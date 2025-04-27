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РАЗВЕДДАННЫЕ с Сергеем Будковым 21.04.2025

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Переслано от: Сергей Будков

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Стереотипы об Азии и времени:
- В Европе существует стереотип, что время в Азии не имеет значения. На самом деле в Азии не торопятся, но время и события оцениваются ретроспективно.

2. Саммит Центральная Азия – ЕС (3-4 апреля, Самарканд):
- Участники: руководители стран Центральной Азии, Турция, Урсула фон дер Ляйен (Еврокомиссия), Антонио Кошта (Евросовет).
- Темы ЕС: альтернативная энергия, инфраструктура, поддержка Украины – далеки от реалий региона, без конкретных планов финансирования.
- Итог: рутинное событие, подчеркивающее ослабление экономической мощи Европы из-за поддержки Украины и отказа от российского газа.

3. Роль Турции:
- Эрдоган предложил помощь Центральной Азии для снижения влияния России и Китая, но получил отпор: в итоговом документе Турцию назвали оккупантом Северного Кипра.
- Центральная Азия дистанцируется от амбиций Турции из-за ее агрессивной политики (примеры: Ливия, Сирия) и отсутствия ресурсов для создания империи.
- Турция остается привлекательной для мигрантов и элиты региона (туризм, пенсия), но политическое влияние ограничено.

4. Центральная Азия и великие державы:
- Страны региона используют балансирование между Россией, Китаем, ЕС и Турцией для получения выгоды.
- ЕС: много обещаний, мало реальных проектов.
- Турция: утратила былую привлекательность из-за экономических ограничений и агрессивной политики.
- Китай: доминирует в экономике, но вызывает опасения из-за кредитных долгов (пример: Киргизия) и территориальных претензий (Таджикистан).
- Россия: ключевая роль в экономике (мигранты, ЕАЭС), безопасности и исторической памяти (советское прошлое).

5. Влияние Запада и антироссийские настроения:
- Запад (особенно ЕС) усиливает влияние через финансирование НКО, СМИ и образовательных программ.
- В регионе нарастает враждебность к России, подпитываемая новыми учебниками, представляющими советский период как колонизацию, и дискуссиями о мигрантах в России.

6. Конфликт на Украине:
- Австрийский аналитик: успех в войне определяется не территориями, а ресурсами. Россия имеет преимущество в ресурсах над Украиной.
- Для России конфликт – экзистенциальный, для Запада – геополитический. Россия готова платить высокую цену за победу, Запад – нет.
- Сценарии: 1) завершить войну, признав поражение Украины; 2) идти до конца, рискуя эскалацией. США склоняются к первому, но хотят выгодных условий.

7. Глобальная экономика и технологии:
- Европа теряет позиции: стагнация IT-сектора, отток ЦОДов в США.
- США и Китай конкурируют за лидерство в технологиях и энергетике. Россия упускает возможности в IT из-за санкций.
- Китай выигрывает тактически в торговой войне с США, но долгосрочная победа не гарантирована.

8. США и Китай: стратегическая борьба:
- США перегруппируются после тактического отступления в торговой войне.
- Ось Китай-Россия-Иран нестабильна из-за отсутствия общей идеологии и разных целей.
- Возможности для других стран (Индия, Южная Корея, Вьетнам) в случае разрыва между США и Китаем.
- Экономики США и Китая взаимозависимы, резкое сокращение торговли приведет к мобилизационной экономике.

9. Внутренняя политика США:
- Трамп обвиняет главу ФРС Пауэла в экономических проблемах, планирует его замену в 2026 году.
- Раскол в США: корпорации (Nvidia) ведут переговоры с Китаем в обход Белого дома, республиканцы надеются отменить тарифы через суд.

10. Заключение:
- Россия должна сохранять давление в конфликте и развивать экономику, используя свои преимущества (сырье, энергетика).
- Задача – двигаться к справедливому мироустройству через саморазвитие и изучение концепции общественной безопасности.

Вывод:

Лекция подчеркивает сложную геополитическую игру в Центральной Азии, где страны региона балансируют между великими державами, извлекая выгоду. Россия сохраняет сильные позиции благодаря экономическим связям и безопасности, но сталкивается с нарастающим влиянием Запада и антироссийскими настроениями. Конфликт на Украине рассматривается как экзистенциальный для России, что дает ей стратегическое преимущество над Западом. Глобально США и Китай ведут борьбу за технологическое и экономическое лидерство, а Россия упускает возможности в IT. Для достижения целей России необходимо сохранять давление, развивать экономику и противостоять западному влиянию, опираясь на внутреннее развитие и концепцию общественной безопасности.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B2WFDN7BSNg
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