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Трампу придется задуматься

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Переслано от: Игорь Шишкин

Трампу придется задуматься

Россия официально объявила об участии войск КНДР в операции по освобождению Курской области.

Несколько месяцев молчали и даже отрицали и вдруг «со всех экранов»

Зачем?

В том, что это «послание» Вашингтону не приходится сомневаться.

Но, какое именно послание?

Надо полагать, что эта новость для США не стала новостью – американская разведка не зря есть свой хлеб.

Надо полагать, что в Москве и не сомневались, что американцы прекрасно знают об участии корейцев в боях, и что, соответственно, новостью для Вашингтона это не станет.

ТАСС приводит слова пресс-секретаря Президента России:

❕РФ при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран, сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС

Вот и ответ.

Придав гласности участие в боях войск из КНДР в соответствии с российско-северокорейским Договором, Россия послала Америке ясный и четкий сигнал о том, что Договор между Россией и КНДР – это полноценный военный союз и что Россия в полном соответствии с этим Договором придет на помощь КНДР, как Пхеньян пришел на помощь Москве.

Кто-то скажет, что Америка и не собиралась нападать на Северную Корею и потому это послание ни о чем.

Только не надо забывать про нескрываемое стремление Вашингтона сосредоточиться на «сдерживании» Китая, в которое может входить как прямая война, так и гибридная.

Любые же боевые действия в любой форме, развязанные против Китая самой Америкой или ее «прокси», неизбежно вовлекут в свою орбиту КНДР. Иного просто не может быть.

Теперь же Кремль объявил, что при таком развитии событий Россия выполнит свой союзнический долг по отношению к КНДР.

Расклад на геополитической доске резко изменился.

Трампу будет о чем подумать и серьезно подумать

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Официальное заявление России: Россия объявила об участии войск КНДР в операции в Курской области, что стало неожиданным после периода отрицания.
2. Послание Вашингтону: Заявление рассматривается как сигнал США, а не как новость, так как американская разведка, вероятно, уже знала об участии КНДР.
3. Российско-северокорейский договор: Россия подчеркивает, что участие КНДР основано на договоре, который предусматривает взаимную военную помощь.
4. Сигнал о военном союзе: Россия демонстрирует, что договор с КНДР — это полноценный военный союз, и она готова помочь КНДР, как КНДР помогает России.
5. Геополитический контекст: США стремятся сдерживать Китай, что может вовлечь КНДР в конфликт (прямой или гибридный). Россия заявляет о готовности поддержать КНДР в таком сценарии.
6. Изменение расклада: Заявление России меняет геополитическую ситуацию, заставляя США пересмотреть свои подходы.

Вывод:


Россия, объявив об участии КНДР в операции и подчеркнув силу союзнического договора, посылает США предупреждение о готовности защищать своего партнера в случае эскалации, особенно в контексте возможного конфликта с Китаем. Это усиливает позиции России и КНДР на геополитической арене и вынуждает администрацию Трампа учитывать новый уровень военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном при формировании своей внешней политики.

Дополненный вывод:


Россия, подчеркивая военный союз с КНДР, недвусмысленно сигнализирует, что в потенциальном конфликте между США и Китаем она поддержит Китай, а не США. Это можно интерпретировать как оригинальный и демонстративный отказ от возможного предложения США о сотрудничестве против Китая. Такой шаг укрепляет стратегическое партнерство России с Китаем и КНДР, одновременно усложняя геополитические расчеты США, особенно в контексте сдерживания Китая, и вынуждает Вашингтон пересмотреть свои подходы к региону.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/isshishkin/3828
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