В этой программе "Гром недели" Фёдор Лисицын обсуждает события, связанные с католическим миром, включая смерть папы Франциска, его реформы и отношения с Россией. Особое внимание уделено историческим аспектам папства, расколу между католиками и православными, а также значению встречи папы Франциска с патриархом Кириллом. Лисицын рассматривает реформы Франциска, включая изменение подхода к священникам и необходимость изменений в религии, а также затрагивает будущее католической церкви в свете текущих процессов.

Книга "Дипломаты тьмы":

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00:00:00 Введение и трагедия в католическом мире

00:01:32 История папства и Франциск

00:03:08 Обряды и традиции папства

00:05:29 Исторические и политические аспекты

00:07:32 Папа Франциск и его отношения с Россией

00:10:48 Конклав и будущее папства

00:14:45 Святилище богини Весты и Юноны

00:15:40 Папа Римский и патриарх Кирилл

00:16:31 Раскол между католиками и православными

00:17:30 Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла

00:19:37 Реформы папы Франциска

00:21:22 Необходимость изменений в религии

00:23:42 Будущее католической церкви

00:24:48 Заключение

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