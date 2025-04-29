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Трамп – ответ крупного капитала США на провал ставки на либеральный глобализм

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Переслано от: Игорь Шишкин

На "Красной линии" в программе Дмитрия Аграновского "Точка зрения"

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Санкции и развитие России:
- В российском обществе существует влиятельная группа, которая считает, что отмена санкций приведет к зависимости от западных технологий и услуг.
- Эта позиция отражает недоверие к способности российской власти развивать страну самостоятельно, без внешнего давления.
- Санкции воспринимаются как стимул для развития, что указывает на слабость внутренней мотивации элиты к модернизации.

2. Позиция элиты и власти:
- Некоторые представители элиты (например, Греф в прошлом) ориентированы на сырьевую модель экономики, что ограничивает развитие страны.
- Есть мнение, что часть элиты не заинтересована в сильной и независимой России, так как это противоречит их личным интересам.

3. Трамп и антироссийские санкции:
- В окружении Трампа обсуждается усиление санкций против России из-за якобы отсутствия интереса Путина к миру на Украине.
- Это может быть тактикой «доброго и злого следователя», где разные представители администрации играют разные роли.
- Трамп осознает провал либерального глобализма и стремится к восстановлению американского лидерства, что требует пересмотра политики в отношении России.

4. Стратегическая задача Трампа:
- Трамп проводит последовательную политику, направленную на восстановление величия Америки и мирового господства США.
- Он одним из первых крупных политиков признал провал либерального глобализма, который выгоден крупному капиталу, но неосуществим.
- Его подход контрастирует с политикой Байдена, которая привела к риску ядерной войны вместо стратегического поражения России.

5. Глобальный Юг и отношения с Россией:
- Страны Глобального Юга поддерживали Россию в противостоянии с Западом, опасаясь нового неоколониализма в случае победы США.
- Эта поддержка была ограниченной, чтобы не вызвать сильного недовольства США.
- Возможное сближение России с США может вызвать опасения у стран Глобального Юга, но Россия должна руководствоваться своими интересами.

6. Сила и уважение на международной арене:
- В эпоху СССР Россия пользовалась большим уважением из-за своей мощи, что позволяло отстаивать свои интересы.
- Сегодня часть элиты и общества не заинтересованы в укреплении страны, что ослабляет ее позиции.
- Гибридная война с Западом продолжается, и прозападная элита остается угрозой для России.

7. Итоги противостояния с Западом:
- Запад рассчитывал на переворот в России после введения санкций в 2022 году, но этого не произошло.
- Неудача политики Байдена привела к смене стратегии США и возвращению команды Трампа, которая предлагает новый подход к гегемонии.

Вывод:

Беседа подчеркивает глубокий кризис доверия внутри российского общества к способности элиты развивать страну без внешнего давления, такого как санкции. Эта ситуация осложняется продолжающейся гибридной войной с Западом, где часть элиты ориентирована на компромиссы или даже сдачу интересов России. Политика Трампа, направленная на восстановление американского лидерства, рассматривается как прагматичный ответ на провал либерального глобализма, но его действия могут усилить давление на Россию через санкции или тактику переговоров. Россия должна укреплять свою самостоятельность и опираться на собственные интересы, учитывая поддержку Глобального Юга, но не переоценивая ее. Для успешного противостояния Западу и внутренним вызовам необходима сильная и независимая государственная политика, способная развивать страну вне зависимости от внешних условий.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/5280eb5487c8bc4f1d78f085e2cdda5e/
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