Развитие Советов и отмирание социалистической демократии. М.В.Попов. Красный университет. 23.04.2025
Лекцию в Красном университете на тему «Развитие Советов и отмирание социалистической демократии» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии, член ЦК Рабочей партии России. 23.04.2025.
Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanya…
Все занятия текущего учебного года: • Красный университет 2024–2025 гг.
II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university
Комментарий редакции
---
Ключевые идеи и уровни анализа
1. Исторический контекст и природа Советов:
- Советы — уникальное российское явление, возникшее из инициативы рабочих в 1905 году (Иваново-Вознесенск).
- Это не продукт элиты или интеллигенции, а естественный ответ рабочих на невозможность индивидуальной борьбы с работодателями.
- Корневая идея Советов — коллективизм и единство действий, что позволило эффективно отстаивать интересы трудящихся.
2. Современное положение и юридические возможности:
- Формирование Советов и забастовочные движения не запрещены российским законодательством, право на забастовку закреплено в Конституции и Трудовом кодексе.
- Практика демонстрирует, что рабочие имеют инструменты для легального отстаивания своих интересов, но часто не используют их из-за страха, инерции или даже политической трусости.
3. Критика нынешней “демократии”:
- Демократия на деле оказывается диктатурой правящего класса — будь то буржуазия или иной элитарный слой.
- В современной России увеличение пенсионного возраста, ухудшение условий труда, рост социальной несправедливости напрямую свидетельствуют о смещении баланса власти не в пользу трудящихся.
- Само слово “демократия” часто используется как оболочка, скрывающая реальные властные отношения.
4. Роль Советов и их функционал:
- Советы — не только забастовочные органы, а инструмент для коллективной выработки решений, образовательной и организационной поддержки, формирования и распространения коллективных договоров.
- Особое значение придается тому, кто становится делегатом Совета: это должны быть наиболее грамотные, энергичные и независимые люди (важный укол в сторону часто формальных или “продажных” профсоюзов).
5. Проблемы внутреннего саботажа и апатии:
- Даже среди левых, социалистических партий и движений наблюдается боязнь или противодействие развитию Советов.
- “Плаксивость” и политическая трусость сдерживают инициативу.
6. Практические шаги:
- Организация городских Советов рабочих возможна и сейчас, требуется лишь инициатива — предложен конкретный механизм делегирования.
- Важно тиражировать опыт: распространять информацию через газеты, поддерживать связь между рабочими разных предприятий.
- Актуальный вызов: преодолеть привычки атомизации, научиться создавать горизонтальные связи даже в условиях господства капиталистических отношений.
7. Переосмысление истории и примеры успеха:
- Примеры развития Советов в СССР, опыт коллективных действий докеров, машиностроителей, ростовщиков подчеркивают эффективность самостоятельной организации.
- Неудачи и контрреволюция не отменяют накопленного исторического опыта и не стерли возможности для повторного возрождения Советов как органа рабочей самозащиты.
---
Междисциплинарные аналогии и философский взгляд
- Советы сравниваются с клеточными автоматами: из простых, локальных взаимодействий (рабочие комитеты, забасткомы) рождается сложная система самоуправления, где коллективный интеллект превышает сумму индивидуальных усилий.
- Аналогично тому, как в философии сознание может быть осмыслено не как индивидуалистский остров, а как сеть соотнесений и отзывов, Советы воплощают коммуникативную и субъектную мощь рабочего класса.
- В духе дисциплины “карма-йоги” (действуй не ради результата, а ради долга), подчеркивается самоценность организационной работы для развития сознания и достоинства трудящихся.
---
Выводы и практические импликации
- Советы — живой, актуальный инструмент самоуправления и защиты интересов трудящихся. Их появление — результат исторического поиска эффективных форм борьбы и самоорганизации, а не кабинетной изобретательности.
- Страх, политическая инерция и внутренняя фрагментированность — главные препятствия сегодняшнего дня. Однако удерживаться в зоне политики выжидания — путь деградации.
- Необходим новый виток инициативы и самоорганизации. Советы могут (и должны) быть возрождены, опираясь на реально существующее законодательство, накопленный опыт и волю коллективов.
- Критически важно помнить прошлое, учиться из опыта и не идеализировать ни историю, ни современные формы “демократии”. Необходимо искать живую реальность, а не иллюзию, быть открытым к обновлению и честно смотреть в глаза вызовам времени.
---
Вместо сухого резюме — практическое напоминание: истина Советов и демократии не только в лозунгах, а в каждодневном действии, общении, умении слышать друг друга и организовываться без посредников и страховых ловушек. Главное — не позволять страху и привычкам саботировать собственную свободу и коллективную силу.