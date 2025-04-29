Увидел в интернете чудовищную дискуссию о ПТСР, а точнее о том, что кухонного боксёра, что кричит «ебал-дремал я воевал» и после этого бьет свою женщину и ребёнка, надо понять и простить. Такое утверждение в корне неверно, отвратительно и крайне вредно.

Во-первых ПТСР, это не когда ты кидаешься с кулаками на жену, синий пристаешь к людям на улице и выбрав слабого начинаешь пускать пузыри и орать: «я кровь за тебя проливал». Если вам попадается такой типаж «воена», то лучше просто дать ему в ебло, а потом сдать в полицию. Повторюсь еще раз, кто поступает подобным образом, тот не от ПТСР страдает, он просто шиз, бросающий тень на всех ветеранов боевых действий.

Именно из-за таких людей, которых на самом деле мизерный процент от сотен тысяч мужчин прошедших войну, на гражданке на ветеранов смотрят с подозрением, боятся брать на работу и т.д. Специально повторю еще раз, вот таких «ебал-дремал» очень мало, буквально доли процента, но вони к сожалению очень много. Такие типажи становятся героями передач, наши враги подхватывают единичные случаи и в информационном пространстве раскачивают до такой степени, что простой человек начинает обходить стороной ветерана с боевыми наградами.

Безусловно, очень многим прошедшим войну требуется реабилитация. В первую очередь, это проблемы с сердцем, так как пульс практически постоянно выше нормы. Плюсом к этому идут разные болячки, которые начинают вылезать,как только человек расслабляется на отдыхе. Но нет ни одной медицинской причины и психологических травм в результате обстрелов, когда вернувшийся домой избивает свою жену и детей, либо прыгает на беззащитных людей на улице.

И когда вам вдруг такое начинает рассказывать неизвестный обрыган, разбрызгивая слюни по подбородку то поверьте, вероятность того, что он был в серьёзной прожарке фантастически мала.