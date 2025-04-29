Трамп – ответ крупного капитала США на провал ставки на либеральный глобализм
На "Красной линии" в программе Дмитрия Аграновского "Точка зрения"
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Санкции и развитие России:
- В российском обществе существует влиятельная группа, которая считает, что отмена санкций приведет к зависимости от западных технологий и услуг.
- Эта позиция отражает недоверие к способности российской власти развивать страну самостоятельно, без внешнего давления.
- Санкции воспринимаются как стимул для развития, что указывает на слабость внутренней мотивации элиты к модернизации.
2. Позиция элиты и власти:
- Некоторые представители элиты (например, Греф в прошлом) ориентированы на сырьевую модель экономики, что ограничивает развитие страны.
- Есть мнение, что часть элиты не заинтересована в сильной и независимой России, так как это противоречит их личным интересам.
3. Трамп и антироссийские санкции:
- В окружении Трампа обсуждается усиление санкций против России из-за якобы отсутствия интереса Путина к миру на Украине.
- Это может быть тактикой «доброго и злого следователя», где разные представители администрации играют разные роли.
- Трамп осознает провал либерального глобализма и стремится к восстановлению американского лидерства, что требует пересмотра политики в отношении России.
4. Стратегическая задача Трампа:
- Трамп проводит последовательную политику, направленную на восстановление величия Америки и мирового господства США.
- Он одним из первых крупных политиков признал провал либерального глобализма, который выгоден крупному капиталу, но неосуществим.
- Его подход контрастирует с политикой Байдена, которая привела к риску ядерной войны вместо стратегического поражения России.
5. Глобальный Юг и отношения с Россией:
- Страны Глобального Юга поддерживали Россию в противостоянии с Западом, опасаясь нового неоколониализма в случае победы США.
- Эта поддержка была ограниченной, чтобы не вызвать сильного недовольства США.
- Возможное сближение России с США может вызвать опасения у стран Глобального Юга, но Россия должна руководствоваться своими интересами.
6. Сила и уважение на международной арене:
- В эпоху СССР Россия пользовалась большим уважением из-за своей мощи, что позволяло отстаивать свои интересы.
- Сегодня часть элиты и общества не заинтересованы в укреплении страны, что ослабляет ее позиции.
- Гибридная война с Западом продолжается, и прозападная элита остается угрозой для России.
7. Итоги противостояния с Западом:
- Запад рассчитывал на переворот в России после введения санкций в 2022 году, но этого не произошло.
- Неудача политики Байдена привела к смене стратегии США и возвращению команды Трампа, которая предлагает новый подход к гегемонии.
Это где он “элиту” нашёл ? Среди своих поцев ?