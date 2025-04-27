КАТЫНЬ 20. Агония Романова и явление подростка
От создателей непревзойдённых мемов для узкого круга почитателей “аберрация памяти”, “семантический сдвиг”, двойное искажение”, “пластичность человеческой памяти” и “спонтанная иллюстрация мысли”! Встречайте! “Округлённое число” и “недостаточное разрешение памяти”! 4-й заключительный выпуск КАТЫНСКОГО ПОДКАСТА, посвящённый деятельности коллектива “Сергей Романов”.
Сегодня шоу-труппа “Сергей Романов” научит вас русскому языку, объяснит, как правильно переводить с английского, как правильно читать статьи советского УПК, расскажет, что такое “релевантность” и поведает про гибкость заклятости. Не пропустите! #плохойсигнал #катынскийрасстрел
Слушать в аудио формате https://bad-signal.mave.digital/ep-10
Расшифровка подкаста будет здесь https://boosty.to/badsignal/posts/ec8d8d0e-b126-45c1-ae6c-887fb44c09d6
00:00:00 Вступление
00:04:17 Герсдорф и Праун
00:07:57 Нерелевантность Романова
00:13:33 Непременная “аберрация памяти”
00:17:38 Переключение Романова
00:22:10 Немецкие свидетели в Нюрнберге
00:25:41 Решение Трибунала 2 июля 1946 г.
00:29:47 “Международная комиссия экспертов”
00:37:29 Где отчёт немцев о расстрелах?
00:40:23 Решение Нюрнберга
00:43:20 Романов реабилитирует нацистов
00:49:28 Признание обвинения
00:52:21 Венедиктов и Бунтман
01:00:07 21 статья Устава
01:01:37 Judicial Notice
01:16:11 Игнорировать обвинение было невозможно
01:17:13 Аренс не был обвиняемым
01:18:58 Персонаж Романов
01:21:40 Допустимость доказательства
01:24:08 158 статья УПК с точки зрения русского языка
01:28:20 158 статья УПК с точки зрения закона
01:31:13 158 статья в комментариях УПК
01:36:37 Допрос эксперта
01:37:37 Допрос свидетеля в суде
01:40:05 Видеопособие МВД
01:41:53 “Слепой” Токарев
01:48:10 2-я записка Берии
01:54:45 Округлённое число
02:04:30 Гибкость заклятости
02:08:31 Письмо из Простоквашино
02:12:17 Практическая целесообразность
02:14:43 Отказ от рассмотрения обвинений
02:17:58 Под параграфами
02:20:35 Геббельсовцы и их хозяева
Враньё о показаниях Арно Дюре
02:22:05 РГАСПИ отсылает к Романову и СБУ
02:24:19 Выводы
Комментарий редакции
Тезисы лекции (на основе предоставленного текста):
1. Катынское дело как инструмент пропаганды:
- С 13 апреля 1943 года, когда берлинское радио сообщило о массовых захоронениях польских офицеров близ Смоленска, катынское дело используется для очернения советского периода истории, представляя его как доказательство жестокости коммунистического режима.
- Пропагандистская версия, поддерживаемая группой под псевдонимом Сергей Романов на польском сайте «Катынские материалы», обвиняет НКВД в расстрелах весной 1940 года, следуя версии, впервые озвученной Геббельсом.
2. Критика деятельности Сергея Романова и его группы:
- Романов и его сторонники обвиняются в фальсификации и демагогии, игнорировании исторического метода и использовании недостоверных источников.
- Примеры их «ошибок»:
- Лингвистические спекуляции (различия между «роща» и «лесок»).
- Вымышленные интерпретации немецких военных терминов, таких как «Цуганг», для отрицания присутствия подполковника Аренса в Катынском лесу в сентябре 1941 года.
- Неправильное использование термина «релевантный», демонстрирующее некомпетентность.
- Игнорирование независимых источников (рапорт Герсдорфа, мемуары Прауна, показания свидетелей), подтверждающих присутствие Аренса в Катынском лесу в 1941 году.
3. Нюрнбергский процесс и катынское дело:
- Советское обвинение в Нюрнберге утверждало, что расстрел польских офицеров в Катынском лесу в сентябре 1941 года совершили немцы, и эти обвинения были включены в третий раздел обвинительного акта.
- Документы советского обвинения (СССР-54 и СССР-3) были приняты трибуналом без оспаривания, в отличие от акта нацистской «международной комиссии экспертов» 1943 года, который не рассматривался как доказательство.
- Решение трибунала от 2 июля 1946 года подтверждает вину нацистов по третьему разделу, включая катынский эпизод, что опровергает утверждения Романова о непризнании вины нацистов.
4. Методология исторического анализа:
- Исторический метод требует сопоставления независимых источников. Показания Герсдорфа, Прауна и советских свидетелей подтверждают присутствие Аренса в Катынском лесу, что противоречит версии Романова.
- Романов игнорирует этот метод, заменяя его собственными домыслами и конспирологическими теориями.
5. Фальсификации и пропаганда Романова:
- Романов обвиняется в подтасовке фактов, например, в вымышленной командировке Аренса или в отрицании подлинности рапорта Тартакова, который, несмотря на фальсификацию, релевантен катынской теме.
- Упоминается случай с «запиской Берии» и «запиской Шелепина», где расхождения в цифрах (25 700 против 21 857) не объясняются Романовым, что подрывает его версию о расстрелах НКВД.
6. Юридические аспекты допросов:
- Романов неверно интерпретирует статью 158 УПК РСФСР, утверждая, что подпись свидетеля перед допросом необязательна. Подкаст приводит примеры из учебных фильмов МВД СССР, где подпись берется строго перед допросом.
- Упоминается случай с допросом Токарева, где Романов ложно утверждает, что Токарев был «практически слеп», несмотря на доказательства его способности читать и рисовать схемы.
7. Сравнение с другими преступлениями:
- Романов сравнивает катынское дело с холокостом, утверждая, что вопросы о транспортировке поляков аналогичны вопросам отрицателей холокоста. Подкаст опровергает это, указывая на отсутствие логики в транспортировке поляков для расстрела в неподходящих местах (Козьи горы, Медное).
8. Роль подростка в текстах Романова:
- Во второй части текста Романова прослеживается смена стиля, указывающая на участие молодого автора («подростка»), чей примитивный язык контрастирует с более сложным стилем Романова.
- Подросток допускает грубые ошибки, например, утверждая, что советская сторона «навязала» обвинение комитету обвинителей, что противоречит уставу трибунала.
9. Реабилитация нацизма:
- Утверждения Романова о непризнании вины нацистов в катынском расстреле расцениваются как попытка реабилитации нацизма, поскольку они игнорируют приговор Нюрнберга, где 16 подсудимых признаны виновными по третьему разделу.
10. Заключение о Романове и его группе:
- Коллектив под псевдонимом Сергей Романов характеризуется как группа пропагандистов, не связанных с исторической наукой, использующих демагогию, графоманию и ложь.
- Их деятельность наносит ущерб восприятию катынского дела, мимикрируя под научные исследования и влияя на общественное мнение через статьи, выступления и подправленные материалы в Википедии.
Вывод:
Лекция (подкаст) посвящена разоблачению пропагандистской деятельности группы под псевдонимом Сергей Романов, которая продвигает версию о расстреле польских офицеров НКВД в 1940 году, игнорируя факты, подтвержденные Нюрнбергским трибуналом, и независимые источники. Романов и его сторонники обвиняются в фальсификации, демагогии и некомпетентности, а их попытки опровергнуть вину нацистов расцениваются как реабилитация нацизма. Подкаст подчеркивает важность исторического метода, основанного на сопоставлении независимых источников, и демонстрирует, как Романов нарушает этот метод, заменяя его домыслами и конспирологией. Участие молодого автора («подростка») в текстах Романова усиливает их абсурдность, подчеркивая деградацию пропагандистской риторики. В целом, подкаст утверждает, что катынское преступление было совершено нацистами в 1941 году, как установлено Нюрнбергским трибуналом, а деятельность Романова направлена на искажение исторической правды в угоду антисоветской и антироссийской пропаганде.