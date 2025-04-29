Кибердед Андрей Масалович о самой эффективной и загадочной контрразведке мира:

- История создания СМЕРШ

- Срыв операции «Цитадель»

- Снятие блокады Ленинграда

- Покушение на Сталина

- Легендв и мифы о СМЕРШ

Ведущий эфира – Игорь Печёнкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Клуб Кибердеда

https://t.me/deedcoin_club

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

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