Военный союз России и КНДР – значимый геополитический фактор, который к тому же теперь связан кровными узами. Корейские бойцы пролили кровь за нашу Родину, как советские бойцы когда-то проливали кровь за их Родину. Это и есть настоящая благодарность, то, что дороже любых денег, бесценно.

Вот ведь какой получился выверт судьбы – единокровные нам жители Украины стали врагом, а монголоидный народ – настоящим братом. Для украинских вырусей немец и американец стал союзником в войне против России , а северокорейский солдат плечом к плечу с русским сражается за Россию.

Казалось бы, всё перевернулось с ног на голову, всё не так, как должно быть. А на самом деле, всё логично и правильно, но согласно особой логике. По-христиански брат – это не тот, что по крови, а тот, что по духу. Вот почему родной брат может стать Каином, а чужой по крови человек может стать настоящим братом, который положит жизнь за тебя.

В этом великая правда, которую мы сейчас постигаем. Да, конечно, очень хотелось бы, чтобы братство по духу совпадало с братством по крови, и вообще идеал Русского мира – во всемирном братстве. Но пока не пришло 1000-летнее Царство, такой идеал недостижим. А значит, будем считать братьями тех, кто готов положить за нашу священную борьбу свою жизнь, независимо от крови и политического устройства.

Низкий поклон братьям из КНДР!