разные периоды Ватикан вмешивался в светские дела, что привело, например, к появлению англиканской церкви из-за конфликта с Генрихом VIII.
4. Личный опыт Николая Азарова:
- Азаров встречался с папскими нунциями и Иоанном Павлом II во время его визита на Украину в 2001 году.
- Он отмечает, что разные папы проводили политику с разной степенью демократичности, но все они поддерживали единство западного мира, неолиберальные и глобалистские идеи.
5. Роль католической церкви на Украине:
- На Украине присутствуют католики и греко-католики, церковь расколота на множество конфессий.
- Во время государственного переворота 2013–2014 годов греко-католики и униаты активно поддерживали протесты на Майдане, что противоречило принципу отделения церкви от государства.
- Глава греко-католиков Шевчук, связанный с Франциском ещё с Аргентины, утверждал, что папа поддерживает Майдан, хотя публичных подтверждений этому не было.
6. Эволюция позиции Франциска:
- Изначально Франциск мог нейтрально или косвенно поддерживать события на Майдане из-за искажённой информации.
- Со временем его позиция стала более взвешенной: он призывал Зеленского к переговорам и осуждал насилие, что вызвало резкую реакцию украинских властей.
- Франциск выразил соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, что вызвало оскорбительные высказывания украинского посла при Ватикане.
7. Политическая и финансовая мощь Ватикана:
- Ватикан располагает крупным банком и разветвлённой системой, включая орден Opus Dei, который занимается наукой, образованием и распространением идеологий.
- Ватикан исторически адаптировался к политике ведущих стран, поддерживая глобалистскую повестку, но не симпатизировал СССР и современному Китаю.
8. Современные вызовы и моральный авторитет:
- Ватикан сталкивается с ослаблением влияния в традиционных странах (Германия, Франция), где падает интерес к религии, но расширяет паству в Африке, Азии и Латинской Америке.
- Несмотря на пассивную позицию по вопросам ЛГБТ-движения (признанного экстремистским в РФ), Ватикан сохраняет моральный авторитет благодаря активным визитам папы, его выступлениям и энцикликам.
- Ватикан продолжает играть роль в формировании общественного мнения, что влияет на политические решения.
9. Перспективы нового папы:
- Азаров скептически относится к слухам о возможном избрании украинского греко-католика (например, с фамилией Бычок) папой, считая это нереалистичным из-за отсутствия авторитета среди кардиналов.
- Он предполагает, что политика Ватикана останется в целом неизменной с новым папой, хотя Франциск в последние годы демонстрировал реализм и дружелюбные жесты в сторону России.
Вывод:Беседа подчёркивает двойственную роль Ватикана как духовного и политического института. Католическая церковь, обладая огромной паствой и разветвлённой структурой, сохраняет значительное влияние в мировой политике, несмотря на ослабление позиций в традиционных странах Европы. Ватикан исторически стремился к расширению влияния, включая поглощение православия, и адаптировался к глобалистской повестке, что порой вступало в противоречие с традиционными христианскими ценностями. На примере Украины Азаров показывает, как церковь может вмешиваться в политические процессы, поддерживая перевороты, но также отмечает эволюцию позиции Франциска к более взвешенной. Несмотря на вызовы, такие как секуляризация и противоречия с современными идеологиями, Ватикан сохраняет моральный авторитет и политическую значимость, что, вероятно, продолжится и при новом папе.