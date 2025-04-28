Как ВСУ удалось прорваться в Курскую область и какую цель они преследовали? Кто придумал операцию «Труба», во время которой ВС РФ вернули под контроль Суджу? Нужна ли в России новая мобилизация? Сможет ли Трамп завершить украинский конфликт? В интервью RTVI об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

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00:00 Интервью. Апти Алаудинов

00:15 Почему ВСУ удалось прорваться в Курскую область?

03:19 Случаи побега командиров

04:20 Цель ВСУ в Курской области

08:50 Как проходила операция ВС РФ в Курской области?

12:04 Как возникла идея операции «Поток» в Судже?

18:38 Санитарная зона в Сумской области

22:27 Наступление ВСУ в Белгородской области: в чем смысл?

25:25 Цели и задачи спецоперации

29:57 Прогноз по срокам окончания боевых действий

33:09 Смысл слова «русский»

39:00 Опасается ли Алаудинов за свою жизнь?

41:51 Миротворческая миссия Трампа — спектакль?

45:20 Как поменялись методы ведения боевых действий?

51:48 Нужна ли новая волна мобилизации?

53:20 Когда Алаудинов уйдет на пенсию?

55:07 Почему Армия России такая боеспособная?