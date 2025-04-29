Марсель, 9 октября 1934 года. Снятая в тот день кинохроника облетела весь мир. От пуль террористов погибли министр иностранных дел Франции Луи Барту и король Югославии Александр Карагеоргиевич. «По сути дела, это был расстрел существующего европейского порядка – марсельские выстрелы послужили прологом Второй мировой войны», – пишет в своей книге историк Елена Бондарева.

Её книга стала первой в России биографией сербского короля. В этой книге приводятся и неожиданные слова о короле знаменитого сербского святителя Николая (Велимировича), который воспринимал Александра Карагеоргиевича не иначе, как «праведника Божия, великого и наивеличайшего из всех правителей наших времен на нашей планете – благородного, человеколюбивого, милостивого, доброго и честного в трудные времена, в которые мы живем».

Высочайшая оценка святого человека, мыслителя! Но многие ли знают о жизни, подвигах и трудах короля Александра?!

Наш великий писатель Иван Шмелев откликнулся тогда на его смерть такими словами: «Кем был для нашей безустойной жизни почивший Король Александр I Югославский? Олицетворением чести, защитником правды – Божией и человеческой. Он был ослепляющим укором для всех, строящих жизнь неправдой; свет Его был отовсюду виден, колол глаза. И служители тьмы погасили его насилием».

Очевидцев поражала такая картина: «На версты и версты, по пути следования в Югославии останков Народного Героя, стояли неисчислимые ряды югославских крестьян и крестьянок. У каждого в руке была свеча или смоляной факел» (К.Д. Бальмонт).

Сразу было понятно, что группа македонских и хорватских сепаратистов-террористов, совершившая преступление, действовала в интересах могущественных сил. Е.А. Бондарева приводит основные версии и заключает: в Париже один из организаторов «действовал не только как опекун четырех террористов, но и как связной между ними и еще одним лицом, которое действовало как непосредственный руководитель всей операции. Попытки французской и югославской полиции раскрыть его настоящее имя или место, откуда он прибыл в Париж, оказались тщетными».

Ясно, во всяком случае, пишет автор книги, что «король Александр и Барту стали первыми жертвами фашизма во Второй мировой войне. Жертвами совершенно неслучайными. Они были убиты за свою настойчивость в выстраивании политических союзов против поднимающегося фашизма Италии и Германии».

Книга Е.А. Бондаревой «Александр Карагеоргиевич – православный король Югославии», изданная в России «Вече», в 2024 году переведена и увидела свет в Сербии, причем редким для страны тиражом – 2000 экземпляров.

Неспроста, ведь историк подчеркивает и в этой работе, что «два наших народа настолько тесно переплетены в истории, что судьба одного немедленно отзывается на другом».

Для Елены Анатольевны Бондаревой это уже третья книга на тему данного русского-сербского переплетения. Она из тех русских людей, которые не ждут заказов и грантов, а по зову сердца решают задачи, казалось бы, неподъёмные. Уникальны по основательности материала и душевной пронзительности книги Елены Бондаревой «Pax Rossica. Русская государственность в трудах историков зарубежья» (М., 2012) и «Русские корни – сербские ветви. Поэзия и живопись Русской Сербии. 1920-1945» (М., 2022).

Движет автором давняя любовь к Сербии, ее героям, истории и культуре. Выпускница истфака МГУ (специализация – «история южных и западных славян»), более десяти лет работала вместе с мужем в Белграде в посольстве СССР (России), знает сербский язык, имеет большой опыт общения и с видными деятелями политики и культуры Сербии, и со «старыми русскими», эмигрантами-беженцами из нашей страны после революции, и их потомками.

Работая над книгой о короле Александре, Елена Бондарева много потрудилась в архивах России и Сербии. Так, в Архиве внешней политики Российской империи сохранилась, несмотря на все исторические потрясения и перемены, масса дипломатических документов. Наши посланники в Белграде в XIX – начале XX века, рассказывает историк, «работали высокопрофессионально, будучи сами незаурядными высокообразованными людьми, личностями. Их отчеты написаны прекрасным языком, восстанавливают картины тех времен, их атмосферу. Многие события, связанные с королевским двором, с Александром Карагеоргиевичем, предстают перед исследователем в новом свете. Отмечу также, что телеграммы из Сербии император Николай II читал лично, делая на документах свои пометки».

В книге впервые публикуется и взятое автором в 1998 году интервью с сыном короля Александра Томиславом, который не принял чужого гражданства, вернулся в 1990-е годы из изгнания в Сербию. Томислав Карагеоргиевич занимал патриотическую позицию, встречался с сербскими солдатами, был популярен в народе.

Поскольку биография короля Александра большинству современных российских читателей совершенно неизвестна, автор дает его портрет на фоне великой трагической эпохи, объясняет узловые моменты истории Сербии и Балкан того периода, рисует целую галерею видных политиков той поры (особенно колоритен многолетний сербский премьер-министр могучий Никола Пашич), разбирает острейшие политические интриги и междоусобицы, показывает основы сербского характера, размышляет о законах сербской судьбы. В итоге получилось яркое эпическое полотно.

Вот некоторые из тезисов книги:

«Сербия – ядро балканского ореха! Без власти над ней не установить власть над Балканами».

«Неслучайно английский путешественник Герберт Вивиан назвал Сербию «раем для маленького человека»! Свободный хозяин на собственной земле, свободный гражданин, имеющий права. На чем же покоилась общественная жизнь в этом патриархальном раю? На существующей вплоть до ХХ века общине – задруге. Великолепно сформулировал суть этого явления Дмитрие Джорджевич: «Потерянное на Косовом поле государство сербы спрятали в своей задруге». Задруга выполняет сразу множество функций: производственная кооперация, организация производства, регуляция имущественного равновесия в общине, школа гражданского воспитания, коллективной этики и морали, хранительница исторической традиции. Задруга спасла сербов во время турецкого владычества и сохранилась в годы независимости как форма, наиболее отвечающая хозяйственному укладу и «народной политической демократии».

«В Сербии на рубеже веков не было латифундий, помещичьих хозяйств. По одной простой причине – не было помещиков! Основу общества составляли свободные крестьяне».

«Такое общество трудно сломить и победить, оно рождает храбрых ратников – что и показали войны ХХ века».

Как становится понятно из книги Елены Бондаревой, православная вера и свое государство – это святое в сербской душе.

И престолонаследник, а затем и король Александр был плоть от плоти своего народа, своей задруги. А это, добавим, было уже весьма редким явлением среди правителей XX века. Все чаще за пышной демагогией политиков скрываются только патологическая жажда власти и готовность на всё ради ее сохранения…

Елена Бондарева пишет: «Король не мог долго находиться в столице, обязательно отправлялся в поездки по стране. Он хотел всю ее изучить и объехать, все увидеть своими глазами. И не было для него лучшего собеседника, чем простой крестьянин. Сербский пахарь – он же солдат – составлял основу государства, суть ее природы и традиции. Именно мнение простых людей для короля зачастую было важнее, чем суждения политиков или депутатов.

Они были понятнее по своему патриархальному восприятию жизни, близкому и самому королю. Он же и был из крестьянской династии балканских королей! Часто его автомобиль ломался в дороге или застревал в болоте, и его вытаскивали крестьяне волами или лошадьми, а потом в скромной горнице предлагали рюмку ракии, сыр и хлеб. Для Александра было важно, чтобы не было посредников между ним и народом».

Невысокий, совсем не богатырского сложения, скромный и даже иногда застенчивый в общении, Александр Карагеоргиевич был уважаем всеми за непоказную храбрость и решительность. Например, отмечает автор книги, еще в 1910 году, в юности, будучи в Париже, он стал первым сербом, который взлетел на самолете в небо. «Полет балканского королевича привлек внимание прессы. Вот что писала венская газета «Винер билдер»: «…Еще ни один член ни одной королевской семьи не доверил свою жизнь хрупкому и небезопасному аэроплану! Престолонаследник Сербии, который проявляет живой интерес к авиации, во время своего визита в Париж вверил свою жизнь знаменитому пилоту графу де Ламберу…».

В ходе балканских войн Александр становится признанным героем, которого называют и в народе, и в прессе «мстителем за Косово», «нашим Александром Македонским». На портретах и фотографиях король, как правило, в военном мундире. Он умел сплотить и воодушевить бойцов, умел слушать своих военачальников, принимая верные продуманные решения.

Елена Бондарева приводит такие строки из донесения (октябрь 1912 года, Первая балканская война) российского посланника в Белграде Н.Г. Гартвига: «В битве под Кумановым наследный принц Александр проявил исключительную отвагу. В то время как турки сплошным ливнем шрапнелей и винтовочных пуль осыпали сербские позиции, королевич верхом объезжал фронт, будучи заметной и притягательной мишенью для турок. Мало того, когда, наконец, после жестокого кровопролитного боя Куманово было взято, Принц Александр первым въехал в павший город. А между тем засевшие в домах албанцы и турки отстреливались изо всех окон, и чуть ли не каждую мусульманскую лачугу приходилось брать штурмом…». После этого сражения Александр был награжден российским орденом Святого Андрея Первозванного.

В годы Первой мировой войны Александр – главнокомандующий всей сербской армией, проявил себя как военачальник уже в начале боевых действий, был удостоен высшей российской военной награды – ордена Св. Георгия IV и III степеней. Всегда оставался со своими войсками, в том числе и в ходе тяжелейшего отступления через горные перевалы. Это была «Албанская Голгофа», из 250 тысяч участников перехода погибло 100 тысяч… Но Сербия не капитулировала, хотя страна была оккупирована и разрушена, потеряла треть населения. Сербская армия победоносно завершила ту войну, французы награждают Александра Военной медалью, а Британия самым главным рыцарским орденом – Почетным военным орденом Бани.

В итоге, пишет Елена Бондарева: «Сербия выиграла войну за престиж на Балканах. Она стала здесь первой силой, возрос и международный авторитет Сербии. Вот так, в боях, Александр и сербский народ узнавали друг друга».

В 1921 году Александр становится главой образованного после Первой мировой войны Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года – Югославия).

Как следует из документов, он с юности верил в общеславянские идеалы, в объединение южных славян в одно государство… Это сложнейшая противоречивая тема, неспроста один из подзаголовков в этой главе звучит так – «Югославизм как предчувствие» (вспоминается картина Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны»).

Как соединить несоединимое? Соотношение численности населения и возможностей сербов и хорватов в новом государстве было практически равным. Еще недавно католики-хорваты были военным противником, входя в состав австро-венгерской армии. Отметим, что их агрессивный национализм самым ужасающим образом проявился позднее, в годы уже Второй мировой войны. Хорваты, считавшие себя по культуре и образованности выше сербов, истинными христианами-«крестоносцами», вдруг проявили иррациональную бешеную жестокость по отношению к сербскому мирному населению, женщинам и детям, сравнимую, по мнению западных исследователей, только с кровожадностью «красных кхмеров» в Кампучии. Удивлялись даже нацистские головорезы. На Нюрнбергском процессе было заявлено о 600 тысячах сербов, убитых только в концлагере Ясеновац. Хорватское руководство сделало геноцид государственной практикой, что поддержало католическое духовенство. Ничего подобного с сербской стороны не отмечалось.

Но эти события были еще впереди…

А проект Югославии не понимали и многие сербы, мечтавшие о своем национальном государстве. В интервью после выхода сербского издания книги «Александр Карагеоргиевич – православный король Югославии» Елена Бондарева так поясняет свое видение этой тяжелой исторической проблемы:

«Когда вышло сербское издание, в Белграде мне дали несколько площадок на радио, телевидении, в газетах, где я смогла рассказать о книге. По реакции тех, с кем я беседовала, по вопросам, которые мне задавали журналисты, я еще раз убедилась в том, что и в нынешней Сербии трактовка личности короля Александра очень спорная. Люди не задумываются о реальном вкладе этого человека в историю сербского народа и сербской государственности, а повторяют то, что было навязано, причем еще при жизни самого Александра его критиками. С одной стороны, это хорваты, которые хотели скорее выйти из состава Югославии. Они очень хитро “переобулись в воздухе”, из врагов стали частью нового государства, получили все, что хотели, все территории вокруг себя и теперь со всеми этими территориями, которые они получили только при условии вхождения в единое государство, они бы хотели и выйти из королевства Югославия. Кто им мешал? Король им мешал. Поэтому они его поливали грязью.

Вторые критики – сербские националисты, которые говорили, что “сербская государственность брошена в котел этого непонятного государства, из которого неизвестно что будет, а сербская государственность, за которую мы воевали, наше королевство было принесено в жертву, как и вся наша кровь, наша победа, наша слава…”

Отмечу, что только в триедином государстве южных славян было возможно объединить сербский народ. Он и посейчас разделен! А на территории Югославии с вожделением смотрела и Италия, и Австрия и они бы легко присоединили бывшие земли Австро-Венгрии к себе…

К этим двум критикам добавились также коммунисты и социалисты, которые, как известно, всегда против монархии как таковой. И под огнем всей этой яростной критики Александр правил всего 13 лет, правил государством, которого еще недавно не было, государством с разными религиями, разными экономиками и т.д. И это государство оставило после себя внушительное наследие.

Все эти три жупела до сих пор так и висят. Пора уже наконец реалистично, трезво посмотреть на фигуру короля! Отодвинуть всю политическую шелуху. Когда Сербия вступила в Первую мировую войну, её главным союзником была Россия. В процессе войны Сербия потеряла своего главного союзника вследствие революции 1917 года. У Сербии вся территория была оккупирована, армию спасли, но с колоссальными жертвами, и тут сербы теряют главного союзника! На что они могли рассчитывать? Задача у короля Александра была объединить в одном государстве весь сербский народ. Как это можно было сделать? Опираясь на нового союзника – Францию. Единственным вариантом стал проект Югославии. Сербия могла бы остаться маленьким королевством и всё, а сербов много было исторически в Хорватии, Боснии, других местах Балкан.

Александр действовал в конкретных исторических условиях. Перед смертью он говорил «я отпущу хорватов, но только без сербов». Об этом велись разговоры и переговоры. В интервью сын короля Томислав говорил мне, что отец был готов отделить хорватов. Но они же сами на это не шли, постоянно обостряя конфликт.

Что еще важно, король играл в долгую. Он верил в то, что, объединит сербов в единое государство. Он верил, что все сербы, тоже весьма разные, постепенно переплавятся и станут большим и мощным национальным сербским ядром в этом новом государстве, и тогда будет перевес на их стороне, но до этого он не дожил…

На мой взгляд, для Александра Югославия это был исторический этап, через который он просматривал какое-то будущее. Он был патриотом Сербии, в этом нет никакого сомнения. Вера в Бога у него была глубокая. Неслучайно святитель Николай (Велимирович) так высоко оценивал короля Александра, поддерживал его с юности».

Кстати говоря, до Елены Бондаревой о взаимоотношениях святителя и короля, об их духовной дружбе никто не писал, почему-то не обращая на это внимания…

Александр Карагеоргиевич был воцерковленным человеком, всегда помогал сербскому монастырю Хиландар на Афоне. Биограф короля Александра Бранислав Глигориевич пишет: «“Если что-то делается без Веры, то не будет приносить пользы” — таков был его девиз… Он был верен традиции старых сербских господарей и Сербской православной церкви, но не пренебрегал поддержкой и других вероисповеданий, стремясь обеспечить им полностью равноправное положение».

«Еще одним проектом, в который король вложил сердце, душу и немалые личные средства, – пишет Елена Бондарева, – был храм-памятник на Опленаце… Храм был построен еще во времена короля Петра как усыпальница династии Карагеоргиевичей.

Однако именно королю Александру принадлежит концепция внутреннего убранства храма во имя святого Георгия. Идеей построить храм, вобравший в себя всю красоту средневекового сербского искусства, он был озарен в центре Шумадии, где в ХIХ веке вспыхнула борьба за свободу Сербии под руководством Георгия Карагеоргиевича.

Для осуществления этой идеи сразу же после войны король разослал экспедиции ученых и художников, чтобы они изучили, отобрали и скопировали лучшие фрески, иконы и образы из монастырей и храмов Хиландара, Грачаницы, Дечан, Печи, Студеницы, Жичи, Раваницы, Манасии, Каленича, Любостинии и др. Затем в мозаичной технике все эти образы предполагалось воспроизвести на стенах храма. Король принимал во всем этом многолетнем и очень технологически сложном процессе самое живое участие: прекрасно разбираясь в искусстве, он высоко ценил труд истинных мастеров своего дела. Когда работы были завершены, все убедились, что Опленац – самый дивный храм со времен Византии».

Мемориальный храм-усыпальница Карагеоргиевичей на Опленаце стал одним из самых главных и самых прекрасных сербских символов. Здесь нашел свой последний земной приют и сам король Александр…

Многих высоко ценимых им русских ученых и художников направлял он в отдаленные монастыри Сербии и Македонии, где они изучали и копировали древние фрески, многие из которых впоследствии частично или полностью были утрачены…

Россию король называл своей второй Родиной. Иван Ильин в потрясающем по силе слова и мысли некрологе 1934 года писал: «Он – наш, духовно, Сербией порожденный, воспитанный её духом героизма и верности. Он вдохновлен был великой русской культурой, человеколюбивой, широкой и глубокой, благостной и благоговейной, верной великому завету: “Свет Христов просвещает всех”. Его жизнь – служение и подвиг».

Не было в мировой истории другого правителя, так относившегося к русским! Это мы, русские, должны всегда осознавать и помнить. Но – величайшая несправедливость! – в Москве поставлено немало памятников различным главам разных государств, а памятника королю Александру нет.

Историк и политик Н.А. Нарочницкая в предисловии к книге Е.А. Бондаревой отмечает: «Принимая в своей разоренной войной стране почти 100 тысяч русских беженцев, король Александр, как никто другой, понимал их боль и утрату, и то, насколько полезными они могут стать в деле строительства молодого государства южных славян. Нигде в мире русские не встретили столько понимания и тепла, как в Сербии… Русские изгнанники получили великолепный Русский дом, трудились профессорами в сербских университетах и создавали научные школы. В то же время во Франции русские аристократы, не желавшие отказываться от русского гражданства, вынуждены были стать водителями такси или рабочими на заводах».

Елена Бондарева, именно как русский историк, в своей книге впервые столь глубоко раскрывает важнейшие для понимания личности короля Александра моменты его жизни, связанные с Россией. Так, о его наставнике в Пажеском корпусе (лучшем российском военно-учебном заведении, где готовили офицеров лейб-гвардии), подполковнике (впоследствии генерале) Романе Петровиче Сульменёве биографы упоминали, но очень кратко. А Бондарева показывает, какое значение для юного Александра имела встреча с ним и последующее их общение в России и Сербии в 1903-1914 годах.

Оказывается, внуком Р.П. Сульменёва был известный московский священник, фронтовик, доктор геолого-минералогических наук, протоиерей Глеб Каледа (1921-1994), который в своих воспоминаниях «Записки рядового» писал о деде: «Роман Петрович был педагогом-воспитателем по призванию. Придя в полк молодым офицером, он организовал школу для солдат, которой отдавал много сил и любви… Он был живым, подвижным человеком, любил точность и порядок, терпеть не мог ожиданий с их пустым времяпрепровождением… По своей природе дедушка… был крупным педагогом, воспитателем и организатором обучения. В конце 1916 г. его кандидатура обсуждалась на должность воспитателя царевича Алексея. По словам бабушки, он был наиболее вероятным из трех выдвинутых кандидатов. Но к этой обязанности он не приступал. Пала монархия, Царская семья была расстреляна. Если бы он стал воспитателем, вероятно, был бы расстрелян вместе с ними в Екатеринбурге».

Александр, любивший бывать дома у Сульменёвых, говорил: «У вас мой дом в России». Здесь королевич любил играть на рояле в семейном кругу. Он, кстати говоря, обладал большими музыкальными способностями и феноменальной музыкальной памятью.

Еще один пласт русско-сербских переплетений в судьбе короля Александра до Елены Бондаревой тоже никто специально не разбирал. Это отношения тогда еще принца с Николаем II, с Царской семьей. А ведь Елена, сестра Александра (о ее драматической судьбе также написано в книге), еще в 1911 году вышла замуж за князя Иоанна Константиновича Романова (сына видного члена Российского императорского дома, генерала, известного как выдающийся поэт К.Р.). В начале 1914 года Александр приехал в Петербург на крестины племянника.

К тому времени он был уже героем Балканских войн, престолонаследником, и рассматривался как достойная партия для одной из дочерей Николая II, по мнению некоторых авторов – Татьяны. С женской тонкостью и интуицией Елена Бондарева исследует и этот вопрос.

Она рассказывает: «Все пишут – Татьяна, Татьяна, а я чувствую, что не Татьяна… Дневники царских дочерей тогда еще только готовились к печати. В ГАРФе (Государственный архив РФ – Ред.) мне скопировали дневники Татьяны и Ольги за этот период. Я изучила, кто из них что писал. У Татьяны Александр не упоминается ни разу. А вот у Ольги упоминается, да как, да еще в зашифрованном виде! Она встречалась с разными людьми, но ни разу ничего не было зашифровано. У нее зашифровано только то, что связано с Александром.

Вот запись от 17 января 1914 года: «Завтракали с Папа, Тетей, Костей и Александром. С ним сидела. Милый, конфузливый и красивый ужас. Ух, ух какой». Есть и другие трогательные записи… И вот последнее упоминание в 1917 году: «17 января. Ровно 3 года сегодня у нас завтракал Александр Сербский». Здесь имя тоже написано шифром, и это последняя зашифрованная запись в дневнике.

Несмотря на огромное количество драматических событий, войны и революцию, Ольга помнила и отмечала даты встречи с Александром. Вряд ли это было просто приятным воспоминанием, скорее – памятью сердца».

Возможно, это самая проникновенная глава в книге Елены Бондаревой. У кого-то, наверно, и слеза может выступить на глазах…

Историк дает и очерк об Ольге Николаевне, потому что, как поясняет в интервью Елена Бондарева: «Ольга была больше других вовлечена в дела отца, она была ближе всех к отцу. Он ей мог доверять какие-то свои мысли. А Татьяна была близка с матерью. Это первое. Второе – здесь, поскольку это государственное дело, она понимает, что брак с Александром Сербским был возможен и к этому шло. Когда он приехал в Россию в январе 1914-го, Николай его везде звал. Он звал его на завтраки домой. Он с Ольгой имел личную беседу. Об этом, конечно, мы мало знаем. Неволить своих дочек Николай не хотел. Но Ольга-то выбрала Александра, это ясно.

Причем если бы чуть-чуть поторопились и брак был бы заключен, война может и началась бы, но ее точно оттянули бы. В книге приведена цитата австрийского посланника, который пишет: как же мы тогда нападем, если он будет женат на дочери императора, это же будет прямое нападение на Россию…Тема с Ольгой, считает Елена Анатольевна, еще не доработана. Хотелось бы найти и свидетельства отношения Александра. Ведь есть упоминание, что он страшно переживал как личную трагедию, известие о гибели Царской семьи.

Об отношении короля Александра к русской эмиграции Елена Бондарева детально рассказала в двух своих предыдущих книгах. В этой работе она уделяет особое внимание политическому сотрудничеству.

Русские в королевстве ценили Александра не просто как спасителя и благодетеля, но и как продолжателя дела православной монархии. В Архиве Сербии сохранилось немало документов – проектов, присланных русскими (например, подробно рассмотренное автором книги письмо 1933 года «О восстановлении русского государства Галицкая Русь»).

Король внимательно относился к мнениям, он встречался и с генералом П.Н. Врангелем, и с митрополитом Антонием (Храповицким), вообще любил говорить по-русски, но, как констатирует автор книги, «в отличие от мечтателей-эмигрантов, король Александр был очень трезвым и здравым политиком».

Елена Бондарева, помимо богатой историко-политической аналитики, даёт и психологический портрет своего героя. Запоминается один штрих. Сначала цитируются слова директора Пажеского корпуса генерала Н.А. Епанчина, который, рассказывая Николаю II о своем воспитаннике, говорил, что «один из признаков доброго сердца и чистой души – улыбка, а улыбка у королевича, безусловно, говорит в его пользу».

И в годы его правления, отмечает Е. Бондарева: «Все собеседники отмечают проницательность, внимательность и человечность короля Александра. Вошла в легенду замечательная «улыбка короля», о которой Йован Дучич (известный сербский поэт, писатель и дипломат. – Ред.) написал, что эта улыбка – самое прекрасное, что ему доводилось видеть. Именно она освещала лицо Александра с поблескивающими стеклами пенсне необыкновенно теплым шармом».

Сильные качества Александра, его мудрость и обаяние способствовали успешной дипломатической деятельности, направленной на предотвращение новой мировой бойни. Елена Бондарева подчеркивает: «В 1934 году его убили совершенно неслучайно, Александр был большой европейский игрок. И это нельзя забывать. Его стараниями в 1921 году была создана Малая Антанта, объединявшая усилия Югославии, Чехословакии и Румынии. Союз с Францией был заключен в 1927 году, а в 1934 году – союз между Югославией, Румынией, Турцией и Грецией». О короле Александре говорили, что именно он замирил Балканы, известные в истории как «пороховая бочка» Европы.

Третье покушение на жизнь короля стало смертельным. Силы войны и зла стремились убрать со своего пути миротворцев.

В Первую мировую Россия спасла Сербию. Но не спасла ли и Сербия Россию весной 1941-го?! 27 марта в Белграде поднялось народное восстание против собственного правительства, присоединившегося к Тройственному пакту после тайных переговоров с Гитлером.

Во главе восстания была группа высших офицеров Военно-воздушных сил. Сербы не желали быть на стороне Гитлера. Их лозунгами были «Боле рат, него пакт» («Лучше война, чем пакт») и «Боле гроб, него роб» («Лучше в гробы, чем в рабы»). Король Петр II (сын короля Александра) и новое правительство предложили Советскому Союзу заключить военно-политический союз. Известный американский журналист У. Ширер пишет: «Переворот в Югославии вызвал у Гитлера один из самых диких приступов ярости за всю жизнь… Гитлер объявил о самом роковом из всех своих решений: «Начало операции по плану «Барбаросса» придется отодвинуть на более поздний срок в пределах четырех недель». Люфтваффе разрушили Белград, в руинах погибло более 17 тысяч человек. Территория страны была оккупирована. Но захват России теперь предстояло осуществить в более короткие сроки… Эта задержка… оказалась роковой».

Судьба сербов и русских неразрывна в мировой истории. За ударом по Сербии следует удар по России… Поэтому нам, русским, жизненно необходимо знать сербскую историю.

И книга Елены Бондаревой, итог многолетнего труда, стала весомым вкладом в русское постижение Сербии.

Специально для «Столетия»

Алексей Тимофеев