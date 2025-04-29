Путин и Герасимов разыграли западные СМИ. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Освобождение Курской области:
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командующими, отметив их вклад в освобождение Курской области.
- Курская область полностью освобождена от украинских сил, за исключением небольших групп, скрывающихся в лесах и подвалах.
- Эти группы не представляют угрозы, их присутствие минимально и не означает контроля над территорией.
2. Участие северокорейских войск:
- Россия официально признала участие северокорейских вооруженных формирований в освобождении Курской области.
- Северная Корея поддерживает территориальную целостность России и не ограничивает свои действия международными нормами в этом контексте.
- В Пхеньяне планируется возведение монумента в честь действий корейских войск в Курской области.
- Западные и украинские СМИ ранее акцентировали внимание на участии КНДР, но не предоставили доказательств. Российские власти не отрицали, но и не комментировали это ранее.
3. Реакция западных СМИ и российской позиции:
- Западные СМИ обвиняют Россию в обмане из-за признания участия КНДР, хотя официально Россия никогда не отрицала этого.
- Россия подчеркивает, что ведет войну по собственным правилам и не обязана отчитываться перед Западом.
- Участие КНДР демонстрирует наличие у России сильных союзников, в отличие от Украины, чьи союзники ограничиваются поставками оружия.
4. Сравнение с действиями Запада:
- Ни одна западная страна не решилась официально ввести войска на Украину, опасаясь прямого конфликта с Россией.
- Россия, напротив, открыто демонстрирует поддержку со стороны КНДР, подчеркивая силу своих союзников.
5. Роль Северной Кореи:
- КНДР обладает мощной армией (4-е или 5-е место в мире по западным рейтингам) и развитой оборонной промышленностью.
- Северная Корея поставляет России дальнобойные гаубицы, ракеты и снаряды, компенсируя недостаток подобных вооружений в российской армии.
- Россия, в свою очередь, поставляет КНДР нефть, газ, зерно, мясо и другие продукты, поддерживая экономику страны.
6. Политический спектакль:
- Разговор Путина и Герасимова о КНДР был намеренно публичным, чтобы подчеркнуть наличие союзников у России.
- Это часть информационной стратегии, направленной на демонстрацию силы и контраста с изоляцией Украины.
7. Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане:
- На похоронах Папы Римского произошла короткая встреча Трампа и Зеленского, организованная с нарушением протокола Ватикана.
- Зеленский пытался убедить Трампа в агрессивных планах России и просил поддержки, но Трамп ответил жестко, требуя подписания договора о ресурсах и угрожая санкциями за коррупцию.
- Макрон был исключен из разговора, что подчеркивает недоверие США к европейским союзникам.
8. Действия Трампа и их последствия:
- Трамп значительно сократил поставки вооружений Украине, что ослабило украинскую ПВО и позволило России наносить массированные удары.
- Удары 14 апреля 2025 года по Киеву, Харькову и другим городам стали возможны из-за ослабления украинской обороны.
- Трамп играет на обе стороны, публично критикуя Россию, чтобы избежать обвинений в поддержке Москвы, но фактически ограничивает помощь Украине.
9. Ситуация на фронте:
- Полное освобождение Курской области и продвижение в Сумскую область (взятие лесного массива Дубина).
- Успехи в Часовом Яре: российские войска продвинулись на 2 км, угрожая котлом украинским силам. Освобождение Часового Яра открывает путь к Константиновке.
- Константиновка — стратегический плацдарм, взятие которого может привести к котлу украинских сил и наступлению на Краматорск.
- Зеленка (листва) дает преимущество российским войскам, затрудняя работу украинских БПЛА.
10. Стратегические планы:
- Россия не спешит с наступлением, избегая ненужных потерь, как подчеркивал Сталин в прошлом.
- Взятие Константиновки и Краматорска решит вопрос освобождения Западного Донбасса.
Вывод:Беседа отражает уверенность российской стороны в успехах военной операции, подчеркивая освобождение Курской области и продвижение на других фронтах, особенно в Часовом Яре. Признание участия КНДР и демонстрация союзничества с ней служат информационным инструментом для усиления позиций России на международной арене и контраста с изоляцией Украины. Действия Трампа, сократившего военную помощь Украине, объективно способствуют успехам России, несмотря на его публичную риторику. Стратегический фокус России направлен на ключевые точки, такие как Константиновка, с расчетом на долгосрочное доминирование в Донбассе. Беседа подчеркивает прагматичный подход России, избегающей спешки и ориентированной на минимизацию потерь при достижении целей.