Мобилизация и риски полномасштабной войны: Алаудинов о боях под Курском, Белгородом и миссии Трампа
Как ВСУ удалось прорваться в Курскую область и какую цель они преследовали? Кто придумал операцию «Труба», во время которой ВС РФ вернули под контроль Суджу? Нужна ли в России новая мобилизация? Сможет ли Трамп завершить украинский конфликт? В интервью RTVI об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
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00:00 Интервью. Апти Алаудинов
00:15 Почему ВСУ удалось прорваться в Курскую область?
03:19 Случаи побега командиров
04:20 Цель ВСУ в Курской области
08:50 Как проходила операция ВС РФ в Курской области?
12:04 Как возникла идея операции «Поток» в Судже?
18:38 Санитарная зона в Сумской области
22:27 Наступление ВСУ в Белгородской области: в чем смысл?
25:25 Цели и задачи спецоперации
29:57 Прогноз по срокам окончания боевых действий
33:09 Смысл слова «русский»
39:00 Опасается ли Алаудинов за свою жизнь?
41:51 Миротворческая миссия Трампа — спектакль?
45:20 Как поменялись методы ведения боевых действий?
51:48 Нужна ли новая волна мобилизации?
53:20 Когда Алаудинов уйдет на пенсию?
55:07 Почему Армия России такая боеспособная?
Комментарий редакции
1. Причины и ход украинских прорывов в Курскую и Белгородскую области
- ВСУ удалось организовать наступление за счёт длительной подготовки, разведданных, анализа слабых мест обороны (с помощью аналитических центров НАТО).
- Российская сторона обвиняет в случившемся недостаточную информированность и, возможно, ошибки/бездействие некоторых командиров.
- Первый и ключевой заслон был создан силами спецназа «Ахмат», который оперативно прибыл на место событий.
2. Цели украинского наступления
- Обрисовывается версия о задаче захватить Курчатовскую АЭС и выйти к Белгороду, чтобы получить сильный переговopный рычаг.
- Подчёркивается убеждённость, что реальные стратеги этого наступления — западные страны и НАТО.
3. Оценка действий ВСУ и обвинения в жестокости
- Высказывается мнение о двойственности состава ВСУ: часть мобилизованы насильно и не хотят воевать, другая часть — идейные противники, обвиняемые в «фашизме» и жестокости по отношению к мирному населению.
- Гуманитарные истории (например, женщина, умершая от голода) используются для эмоциональной иллюстрации обвинений.
4. Стратегические, тактические и технологические изменения войны
- Лектор подробно рассказывает о роли новых технологий — дронов, радиоэлектронных средств борьбы, сетевых коммуникаций.
- Отмечается снижение значимости крупной техники (танков, артиллерии) из-за уязвимости перед беспилотными системами и изменившейся тактики.
- Применяются специальные подземные операции и комплексная координация разных сил.
5. О необходимости аккуратности в освобождении территорий
- Подчеркивается ориентированность (со стороны России) на минимизацию риска для мирного населения.
- Открыто признается замедленный темп наступления по этой причине.
6. Идея «санитарной зоны» и территориальные амбиции
- Озвучиваются предложения о создании «санитарной зоны» на территории Сумской области для недопущения атак, фиксируется историческая и идентичностная претензия («это Русская область»).
7. Оценка Запада, Украины, будущего мира
- Вгляд в стратегическую перспективу — идеи о скором «распаде НАТО», «закате» США и Европы, о БРИКС как альтернативной платформе и угрозе американскому доллару.
- Скепсис в отношении любых западных переговорных инициатив (включая возможное посредничество Трампа), акцент на самостоятельности российских интересов.
8. Внутренняя консолидация и национальная идентичность
- Большой фрагмент посвящён размышлениям о понятии «русский», синтезу разных национальностей в российском обществе и армии.
- Утверждается важность национального единства и межрелигиозного братства (мусульмане и православные), недопустимость межнациональных конфликтов.
9. Проблема демографии и стратегические задачи страны
- Высказывается мысль о важности увеличения численности населения, демографическая проблема выводится на уровень стратегической задачи России.
- Призыв готовиться к долгосрочной защите страны, даже после окончания конфликта.
10. Личный аспект: ценности, мечты, отношение к войне и смерти
- Лектор позиционирует себя как воина с 30-летним опытом, считает своё служение долгом и примером для других.
- Указывается на готовность уйти на пенсию, однако осознаёт, что, возможно, ему не суждено вести мирную жизнь.
- Акцент на внутренней стойкости, нестрахе перед смертью и убеждённости в «праведности» своей борьбы.
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Вывод и философские аспекты
В этой беседе на первый план выходит концепция войны как глубоко комплексного феномена, где внешние угрозы неразрывно связаны с внутренней консолидацией и идентичностью. В ходе изложения прагматичные детали сражений, вопросы стратегии и тактики (новое технологическое измерение — БПЛА, радиоэлектронная борьба), тесно переплетены с историческими нарративами, духовно-религиозными смыслами и идеей цивилизационного противостояния.
Примечательно, как субъект (лектор) избегает простого деления мира на «своих» и «чужих» по крови или религии. Его аргументация строится вокруг общей задачи — сплочения всех народов России в «русском» смысле, который скорее функционален, чем этнически ограничен. Этот подход перекликается с универсализмом, присущим и идеям духовного братства, и классическим концепциям соборности.
Ценен взгляд на войну как на процесс, где технология и моральный дух неразрывны. Аналогично тому, как в биологических системах баланс между жесткой структурой и гибкостью реагирования гарантирует выживание вида, так и в военном деле гибкое применение новых методов (дроны, специфика командования) дополняется удержанием морального фундамента и коллектива.
Любопытна и критика любых идеализаций: и в образе врага, и в собственной стороне. Признаётся, что внутри российской армии были ошибки, бегства, недостатки управления — и это возможность осознать болезненную правду, а не застревать в иллюзиях, столь привычных в классических патриотических нарративах.
Завершая, стоит отметить подчеркнутую ситуативность и стадиальность так называемой «истины» в этой войне: она определяется не только фактами, но и контекстом, временем, возможностями. Несмотря на максималистские заявления («России не победить»), за ними ощущается глубинное понимание неустойчивости и изменчивости мира, что проявляется и в личном отношении к жизни и смерти: «Смерть мы должны любить так же, как жизнь».
Практический вывод: Лекция мотивирует к деятельной осознанности — принимать факт изменяющейся реальности, учиться реагировать на новые вызовы не только технически, но и нравственно. Важно не застывать в догмах — ни идеологических, ни технологических — и работать над внутренним единством, чтобы встречать будущие риски не только оружием, но и крепкой, сбалансированной идентичностью.
Парадоксальным образом, именно принятие сложности, многослойности и неоднозначности ситуации позволяет оставаться внутренне спокойным и эффективным даже среди самых острых конфликтов.