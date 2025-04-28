Профессор МЭИ, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Гашо разобрал причины и последствия Чернобыльской катастрофы. Почему вокруг неё так много мифов? Где и главное зачем нам наврал сериал «Чернобыль» от HBO? Стоит ли бояться повторения подобных аварий? Почему ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы – это победа советских людей над атомной опасностью? Об этом и не только – в новом видеоролике на канале «Точка Сборки».

Чтобы не теряться в обилии мифов и фейков и узнать про аварию на Чернобыльской АЭС правду от очевидцев, рекомендуем к вашему прочтению замечательную книгу «Чернобыль: треть века спустя». Она доступна в электронном виде по ссылке: https://mpei.ru/news/Documents/2020/24-04-3.pdf

Ведущая: Елизавета Жигалова

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

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