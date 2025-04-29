О корейской подготовке

Видел парней этих парней несколько раз в деле. И всякий раз я ловил себя на мысли, что они готовились к другой войне. Что выглядело несколько странно. Все-таки Северная Корея – это военное государство. 70 лет они де-факто находятся в состоянии войны. Огромные бюджетные средства идут на национальную оборону, а встреча с украинской армией заставила корейцев задуматься и пересмотреть свои взгляды на войну.

Совсем скоро они поняли, что кучковаться нельзя, а атаковать шеренгой – это не лучшая затея. А РЭБе и БПЛА они, слышали, но истинного значения их не понимали.

В очередной раз замечу, что для того, чтобы извлечь уроки из войны, нужно потерять своих солдат на поле боя. Корейцы заплатили свою цену и теперь будут перерабатывать этот ценный опыт. Командиры рот дорастут до генералов. И всю свою карьеру они будут помнить противное жужжание FPV дронов, и сделают все, чтобы минимизировать их угрозу.

За СВО наблюдают все военные этого мира. Но истиные выводы будут доступны немногим. Большинство будут принимать решения, основываясь на материалах объективного контроля и сухих разведывательных материалов. И я уверен, что большинство генералов так и не смогут сделать правильных выводов из опыта СВО. Что, впрочем, нам на руку. Время сейчас лихое, а боевым опытом могут похвастаться лишь немногие армии.

Александр Харченко