Уже два месяца я задаю костромичам простой вопрос: сколько стоит строительство одного квадратного метра дороги? Ни одного правильного ответа! А по данным Счетной палаты РФ – 20 миллионов рублей. Цифра открытая, но не для телевидения. Потому люди и не знают, как их уважают командиры экономики – даже дороги для потомков победителей строят фактически золотые.

Михаил МИШУСТИН, Председатель Правительства Российской Федерации, недавно блестяще отчитался о выполнении Национальных проектов. ВВП в рублях – это натуральное очковтирательство! Нам, выросшим в СССР, памятно, что сделанное правительством оценивалось в натуральных показателях на душу населения. Мишустин даже глазом не моргнул, не забил тревогу, что тут что-то не так, что такой подход к Национальным проектам опасен. Опасно и психологическое состояние трудящихся, когда столица и даже малые города становятся красивей, полно красочных баннеров в честь 80-летия Победы, а в душе праздника нет. Все сыты, одеты, на личных авто, а душу словно кто-то узлом завязывает…

Мошенников, воров, предателей среди высших командиров у нас нет. Есть либеральные законы, есть «научное» знание, которым можно всё объяснить. Уже никто не вспоминает, что Национальные проекты изначально разрабатывала Высшая Школа экономики, что это заведение – проект ЦРУ. Уже и тело врага народа Гайдара, который ввел своим указом на Русь эту Школу, истлело, а Дело живёт! Больше того, с 2009 года «Вышка» - Национальный исследовательский университет. Тут мне скажут, мол проснулся, там всё уже по-нашему. Ой ли? Кого готовят элитные ВУЗы страны? Напомню собственную статью от 25 мая 2021 года «Подвиг прокурора». «Может ли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заниматься антигосударственной деятельностью? Это же крупнейший не только в России, но и в Европе университет гуманитарного и социально-экономического профиля, насчитывающий более 50 филиалов. Оказывается, может, да ещё как! Бессменный ректор РАНХиГС - Владимир Мау – грязнейшей воды гайдаровец, один из идеологов прихватизации и прочих мерзостей, которые мы никак не можем расхлебать». Далее о том, что ректор в прошлом советник покойного Егора Гайдара, потом - заместитель директора Института экономики переходного периода Гайдара, руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ, профессор Высшей школы экономики, преподаватель в московском центре Стэнфордского университета (США)». Не повторяю большой абзац с перечислением «американских» должностей Мау. Возбудив дело против ректора элитной академии, прокурор Константин Простаков совершил подвиг. Вопросов о соответствии подготовки будущих руководителей задачам страны и законодательству было несколько страниц. И что? Система отреагировала: в отношении Никулинского межрайонного прокурора в Москве Простакова была начата служебная проверка. Без ведома сверху действовал!

Мау в июне 2017-го получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В ноябре 2022 года выехал в Израиль и не вернулся. Проиграли и те правоохранители, которые возбудили в отношении ректора Мау дело по подозрению в причастности к крупным хищениям. Система своих не сдает! Интересно выразился о Мау в то время Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы: «Он точно не будет помогать России — это не его народ и больше не его страна». Двадцать лет элитным заведением, готовящим руководящие кадры среднего и высшего звена, командовал научный, идеологический диверсант! Не иноагент, а орденоносец.

Не ворошил бы я прошлое, если б что-то всерьез изменилось. Учительница истории, бабушка студента РАНХиГС на днях по строжайшему секрету прислала мне работу, которую там рекомендуют при написании «курсовой» за 2025 год, говоря по-старому. Это монография Юрия Аксютина «Хрущевская оттепель» и общественные настроения в 1953-1964 гг». М., 2004. В этой монографии глава 2 называется «ПРОЦЕСС ПРОЩАНИЯ СО СТАЛИНСКИМ НАСЛЕДСТВОМ И ЕГО НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ». Мне пришлось дать слово, что не выдам фамилию бабушки, которая возмущена тем, что её внука учат завершать «сталинское наследие» те, кто развалил Великую страну, победившую фашизм, и продолжают своё «научное» дело. Боится бабушка, что внук получит проблемы, поскольку в Академии строго придерживаются политики Администрации Президента. Шаг в сторону… Что же это за политика?

Администрацией с 12 августа 2016 года руководит Антон Эдуардович Вайно.

Что мы, граждане России знаем об этом человеке? У меня в память прочно отложилась информация о событии, когда случились бандитские разборки в центральном офисе Wildberries, что расположен всего в 600 метрах от Кремля. Двое охранников убиты. Это официальными СМИ замолчано, но известно, что там рвали на себя миллиарды предприимчивой женщины две группы серьёзных мужчин. На одной из сторон отмечен Вайно… Наврали, конечно, поскольку материалы с упоминанием этой фамилии либо удалены, либо «sorry», извините и чёрный квадрат сокрытия. А что осталось? То, что стреляли и убитые – кавказцы. Кому хочется погреться у очередного, раздуваемого сверху «очага»?

Куда больше «секретного» Вайно мы знаем о Сергее Кириенко, который Первый заместитель руководителя Администрации президента, Герой Российской Федерации. Помним, что случилось с нашей Родиной в 1998 году. Дефолт! Это признание страной факта, что у неё нет денег. СССР только что был второй державой в мире, а его наследница РФ вдруг, разом оказалась «голой» и пошла на международную «панель». Тогдашний Совет Федерации создал специальную комиссию и пытался заслушать авторов «чуда». Но С.В.Кириенко, (правительство возглавлял!), Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс выступать перед Комиссией отказались.

Заключение Комиссии есть в открытом доступе, там более 60 страниц. Цитата: «По масштабу нанесенного ущерба и глубине негативных последствий для населения России, государства и экономического развития страны решения от 17 августа следует рассматривать как тягчайшее преступление против общества и государства». Кто понёс наказание? Никто! С мая 2021 года один из авторов того, тягчайшего преступления, Кириенко куёт новые «победы». Возглавляет наблюдательный совет общества «Знание», с ноября 2021 года — АНО «Большая перемена». Выступая перед молодёжью «Единой России», Кириенко сказал, что для людей самое важное, когда с ними говорят честно. И тут же произнёс знаковую фразу: «ВПШ – очень важный и очень правильный проект». Но Высшая Политическая школа появилась 27 августа 2023 года сразу с именем Ивана Ильина. Ильин мало того, что лютый антисоветчик, он ещё и неприкрытый апологет фашисткой идеологии. Что тут «очень правильного»? Всвязи с этим ещё раз процитирую малюсенькую заметку Захара Прилепина «ФАШИСТЫ В ЗАКОНЕ УЖЕ ЗДЕСЬ» от 2 апреля этого года. «Вчерашний пост на популярном тг-канале «Сыны Монархии». Автор - ведущий собственной радиопрограммы на «Радио России», постоянный автор ряда изданий, напрямую финансирующихся Администрацией Президента РФ». И дальше радостный скан-поздравление от автора с очередной годовщиной победы антикоммунистических сил в Испании. Поскольку имя автора Прилепин не указал, пришлось зайти на пресловутых «Сынов». Видимо, имелся в виду Роман Антоновский, позиционирующий себя как «русский археофутурист, писатель и патриот». Читать много не смог, как-то токсично, но запомнилось высказывание о том, что если государство не оглашает идеологию, то эту миссию вынуждены брать на себя «творческие люди». Да,1 апреля 1939 года мадридская радиостанция транслировала на весь мир: «Красная армия пленена и разоружена, национальные силы овладевают последними военными объектами». Вот что приводит в восторг «творческую» антисоветскую сволоту. "Но пасаран" ("Они не пройдут") это от наших. "Хемос пасадо" ("Мы прошли") – это от фашистов. И вот идут уже по России. Маленький эпизод, связанный с Великой Россией (СССР), в котором вдали от Родины со стороны Красных воевали наши добровольцы, а со стороны «коричневых» - русские белогвардейцы, утратившие Родину, подается как великое историческое событие. Не преступление? Именно Красная Армия победила белогвардейщину, финансируемую и поддержанную финансами и войсками всего капиталистического мира, она же сломала хребет фашизму.

«Фашисты в законе» - точное название сил, обозначенных писателем и воином Захаром Прилепиным. Источник их финансирования тоже назван. В Администрации Президента не творческие клоуны, а очень серьёзные дяденьки. В канун 80-летия Победы ещё раз напомню исторический, знаковый эпизод новейшей истории России. «Установка памятной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге не была ошибкой, протесты связаны с незнанием истории. Главная фальсификация в том, что доску установили финскому маршалу Маннергейму. Вранье полное! Это памятник русскому генерал-лейтенанту Маннергейму. Маннергейм очень много сделал для Российской империи, поэтому, например, является Георгиевским кавалером. Конечно, Маннергейм фигура противоречивая. Но это пример того, как жизнь людей, и не только простых, была кардинально изменена, исковеркана октябрем 17-го года». Это не какой-то блогер от «Сынов Монархии», а на тот момент Глава Администарции Президента Сергей Иванов. Пытался всучить памятную доску фашисту, но напоролся на протест лениниградцев. А потом назвал народ, потомков выживших блокадников, маргинальной частью населения!

Кстати, через депутатские запросы, как я вычитал, удалось выяснить автора идеи драпировать на День Победы Мавзолей Ленина. Сделано это в 2005 году по предложению Министерства Обороны. Командовал им на тот момент всё тот же Иванов, по сию пору член Совета Безопасности РФ. Тут стоит вспомнить другого Иванова, Тимура и его команду в МО. Блогеры описали его «рацион» в камере. Кушает прекрасно! Да и живёт его команда с надеждой на будущее. Суд закрыл громкий процесс от прессы и народа. Жена Иванова так весело хохотала на том заседании, что её выгнали из зала суда. А кто развёл кубло мошенников и грудастых баб, нарядившихся в генеральские мундиры, опозорив славное министерство на весь мир? Кавалер суверенного Мальтийского военного ордена Сергей Шойгу. Где он сегодня? Сидит! В кресле Секретаря Совбеза…

А где настоящий герой, настоящий генерал, спасший Армию во время хорошо подготовленного контрнаступления ВСУ, Иван Попов? Сидит! В СИЗО давно, а теперь уже получил срок и лишен воинского звания. Ни честные военкоры, ни юристы не могут понять его вину. Военкор Юрий Котенок отрыто назвал вердикт суда "позором". Помним, как стремительно, за один день старшие военачальники оформили приказ об отстранении Попова. В сети есть обращение этого воина к своим бойцам под заголовком "Во имя погибших не имел права врать".

«Честно вам говорю, возникла сложная ситуация с нашим начальством, когда надо было смолчать, смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших всех наших с вами друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами»…

Назвал! И Тамбовский гарнизонный военный суд признал бывшего командующего 58-й армии виновным. Пять лет, лишение воинского звания, штраф.

Тут же в сети появились переводы комментариев западной прессы. Враги ликуют: изолирован их настоящий противник на поле боя. Политики рады очередному удару Системы по… авторитету Путина. Напоминают о «расправах» над Навальным, над Пригожиным и так далее. Но самый интересный вывод делает русский обозреватель Юрий Пронько: «Сегодня в России, после решения суда, взошла новая политическая фигура. Речь про Ивана Попова. Иван Попов не просто восходящая политическая фигура. Он - фигура, которую создают осознавая это или нет. …Он мало пиарится. Совсем не пиарится, но узнаваемость его очень высокая. Как и эмпатия со стороны соотечественников. Он очень чётко вписывается в понятие "свой" на фоне "чужеродной элиты"».

Вот так, господа! Как бы ни хулиганил на мировой арене Трамп, как бы ни старались европейцы и прочие «друзья», всё, что они делают, в итоге обращается на пользу России. Такова в чистоте Воля Всевышнего. «Творцы идеологии» в самой России захлёбываются в собственном дерьме. Да, радио Мадрида разносило слова и «разгроме Красной Армии», тиражируемые сегодня «фашистами в законе» внутри России. Но слова аудиозаписи обращения командарма Попова, разносимые по блиндажам и окопам, по всем нам, живые и сегодняшние: «Любимые, родные — одна семья... Я во имя вас, во имя погибших всех наших с вами друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы»…

Стоит обозначить честно, во имя всех погибших в Великую Отечественную проблемные вопросы нашей страны, и всё начнёт стремительно меняться. В канун 80 летия Победы надо бы не в интернете, не на стреноженном ютубе, а на Центральном телевидении чётко показать, что было сделано под Красным Знаменем, начиная с Октября 1917 года и хотя бы до мая 1945 года. И – что натворено под триколором, начиная с 1991 года. Кроме пенсионной реформы затрудняюсь сказать, что удалось на 100 процентов. Да и это можно считать частью проекта «демография», который злые языки называют зачисткой потомков Победителей, носителей всемирного Проекта Справедливости.

Наши «эксперты» много говорят о дружбе с КНДР и КНР. Но тут и там – Красный Проект, начало которому положено в сталинском СССР. Для китайца самое страшное – потерять лицо. У них есть мощный институт по изучению опыта СССР. Китаеведы утверждают, что в Поднебесной лучше, чем в России знают, как не надо делать, начиная с «хрущёвской оттепели». По оглашению великая дружба (торговля), а по умолчанию - с предателями Идеи ухо надо держать востро. Да, у них есть проблемы. Духовный Мандат Неба, полученный Мао от Сталина в Мавзолее Ленина, как бы «просрочен». Сытый китаец уже так не спаян Духом, как бывает на Руси, когда «ярость благородная вскипает как волна». Любая, даже самая страшная, непреодолимая беда здесь по Воле Народа и Воле Неба обращается в Победу. Стоит России обрести своё лицо, и за ней пойдёт не только Китай, а все народы мира.

Эдуард Наипов,

Кострома