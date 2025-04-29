Россия занимает 12 место в мире по величине ключевой ставки. 25 апреля ЦБ сохранил её на уровне в 21%. Средний темп роста цен остаётся высоким , а быстрее всего растут цены на продукты питания: “инфляция для бедных” достигла отметки в 17%. Падение цен на нефть сокращает доходы бюджета и заставляет правительство задуматься об очередном повышении налогов и пенсионного возраста в ближайшие годы.

Фестиваль “Не пряча лиц” с участием авторов “Простых чисел” пройдёт 9 мая 2025 г. в Москве в 19.00. Цена билета – freepay.

Регистрация по ссылке: https://ailano.timepad.ru/event/3317490/

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00:00:00 Ключевая ставка – опять 21%

00:02:04 Инфляция снижается. Или нет?

00:11:11 Курс рубля и торговый баланс России

00:16:25 Последствия для бюджета

00:18:53 Проблемы с государственным долгом и резервами

00:23:26 Повышение налогов и пенсионного возраста случится?

00:26:23 Альтернативные пути развития России

00:29:25 Фестиваль “Не пряча лиц”

Материалы выпуска:

https://pointmedia.io/story/6808a0e6e25aea416748a786

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2025/PR-OTR_2025-04-24.pdf

https://www.kommersant.ru/doc/7677631

https://59.ru/text/gorod/2025/04/05/75299369/?utm_source=chatgpt.com

https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=306149-osnovnye_pokazateli_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_2024_godu_v_chasti_gosudarstvennykh_vnutrennikh_zaimstvovanii_rossiiskoi_federatsii

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55550/bulletin_25-03.pdf

https://fedstat.ru/indicator/31448

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