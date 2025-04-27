С.В. Савельев – Битва отборов
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Комментарий редакции
Тезисы лекции С.В. Савельева «Битва отборов»:
1. Ускорение эволюционных процессов: Современные социальные и экономические изменения ускоряют эволюцию человечества из-за ограниченности ресурсов («колбаски»). Это приводит к конкуренции за ресурсы, что усиливает отбор.
2. Роль пищи в выживании: Пища является ключевым фактором выживания, используется для контроля голодных, утешения богатых и регулирования поведения населения. Сужение «кормушки» усиливает эволюционные процессы.
3. Европа и диктаторский режим: В Европе наблюдается тенденция к установлению диктаторских режимов, сопровождаемая тотальным контролем и преследованием инакомыслящих. Это создает социальные изменения, которые ускоряют отбор.
4. Церебральный сортинг: Основной процесс, описываемый Савельевым, — это церебральный сортинг, отбор людей по их когнитивным и поведенческим характеристикам. Чем сильнее социальный контроль, тем интенсивнее отбор, особенно в момент «раскручивания пружины» (социальных потрясений).
5. Сопротивление переменам: Текущие элиты (олигархи, либеральные экономисты) стремятся сохранить старую систему искусственного отбора, что приводит к конфликтам. Это сопротивление делает последствия перемен более драматичными.
6. Роль цифровиков: Изначально Савельев надеялся на мягкий переход к цифровым технологиям отбора, но «цифровики» дискредитировали себя из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта («искусственного маразма»), что привело к их самоуничтожению.
7. Конфликт отборов: Главный конфликт — не экономический, а биологический, связанный со сменой механизмов церебрального сортинга. Это глобальный процесс, затрагивающий США, Европу и другие регионы.
8. Проблема кадров: Во всем мире существует дефицит людей, способных к произвольному мышлению и эффективному управлению. Большинство элит имитируют нужное поведение, но при получении власти проявляют неадекватность («поведение крыс»).
9. Пример Трампа: Трамп в 2016 году не смог провести эффективный церебральный сортинг, выбрав некомпетентную команду. В 2025 году его новая команда, прошедшая другой отбор, дает надежду на изменения, но амплитуда конфликтов может вырасти.
10. Битва отборов и ее последствия: Конфликт превращается в «битву отборов», которая может перейти в острую фазу с насилием и самоистреблением к осени 2025 года. Мягкий переход уже невозможен.
11. Человек как инструмент и объект отбора: Люди одновременно являются инструментами и объектами эволюционного отбора. Желание улучшить ситуацию или добиться справедливости усиливает отбор, часто негуманными методами.
12. Рекомендации: Савельев советует изучать его книги («Церебральный сортинг», «Личный мозг», «Нищета мозга») для понимания эволюционных конфликтов и быть внимательными к происходящим изменениям.
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…а почему-бы Правду не СКАЗАТЬ,о-том,ЧТО:
_Мир БУДЕТ(начнёт)- себя УНИЧТОЖАТЬ…
_Мир НАЧНЁТ – себя УТИЛИЗИРОВАТЬ…
_Ресурсов(ЕДЫ)для Жизни – СТАНЕТ НЕ хватать…
_ИЗ-ЗА Воды(буквально “Завтра”)- Будут ВОЕВАТЬ…
_Религиозную КОЛОНИЗАЦИЮ – СТАНУТ осуществлять…
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* Соседей НА соседей – НАЧНУТ натравливать…
* Из-за НАЛИЧИЯ ресурсов – СТАНУТ нападать…
* Годы-Жизни(ПО-разному)- БУДУТ СОКРАЩАТЬ…
* ЗА пропаганду Морали и Совести – НАЧНУТ САЖАТЬ…
* Территории ГЕТТО(с РАЗНЫМИ…)- СТАНУТ создавать…
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# Человечество(КОЛИЧЕСТВО людей)- НАЧНУТ УМЕНЬШАТЬ…
# УГОЛОВНЫЕ методы – СТАНУТ насаждать…
# Мир СОЗНАТЕЛЬНО – НАЧНУТ НАРКОТИЗИРОВАТЬ…
# Наличие СВОИХ ресурсов – СТАНУТ лишать…
# За право выЖИТЬ – Войны СТАНУТ начинать…
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:-(МНОГОЕ чего ИЗ-этого – Уже НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ…
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…ну,уважаемые…что Решитесь сказать…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 27-4-25