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О корейской подготовке

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Переслано от: Свидетели Байрактара

О корейской подготовке

Видел парней этих парней несколько раз в деле. И всякий раз я ловил себя на мысли, что они готовились к другой войне. Что выглядело несколько странно. Все-таки Северная Корея – это военное государство. 70 лет они де-факто находятся в состоянии войны. Огромные бюджетные средства идут на национальную оборону, а встреча с украинской армией заставила корейцев задуматься и пересмотреть свои взгляды на войну.

Совсем скоро они поняли, что кучковаться нельзя, а атаковать шеренгой – это не лучшая затея. А РЭБе и БПЛА они, слышали, но истинного значения их не понимали.

В очередной раз замечу, что для того, чтобы извлечь уроки из войны, нужно потерять своих солдат на поле боя. Корейцы заплатили свою цену и теперь будут перерабатывать этот ценный опыт. Командиры рот дорастут до генералов. И всю свою карьеру они будут помнить противное жужжание FPV дронов, и сделают все, чтобы минимизировать их угрозу.

За СВО наблюдают все военные этого мира. Но истиные выводы будут доступны немногим. Большинство будут принимать решения, основываясь на материалах объективного контроля и сухих разведывательных материалов. И я уверен, что большинство генералов так и не смогут сделать правильных выводов из опыта СВО. Что, впрочем, нам на руку. Время сейчас лихое, а боевым опытом могут похвастаться лишь немногие армии.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Подготовка КНДР к другой войне: Северокорейские военные, несмотря на значительные вложения в оборону и состояние постоянной боеготовности, оказались не готовы к реалиям современной войны, с которыми столкнулись в боях за Курскую область.

2. Тактические ошибки: Корейцы изначально применяли устаревшие методы ведения боя, такие как скучивание и атаки шеренгой, что оказалось неэффективным против украинской армии.

3. Недооценка современных технологий: Северокорейские военные недооценивали роль радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что стало для них неожиданностью.

4. Цена опыта: Уроки войны усваиваются через потери. Корейцы, понеся жертвы, начали переосмысливать свой подход к боевым действиям.

5. Перспективы обучения: Полученный опыт будет использован для подготовки будущих командиров, которые учтут угрозу современных технологий, таких как FPV-дроны.

6. Глобальное наблюдение за СВО: Все армии мира следят за конфликтом, но лишь немногие смогут сделать правильные выводы, так как большинство опираются на ограниченные данные разведки и объективного контроля.

7. Преимущество боевого опыта: Армии с реальным боевым опытом имеют преимущество, что особенно ценно в условиях современных конфликтов.

Вывод:

Участие северокорейских военных в боях за Курскую область выявило их неподготовленность к современной войне, несмотря на военный характер государства. Столкновение с украинской армией заставило их пересмотреть тактику и осознать значение РЭБ и БПЛА. Потери стали ценным уроком, который будет использован для подготовки будущих командиров. Конфликт подчеркивает важность реального боевого опыта, который дает преимущество лишь немногим армиям, способным правильно интерпретировать уроки войны.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/bayraktar1070/3974
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