Вся правда о Чернобыле, или Катастрофа глазами очевидца | Евгений Гашо
Профессор МЭИ, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Гашо разобрал причины и последствия Чернобыльской катастрофы. Почему вокруг неё так много мифов? Где и главное зачем нам наврал сериал «Чернобыль» от HBO? Стоит ли бояться повторения подобных аварий? Почему ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы – это победа советских людей над атомной опасностью? Об этом и не только – в новом видеоролике на канале «Точка Сборки».
Чтобы не теряться в обилии мифов и фейков и узнать про аварию на Чернобыльской АЭС правду от очевидцев, рекомендуем к вашему прочтению замечательную книгу «Чернобыль: треть века спустя». Она доступна в электронном виде по ссылке: https://mpei.ru/news/Documents/2020/24-04-3.pdf
Ведущая: Елизавета Жигалова
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Евгения Гашо о Чернобыльской аварии:
1. Исторический контекст и сравнение с другими авариями:
- Чернобыльская авария (1986) — не единственная в истории атомной энергетики. Сравнивается с авариями на Три-Майл-Айленд (1979, США) и Фукусиме (2011, Япония), где также наблюдалось сокрытие информации.
- Аварии в атомной энергетике неизбежны при развитии отрасли, примеры есть в Англии, Челябинской области (Маяк) и других странах.
- Чернобыль выделяется из-за масштаба социальных последствий и страха перед невидимой радиацией, распространившейся далеко за пределы зоны.
2. Социальные последствия Чернобыля:
- Социальные последствия (паника, недоверие) оказались значительнее экологических, медицинских и технических.
- Паника легко распространяется, пример — ложная тревога на Балаковской АЭС в 2003 году, вызвавшая хаос в регионе.
- Общество не готово к авариям, что усиливает страх и спекуляции. Чернобыль выявил эту проблему ярко.
3. Медицинские и экологические последствия:
- Мифы о тысячах погибших и генетических мутациях преувеличены. Реальные жертвы — около 30–50 человек (пожарные и персонал, получившие смертельные дозы).
- Зона отчуждения очистилась быстрее, чем ожидалось (уровень радиации упал в 50–1000 раз). Животные вернулись, зона стала экологическим заповедником.
- Международные исследования (Япония, Корея, Германия, США) не выявили значительных генетических или массовых медицинских последствий от малых доз радиации.
4. Технические аспекты аварии:
- Авария произошла из-за эксперимента по проверке времени работы турбины при отключении внешнего энергоснабжения. Эксперимент был важен, но проведён в неподходящее время (ночью).
- Конструктивные недостатки реактора РБМК: большой размер, положительный паровой коэффициент (возможность разгона), пустотная часть стержней управления, усилившая аварию.
- Персонал не совершал фатальных ошибок, действовал по инструкциям, но не был предупреждён о возможных нерасчётных режимах реактора.
5. Культура безопасности и уроки Чернобыля:
- Чернобыль выявил необходимость культуры безопасности, которая до сих пор не внедрена за пределами атомной отрасли (например, в тепловой энергетике).
- Фукусима показала, что уроки Чернобыля не были полностью усвоены: японское общество и власти были ещё менее готовы.
- Современные системы безопасности исключают подобные аварии, но социальная готовность к кризисам остаётся низкой.
6. Роль СМИ и пропаганды:
- Сериал HBO «Чернобыль» рассматривается как мощное антисоветское и антироссийское пропагандистское оружие, искажающее реальность.
- Показаны неточности в быте, поведении людей, атмосфере. Реальные ликвидаторы работали с энтузиазмом и взаимовыручкой, а не в депрессивной обстановке, как в сериале.
- Фильм синхронизирован с экономическими и политическими интересами (туризм в зону, строительство второго саркофага, события 2022 года).
7. Ликвидация аварии:
- Ошибки в ликвидации были из-за непонимания масштаба (думали, что топливо осталось внутри реактора, а 80–90% вылетело).
- Постройка саркофага за 200 дней — уникальное достижение, но некоторые решения (заливка реактора бором и свинцом) ухудшали ситуацию.
- Ликвидаторы, включая отряд дозиметристов 186, работали осознанно, помогая контролировать дозы радиации.
8. Личный опыт и мотивация ликвидаторов:
- Гашо участвовал в ликвидации как дозиметрист в отряде 186. Решение было добровольным, без героизма, но с желанием помочь и профессиональным интересом.
- Атмосфера среди ликвидаторов — взаимовыручка, коллективизм, энтузиазм, несмотря на риски.
- Многие не сообщали родным о работе в зоне, чтобы не беспокоить.
9. Современные вызовы и рекомендации:
- Необходима подготовка общества к экстремальным событиям через образование (включение тем риска и безопасности в учебные программы).
- Социальные механизмы управления кризисами остаются слабым местом, особенно в эпоху смартфонов и быстрого распространения информации.
- Туризм в Припять опасен не радиацией, а физическими рисками (заброшенные здания, травмы).
Вывод:Евгений Гашо подчёркивает, что Чернобыльская авария стала не только технической, но и социальной катастрофой, обнажившей неподготовленность общества к кризисам и силу паники. Технические недостатки реактора и ошибки в управлении были значимыми, но преувеличенные социальные и медицинские последствия, подпитываемые мифами и пропагандой, нанесли больший ущерб. Уроки Чернобыля частично усвоены в атомной отрасли, но за её пределами культура безопасности и управления кризисами остаётся слабой. Гашо призывает к повышению готовности общества через образование и осознанное отношение к рискам, подчёркивая важность правдивой информации и коллективной ответственности.