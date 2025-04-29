Люди – новая нефть. ЦБ и Минфин делят добычу // Олег Комолов. Числа недели
Россия занимает 12 место в мире по величине ключевой ставки. 25 апреля ЦБ сохранил её на уровне в 21%. Средний темп роста цен остаётся высоким , а быстрее всего растут цены на продукты питания: “инфляция для бедных” достигла отметки в 17%. Падение цен на нефть сокращает доходы бюджета и заставляет правительство задуматься об очередном повышении налогов и пенсионного возраста в ближайшие годы.
Фестиваль “Не пряча лиц” с участием авторов “Простых чисел” пройдёт 9 мая 2025 г. в Москве в 19.00. Цена билета – freepay.
Регистрация по ссылке: https://ailano.timepad.ru/event/3317490/
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00:00:00 Ключевая ставка – опять 21%
00:02:04 Инфляция снижается. Или нет?
00:11:11 Курс рубля и торговый баланс России
00:16:25 Последствия для бюджета
00:18:53 Проблемы с государственным долгом и резервами
00:23:26 Повышение налогов и пенсионного возраста случится?
00:26:23 Альтернативные пути развития России
00:29:25 Фестиваль “Не пряча лиц”
Материалы выпуска:
https://pointmedia.io/story/6808a0e6e25aea416748a786
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2025/PR-OTR_2025-04-24.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/7677631
https://59.ru/text/gorod/2025/04/05/75299369/?utm_source=chatgpt.com
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=306149-osnovnye_pokazateli_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_2024_godu_v_chasti_gosudarstvennykh_vnutrennikh_zaimstvovanii_rossiiskoi_federatsii
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55550/bulletin_25-03.pdf
https://fedstat.ru/indicator/31448
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Олега Комолова:
1. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ:
- 25 апреля 2025 года ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что делает Россию одной из стран с самыми высокими ставками в мире (12-е место среди стран с нестабильной финансовой системой).
- Высокая ставка отражает напряженность в экономике и накопившиеся противоречия.
2. Инфляция в России:
- Официальная инфляция (по Росстату) остается высокой — более 10% год к году.
- Сезонно сглаженная инфляция снизилась с 13% (4-й квартал 2024) до 8% (март-апрель 2025), но продовольственные товары продолжают дорожать, компенсируя снижение цен на непродовольственные товары.
- Продукты питания (картофель +45%, капуста +30%, свекла +23% и др.) значительно подорожали с начала 2025 года, что бьет по бедным слоям населения.
3. Сравнение цен с США:
- Некоторые товары в России (клубника, помидоры, сыр, бананы) дороже, чем в США, несмотря на разницу в доходах (средний доход в Москве — $18,000, в США — $87,000).
- Это противоречит экономической теории, где цены в богатых странах должны быть выше из-за более высокой производительности труда.
4. Инфляция для бедных:
- Инфляция для бедных россиян на 7% выше средней по экономике, так как они потребляют базовые товары и услуги, которые дорожают быстрее.
- Методология Росстата не отражает реального роста цен для низкодоходных групп.
5. Укрепление рубля:
- Рубль укрепился с 100 до 82 рублей за доллар в 2025 году из-за роста торгового баланса (+$14,8 млрд в марте) на фоне падения импорта (-39%) сильнее, чем экспорта (-24%).
- Падение импорта связано со стагнацией гражданской промышленности из-за высокой ключевой ставки и перекоса в пользу ВПК.
6. Стагнация и рецессия:
- Гражданская промышленность (машиностроение, стройматериалы, металлургия) сокращается из-за высокой ставки и отмены льготной ипотеки.
- Промышленное производство стагнирует, а без учета ВПК экономика близка к рецессии (падение выпуска на 1% в 1-м квартале 2025).
7. Дефицит бюджета:
- Дефицит бюджета в 2025 году превысил 2 трлн рублей из-за снижения налоговых поступлений (падение производства и потребления).
- Продажа ОФЗ не покрывает дефицит: в 1-м квартале 2025 года чистый результат от операций с ОФЗ составил -108 млрд рублей из-за высоких затрат на обслуживание долга.
8. Сокращение резервов:
- Ликвидная часть ФНБ сократилась с 8,6 трлн рублей до 3,4 трлн из-за расходов на СВО.
- Пополнение ФНБ затруднено из-за падения цен на нефть (с $80 до $65 за баррель) и политики США по увеличению добычи.
9. Рост налогов:
- Концепция «люди — новая нефть»: граждане компенсируют падение нефтяных доходов через налоги.
- В 2025 году введена прогрессивная шкала НДФЛ, повышены налоги на прибыль и акцизы, что принесет 3,5 трлн рублей в бюджет.
- Планируется дальнейшее повышение налогов и, возможно, пенсионного возраста (до 70 лет) с 2026 года.
10. Социально-экономические последствия:
- Кризис бьет по бедным, у которых нет сбережений, увеличивая социальное расслоение.
- Государство сокращает региональные выплаты (например, для участников СВО), чтобы снизить дефицит бюджета.
- Отсутствие инвестиций в модернизацию и роботизацию экономики ухудшает перспективы роста производительности труда.
11. Альтернативный путь:
- Инвестиции в производство, модернизацию и повышение квалификации граждан могли бы повысить производительность труда и благосостояние.
- Траты на СВО и поддержку олигархов снижают ресурсы для реального развития экономики.
12. Призыв к действию:
- Необходимы просвещение, борьба за права и смена приоритетов государства.
- Анонс фестиваля «Непряча лиц» 9 мая в Москве для обсуждения политэкономических вопросов и продвижения прогрессивной культуры.
Вывод:Лекция Олега Комолова подчеркивает кризисное состояние российской экономики в 2025 году, вызванное высокой ключевой ставкой, инфляцией, стагнацией гражданской промышленности и перекосом в сторону ВПК. Укрепление рубля носит временный характер и связано с падением импорта, а не с экономическим ростом. Рост цен на продовольствие и налоги усиливает давление на бедные слои, увеличивая социальное неравенство. Дефицит бюджета и истощение резервов вынуждают государство повышать налоги и рассматривать непопулярные меры, такие как увеличение пенсионного возраста. Комолов видит решение в инвестициях в модернизацию и повышение производительности труда, а не в милитаризации и поддержке элит. Он призывает к общественной активности и просвещению для изменения текущей политики, подчеркивая, что историческая правда на стороне тех, кто борется за справедливость.