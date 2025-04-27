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С.В. Савельев – Битва отборов

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Переслано от: Издательство "ВЕДИ"

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Комментарий редакции

Тезисы лекции С.В. Савельева «Битва отборов»:


1. Ускорение эволюционных процессов: Современные социальные и экономические изменения ускоряют эволюцию человечества из-за ограниченности ресурсов («колбаски»). Это приводит к конкуренции за ресурсы, что усиливает отбор.

2. Роль пищи в выживании: Пища является ключевым фактором выживания, используется для контроля голодных, утешения богатых и регулирования поведения населения. Сужение «кормушки» усиливает эволюционные процессы.

3. Европа и диктаторский режим: В Европе наблюдается тенденция к установлению диктаторских режимов, сопровождаемая тотальным контролем и преследованием инакомыслящих. Это создает социальные изменения, которые ускоряют отбор.

4. Церебральный сортинг: Основной процесс, описываемый Савельевым, — это церебральный сортинг, отбор людей по их когнитивным и поведенческим характеристикам. Чем сильнее социальный контроль, тем интенсивнее отбор, особенно в момент «раскручивания пружины» (социальных потрясений).

5. Сопротивление переменам: Текущие элиты (олигархи, либеральные экономисты) стремятся сохранить старую систему искусственного отбора, что приводит к конфликтам. Это сопротивление делает последствия перемен более драматичными.

6. Роль цифровиков: Изначально Савельев надеялся на мягкий переход к цифровым технологиям отбора, но «цифровики» дискредитировали себя из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта («искусственного маразма»), что привело к их самоуничтожению.

7. Конфликт отборов: Главный конфликт — не экономический, а биологический, связанный со сменой механизмов церебрального сортинга. Это глобальный процесс, затрагивающий США, Европу и другие регионы.

8. Проблема кадров: Во всем мире существует дефицит людей, способных к произвольному мышлению и эффективному управлению. Большинство элит имитируют нужное поведение, но при получении власти проявляют неадекватность («поведение крыс»).

9. Пример Трампа: Трамп в 2016 году не смог провести эффективный церебральный сортинг, выбрав некомпетентную команду. В 2025 году его новая команда, прошедшая другой отбор, дает надежду на изменения, но амплитуда конфликтов может вырасти.

10. Битва отборов и ее последствия: Конфликт превращается в «битву отборов», которая может перейти в острую фазу с насилием и самоистреблением к осени 2025 года. Мягкий переход уже невозможен.

11. Человек как инструмент и объект отбора: Люди одновременно являются инструментами и объектами эволюционного отбора. Желание улучшить ситуацию или добиться справедливости усиливает отбор, часто негуманными методами.

12. Рекомендации: Савельев советует изучать его книги («Церебральный сортинг», «Личный мозг», «Нищета мозга») для понимания эволюционных конфликтов и быть внимательными к происходящим изменениям.

Вывод:

Лекция С.В. Савельева описывает современные социальные, экономические и политические конфликты как проявление биологического процесса — церебрального сортинга, связанного с отбором людей по когнитивным и поведенческим признакам. Ускорение эволюционных процессов, вызванное ограниченностью ресурсов и усилением социального контроля, приводит к глобальной «битве отборов». Этот конфликт затрагивает все регионы, включая Европу и США, и связан не столько с экономикой, сколько с биологической конкуренцией за доминирование. Савельев прогнозирует, что без мягкого перехода к новым механизмам отбора (например, через цифровые технологии) ситуация может обостриться до насилия и самоистребления к осени 2025 года. Основная проблема — дефицит людей, способных к независимому мышлению, и сопротивление элит переменам, что делает будущее драматичным. Лекция подчеркивает неизбежность эволюционных изменений и необходимость осознанного подхода к пониманию этих процессов.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vx8uAX1V4dI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1988 1676
    Valeriy Bondarik сегодня в 13:53

      ,,,###…pRRRiveTT…###,,,

      …а почему-бы Правду не СКАЗАТЬ,о-том,ЧТО:

      _Мир БУДЕТ(начнёт)- себя УНИЧТОЖАТЬ…
      _Мир НАЧНЁТ – себя УТИЛИЗИРОВАТЬ…
      _Ресурсов(ЕДЫ)для Жизни – СТАНЕТ НЕ хватать…
      _ИЗ-ЗА Воды(буквально “Завтра”)- Будут ВОЕВАТЬ…
      _Религиозную КОЛОНИЗАЦИЮ – СТАНУТ осуществлять…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      #################################################

      * Соседей НА соседей – НАЧНУТ натравливать…
      * Из-за НАЛИЧИЯ ресурсов – СТАНУТ нападать…
      * Годы-Жизни(ПО-разному)- БУДУТ СОКРАЩАТЬ…
      * ЗА пропаганду Морали и Совести – НАЧНУТ САЖАТЬ…
      * Территории ГЕТТО(с РАЗНЫМИ…)- СТАНУТ создавать…
      ######################################################

      # Человечество(КОЛИЧЕСТВО людей)- НАЧНУТ УМЕНЬШАТЬ…
      # УГОЛОВНЫЕ методы – СТАНУТ насаждать…
      # Мир СОЗНАТЕЛЬНО – НАЧНУТ НАРКОТИЗИРОВАТЬ…
      # Наличие СВОИХ ресурсов – СТАНУТ лишать…
      # За право выЖИТЬ – Войны СТАНУТ начинать…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-(МНОГОЕ чего ИЗ-этого – Уже НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ…
      *************************************************

      …ну,уважаемые…что Решитесь сказать…

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 27-4-25

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