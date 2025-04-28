Трампу придется задуматься

Россия официально объявила об участии войск КНДР в операции по освобождению Курской области.

Несколько месяцев молчали и даже отрицали и вдруг «со всех экранов»

Зачем?

В том, что это «послание» Вашингтону не приходится сомневаться.

Но, какое именно послание?

Надо полагать, что эта новость для США не стала новостью – американская разведка не зря есть свой хлеб.

Надо полагать, что в Москве и не сомневались, что американцы прекрасно знают об участии корейцев в боях, и что, соответственно, новостью для Вашингтона это не станет.

ТАСС приводит слова пресс-секретаря Президента России:

❕РФ при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран, сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС

Вот и ответ.

Придав гласности участие в боях войск из КНДР в соответствии с российско-северокорейским Договором, Россия послала Америке ясный и четкий сигнал о том, что Договор между Россией и КНДР – это полноценный военный союз и что Россия в полном соответствии с этим Договором придет на помощь КНДР, как Пхеньян пришел на помощь Москве.

Кто-то скажет, что Америка и не собиралась нападать на Северную Корею и потому это послание ни о чем.

Только не надо забывать про нескрываемое стремление Вашингтона сосредоточиться на «сдерживании» Китая, в которое может входить как прямая война, так и гибридная.

Любые же боевые действия в любой форме, развязанные против Китая самой Америкой или ее «прокси», неизбежно вовлекут в свою орбиту КНДР. Иного просто не может быть.

Теперь же Кремль объявил, что при таком развитии событий Россия выполнит свой союзнический долг по отношению к КНДР.

Расклад на геополитической доске резко изменился.

Трампу будет о чем подумать и серьезно подумать