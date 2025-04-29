Новая серия из цикла «История России: главное». В этот раз Кирилл Назаренко и Егор Яковлев говорят о сословном устройстве Российской империи и гипотетической возможности её модернизации без революционного перелома.

Могла ли империя времён Николая II совершить рывок в современность – или её социальные противоречия были слишком глубоки? Как жили дворяне, крестьяне, мещане и духовенство после реформ? Почему освобождённые крестьяне оставались в бедственном положении? Мог ли крестьянский сын стать офицером? Как иудеи, мусульмане и буддисты существовали в православной империи? Менялось ли бесправное положение женщин? Почему Столыпинские реформы не могли спасти страну от кризиса? И как аграрное перенаселение вело Россию к социальному взрыву?

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Предыдущая серия: • Часть 33. Русские марксисты и появлен…

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#сословия #российскаяимперия #историяроссии

00:00 Введение

03:55 Сословность в Российской империи

06:45 Сословные различия в Европе

09:34 Дворяне и их привилегии

13:17 Офицерский корпус и сословные различия

16:05 Купечество и казачество

18:00 Крестьяне и мещане

22:41 Религиозные и национальные ограничения

36:47 Гендерное неравенство в Российской империи

41:29 Духовенство и его сословная обособленность

45:14 Были ли у Российской империи шансы на модернизацию без революции?

52:45 Аграрное перенаселение и мальтузианская ловушка

55:35 Индустриализация в России

56:00 Проблемы золотого рубля

01:02:45 Электрификация и социализм

01:05:34 Пётр Аркадьевич Столыпин и проблема аграрного перенаселения

01:11:10 Кризисные явления в Российской империи

01:14:00 Заключение

