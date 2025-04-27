От создателей непревзойдённых мемов для узкого круга почитателей “аберрация памяти”, “семантический сдвиг”, двойное искажение”, “пластичность человеческой памяти” и “спонтанная иллюстрация мысли”! Встречайте! “Округлённое число” и “недостаточное разрешение памяти”! 4-й заключительный выпуск КАТЫНСКОГО ПОДКАСТА, посвящённый деятельности коллектива “Сергей Романов”.

Сегодня шоу-труппа “Сергей Романов” научит вас русскому языку, объяснит, как правильно переводить с английского, как правильно читать статьи советского УПК, расскажет, что такое “релевантность” и поведает про гибкость заклятости. Не пропустите! #плохойсигнал #катынскийрасстрел

Слушать в аудио формате https://bad-signal.mave.digital/ep-10

Расшифровка подкаста будет здесь https://boosty.to/badsignal/posts/ec8d8d0e-b126-45c1-ae6c-887fb44c09d6

00:00:00 Вступление

00:04:17 Герсдорф и Праун

00:07:57 Нерелевантность Романова

00:13:33 Непременная “аберрация памяти”

00:17:38 Переключение Романова

00:22:10 Немецкие свидетели в Нюрнберге

00:25:41 Решение Трибунала 2 июля 1946 г.

00:29:47 “Международная комиссия экспертов”

00:37:29 Где отчёт немцев о расстрелах?

00:40:23 Решение Нюрнберга

00:43:20 Романов реабилитирует нацистов

00:49:28 Признание обвинения

00:52:21 Венедиктов и Бунтман

01:00:07 21 статья Устава

01:01:37 Judicial Notice

01:16:11 Игнорировать обвинение было невозможно

01:17:13 Аренс не был обвиняемым

01:18:58 Персонаж Романов

01:21:40 Допустимость доказательства

01:24:08 158 статья УПК с точки зрения русского языка

01:28:20 158 статья УПК с точки зрения закона

01:31:13 158 статья в комментариях УПК

01:36:37 Допрос эксперта

01:37:37 Допрос свидетеля в суде

01:40:05 Видеопособие МВД

01:41:53 “Слепой” Токарев

01:48:10 2-я записка Берии

01:54:45 Округлённое число

02:04:30 Гибкость заклятости

02:08:31 Письмо из Простоквашино

02:12:17 Практическая целесообразность

02:14:43 Отказ от рассмотрения обвинений

02:17:58 Под параграфами

02:20:35 Геббельсовцы и их хозяева

Враньё о показаниях Арно Дюре

02:22:05 РГАСПИ отсылает к Романову и СБУ

02:24:19 Выводы