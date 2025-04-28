В период с 1943 по 1945 годы на земле Италии с фашистами сражалось 4981 советских солдат, 425 из них погибли. Среди них есть те, чьи имена стали широко известны, но есть и немало безвестных героев, еще ожидающих своих биографов. К последним, без сомнения, относится Николай Петрович Панков, чья короткая, но яркая жизнь закончилась среди лесистых холмов Ломбардии.

О советском солдате Николае Панкове мы имеем не так много сведений, в основном почерпнутых из его регистрационной карточки в немецком лагере для военнопленных в Ламсдорфе. Он родился в 1923 году в Московской области и, вероятно, был студентом или выпускником военного училища, что впоследствии помогло ему создать в Италии боеспособную и хорошо организованную группу сопротивления.

Как и многие его сверстники, с началом войны он ушел на фронт, но очень скоро оказался в плену (предположительно до осени 1941 года). Его отправили на принудительные работы в Германию, а в 1943 году на север Италии, когда эту часть страны оккупировали немцы.

Здесь ему и его товарищам удалось установить контакты с местными антифашистами: некоторые из них учились до войны в Москве и хорошо говорили по-русски. Они-то и помогли советским солдатам бежать из плена. Вокруг Николая сразу же собралась небольшая группа, укрывшаяся в горах между долинами Тромпия и Саббия в Ломбардии, среди едва проходимых горных троп и дремучих лесов.

На первых порах основной задачей этой группы, состоявшей из 15 человек, было выжить в холодную зиму 1943/44 года. Не имея ни теплых вещей, ни средств к существованию, ни достаточного вооружения, ни надежного укрытия, они все же решили не спускаться в долину и не просить убежища у крестьян. Несмотря на холод и стужу, оставались в горах, постоянно перемещаясь с одного места на другое, чтобы избежать засады и вновь не попасть в плен.

Николай Панков, которому на тот момент было около 20 лет, стал не только их командиром, но настоящим примером для подражания. Русским солдатам удалось установить контакты с местным населением, те начали оказывать им всякого рода помощь.

С течением времени присутствие отряда «русского Николы», как его называли итальянцы, становится все более заметным. К нему присоединяются другие бежавшие из плена советские солдаты и некоторые итальянские антифашисты. Все они испытывают на себе очарование его личности, восхищены его собранностью, мужеством и решимостью. К нему отправляют тех итальянцев, кто укрывается от призыва в армию фашистской Республики Салò, говоря: «С Николой вы научитесь воевать».

С наступлением весны, когда жизнь в горах становится менее суровой, отряд Николая начинает действовать более активно. В июне ему удается совершить нападение на казарму Национальной республиканской гвардии в Броццо недалеко от Брешии, приостановив продвижение фашистов в соседней долине. Это еще больше укрепило репутацию русских среди партизан и местного населения.

Один из солдат отряда Панкова так вспоминал то время: «Пока мы проходили через один городок, по обеим сторонам улицы выстроились люди и нам аплодировали. Один из наших затянул "Красное знамя", зная немного слов на итальянском; песню подхватили другие, а также кое-кто из толпы».

К августу 1944 года в отряде Панкова было уже 26 человек, 21 из которых — выходцы из СССР. В отряде царила железная дисциплина, взаимная выручка и помощь. Раненых товарищей не бросали, выносили из боя на руках. Теперь у них имелось достаточно оружия, чтобы перейти к более серьезным действиям, но именно в этот момент им помешали…

Николай хотел сохранить автономность своего отряда от остальных партизанских подразделений. Он полагал, что с малым числом хорошо обученных бойцов ему будет удобнее действовать. Однако это его желание вошло в противоречие с решением комитета итальянских коммунистов взять под свой контроль все действующие в Ломбардии партизанские силы коммунистического направления.

Николаю неоднократно предлагали сложить с себя командование и войти со своими бойцами в состав 122-ой Бригады Гарибальди. Все эти предложения он отклонял.

Ответ на вопрос, почему он так поступил, можно найти в разрозненных записях из его дневника: «Итальянские партизаны до сего момента бездействовали. Они только получали помощь от местного населения и с наступлением первых холодов сразу же рассеялись». Сотрудничать с комитетом не имело смысла, считал он, потому что его командование состояло в основном из ремесленников, которые мало что понимали в военном деле.

Вряд ли он мог представить, что подписывает себе этим отказом смертный приговор. Поскольку уговоры не помогали, командование Бригады Гарибальди приняло жесткое решение: «устранить» несогласных. Одновременно фашисты начали проводить облавы на партизан. Во время одной из них отряд Николая Панкова распался. Кто-то попал в плен, кому-то удалось выйти из окружения и присоединиться к другим партизанским отрядам. Николай, легко раненый, укрылся у верных людей, но судьба его была трагична. 18 сентября 1944 года он был убит — не врагами, а теми, кто выполнял приказ своего командования, хотя не все были с ним согласны, и Панкова даже пытались предупредить о готовящемся приговоре.

О причинах этой абсурдной смерти историки спорят до сих пор, выдвигая разные гипотезы. Самой правдоподобной из них остается следующая: командование Бригады Гарибальди опасалось, что присутствие в том же районе независимого отряда, руководимого профессиональным военным, который уже завоевал себе славу среди местного населения, может привлечь к Панкову многих людей и тем самым нанести урон зарождавшемуся итальянскому Сопротивлению. Ведь его маленький отряд уже активно действовал в то время, когда Бригада Гарибальди еще не существовала.

Иными словами, эта небольшая группка отчаянных русских солдат начала первой оказывать реальное сопротивление фашистам в этой части Ломбардии. Именно из-за ревностного к этому отношения гарибальдийцев имя Николая Панкова было надолго вычеркнуто из истории Сопротивления.

Больше того, его выставляли, чуть ли не бандитом, анархистом, мародером, грабившим местное население, тогда как на самом деле он напротив всеми силами сам этому противостоял.

«Одним из самых горьких и противоречивых аспектов» Сопротивления назвал историю Панкова журналист Марко Баратто. Действительно, в образ «бандита с большой дороги» с трудом верится, когда смотришь на его фотографию, размещенную теперь на сайте Бессмертного полка Италии. С нее на нас смотрит совсем еще юный мальчик, целеустремленный и чистый, в твердом взгляде которого сквозит непоколебимая уверенность в победе, хотя фотография сделана в немецком плену.

С течением времени военные историки обратили внимание на эту трагическую страницу итальянского Сопротивления и на саму личность Николая Панкова, осознав необходимость реабилитировать его имя, отдать должное его подвигу – человека и партизана.

Память о «русском Николе» осталась в воспоминаниях жителей тех мест и дошла до нас, а значит, его самопожертвование не было напрасным. Он занял свое почетное место в истории борьбы с фашизмом.

Специально для «Столетия»

Ирина Баранчеева, Рим