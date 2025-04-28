Низкий поклон братьям из КНДР!
Военный союз России и КНДР – значимый геополитический фактор, который к тому же теперь связан кровными узами. Корейские бойцы пролили кровь за нашу Родину, как советские бойцы когда-то проливали кровь за их Родину. Это и есть настоящая благодарность, то, что дороже любых денег, бесценно.
Вот ведь какой получился выверт судьбы – единокровные нам жители Украины стали врагом, а монголоидный народ – настоящим братом. Для украинских вырусей немец и американец стал союзником в войне против России , а северокорейский солдат плечом к плечу с русским сражается за Россию.
Казалось бы, всё перевернулось с ног на голову, всё не так, как должно быть. А на самом деле, всё логично и правильно, но согласно особой логике. По-христиански брат – это не тот, что по крови, а тот, что по духу. Вот почему родной брат может стать Каином, а чужой по крови человек может стать настоящим братом, который положит жизнь за тебя.
В этом великая правда, которую мы сейчас постигаем. Да, конечно, очень хотелось бы, чтобы братство по духу совпадало с братством по крови, и вообще идеал Русского мира – во всемирном братстве. Но пока не пришло 1000-летнее Царство, такой идеал недостижим. А значит, будем считать братьями тех, кто готов положить за нашу священную борьбу свою жизнь, независимо от крови и политического устройства.
Низкий поклон братьям из КНДР!
Комментарий редакции
Тезисы статьи:1. Военный союз России и КНДР — значимый геополитический фактор, укрепленный кровными узами из-за совместной борьбы.
2. Историческая параллель: корейские бойцы пролили кровь за Россию, как советские солдаты когда-то за КНДР, что символизирует глубокую благодарность.
3. Контраст с Украиной: украинцы, близкие по крови, стали врагами, выбрав союз с Западом, тогда как КНДР, несмотря на этнические различия, стала «братом» России.
4. Христианская философия: истинное братство определяется не кровью, а духовной близостью и готовностью жертвовать собой.
5. Логика истории: текущая ситуация, хоть и кажется парадоксальной, логична с точки зрения духовного единства и борьбы.
6. Реализм в идеале Русского мира: всемирное братство — недостижимый идеал в текущих условиях, поэтому братьями считаются те, кто разделяет борьбу России.
7. Признание КНДР: автор выражает глубокую благодарность северокорейским союзникам за их поддержку.
Вывод:Статья подчеркивает значимость военного союза России и КНДР, интерпретируя его как духовное братство, основанное на общей борьбе и жертвах, а не на кровном родстве. Автор противопоставляет этот союз отношениям с Украиной, которая, несмотря на этническую близость, стала врагом. Опираясь на христианскую философию, автор утверждает, что истинное братство определяется духовной близостью, а не происхождением. В условиях текущих геополитических реалий Россия принимает в качестве братьев тех, кто готов сражаться за её интересы, что делает КНДР важным союзником. Статья идеализирует этот союз, но признаёт, что мечта о всемирном братстве остаётся недостижимой.
Дополнительный вывод
Союз России и КНДР, представленный как духовное братство, основанное на христианской идее и совместной борьбе, требует более глубокого анализа, учитывающего идеологические, исторические и социальные реалии. Этот альянс не столь однозначен, как кажется, и его природа выходит за рамки романтизированной концепции, предложенной в статье.
КНДР, будучи атеистическим и социалистическим государством, действует последовательно, поддерживая Россию как часть своей антизападной идеологии. Её участие в конфликте отражает борьбу с капиталистическим Западом, воспринимаемым как исторический враг. Россия, напротив, занимает двойственную позицию: будучи капиталистической страной, она стремится к равноправному партнерству с Западом, отвергая роль сырьевого придатка, навязанную в 1990-е годы. Однако это стремление сталкивается с сопротивлением Запада, что порождает конфликт, частью которого стал кризис с Украиной.
Внутри России сохраняется запрос на социальную справедливость, уходящий корнями в советское прошлое. Приватизация 1990-х, воспринятая многими как «ограбление», усилила социалистические настроения среди простых людей, в отличие от элит, встроенных в глобальную капиталистическую экономику. В этом контексте поддержка КНДР может быть направлена не на российское руководство, извлекающее выгоду из продажи ресурсов, а на ту часть общества, которая разделяет идеалы равенства и протестует против западной модели неравенства. Таким образом, бойцы КНДР становятся идеологическими союзниками простых россиян, а не государства в целом.
Христианская риторика, использованная для обоснования братства, оказывается второстепенной. Христианские ценности, исторически ближе Западу, не объединяют Россию с атеистической КНДР. Куда более значимым оказывается универсальный запрос на справедливость, который выходит за рамки религиозных категорий и находит отклик в социалистических идеалах КНДР. Однако этот запрос не поддерживается официальной политикой России, что подчеркивает внутреннее противоречие: руководство страны действует в рамках капиталистической логики, тогда как часть населения тяготеет к социалистическим ценностям.
Союз с КНДР, таким образом, носит ситуативный и прагматический характер, опираясь на общую антизападную позицию и идеологическую близость с частью российского общества. В то же время он выявляет разрыв между народом и элитами, а также амбивалентность российской позиции на мировой арене. Представлять этот альянс как монолитное духовное братство — значит игнорировать сложные социальные и идеологические динамики, лежащие в его основе. Низкий поклон братьям из КНДР следует понимать не как признание единства нации, а как благодарность за поддержку в борьбе, которая для многих россиян символизирует стремление к справедливости.