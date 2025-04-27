Анатолий Вассерман | Путин и Трамп: о чем договорятся?
В этом выпуске Анатолий Вассерман анализирует дипломатические события, связанные с специальной военной операцией (СВО). Рассматривается несостоявшаяся встреча в Лондоне. Также обсуждаются важные политические события, политическая ситуация в США, планы Трампа по ослаблению Китая и будущее Украины в свете прекращения материальной поддержки. Особое внимание уделяется территориальным вопросам и редкоземельным элементам.
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00:00:00 Введение
00:00:24 Встреча в Лондоне
00:02:44 Встреча в Ватикане
00:03:38 Политическая ситуация в США
00:10:49 Планы Трампа
00:16:38 Будущее Украины
00:19:14 Контракты и территориальные вопросы
00:20:11 Исторические параллели
00:22:22 Теория катастроф и непредсказуемость
00:24:51 Переговоры США и России
00:27:12 Завершение встречи
#СВО #Украина #Трамп #Россия #Европа #Лондон #Ватикан #ПланыТрампа #ТерриториальныеВопросы #Дипломатия #Политика #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Несостоявшаяся встреча в Лондоне:
- Глава офиса президента Украины Ермак планировал встречу с министрами иностранных дел и высокопоставленными деятелями в Лондоне.
- Министр иностранных дел США Рубио и спецпредставитель президента США Витков отказались участвовать, так как Зеленский отверг предложения Трампа.
- Министры иностранных дел Германии, Франции и даже Великобритании также не прибыли.
- Это свидетельствует о том, что США и ключевые европейские страны считают Украину «токсичным активом» и стремятся дистанцироваться.
2. Встреча в Ватикане:
- Короткая (15 минут) встреча Зеленского, не включавшая обсуждение серьезных вопросов.
- Отсутствие ключевых фигур (например, министров) подтверждает ее низкую значимость.
3. Визит Виткова в Россию:
- Встреча с президентом РФ длилась несколько часов, обсуждались серьезные вопросы, но, вероятно, не связанные с Украиной.
- Отношения между Россией и США осложнены из-за политики Демократической партии, и их восстановление займет время.
- Трамп избавился от оппозиции внутри Республиканской партии, что укрепляет его позиции.
4. Непредсказуемость Путина и Трампа:
- Их действия кажутся непредсказуемыми, но основаны на стратегических расчетах.
- Решения Путина часто оказываются обоснованными с учетом факторов, которые изначально недооцениваются.
- Стратегическая цель Трампа — восстановление промышленного производства в США и сокращение влияния Китая.
5. Экономические последствия глобализации:
- Перенос производства в Китай привел к формированию там собственных разработчиков, вопреки ожиданиям Запада.
- Китай создал систему обучения и подготовки кадров, что усиливает его промышленную и политическую мощь.
- Трамп стремится вернуть производство в США, чтобы восстановить их влияние.
6. Планы Трампа в отношении России и Китая:
- Трамп заинтересован в «оттягивании» России от Китая, чтобы ослабить их альянс.
- Китай размещает ракетные шахты ближе к российской границе, рассчитывая на защиту России в случае конфликта.
- США могут предложить Китаю таможенные послабления в обмен на сокращение торговли с Россией, но Россия не примет такие предложения.
- Трамп, вероятно, откажется от поддержки Украины, считая конфликт «войной Байдена».
7. Будущее Украины:
- США могут прекратить материальную поддержку Украины и поощрять требования возврата ее долгов.
- Европейцы уже законтрактовали редкоземельные элементы Украины, что снижает ее привлекательность.
- Зеленский пытался продать эти ресурсы повторно, но это не удалось.
- Исторически Украина, особенно Галичина, склонна подчиняться внешнему влиянию.
8. Перспективы конфликта:
- Если конфликт будет «заморожен», Россия может предпринять действия для отрезания Украины от Черного моря (десант между Одессой и Николаевом, форсирование Днепра).
- Точные сроки и исход переговоров непредсказуемы, так как зависят от множества факторов, включая внутренние споры в ЕС.
- США, вероятно, не будут препятствовать действиям России в Европе, но их косвенная поддержка пока неясна.
9. Философский взгляд:
- Вассерман ссылается на теорию катастроф, подчеркивая невозможность точного предсказания момента резких изменений.
- Цитирует «ждать и надеяться» как подход к неопределенности.
Ни о чем.
Евреям верить нельзя, ничего хорошего евреи не сделали и не собираются.
Им лучше уехать из Украины. Там уже взять больше нечего.
Все что хорошего может сделать Трамп для России, так это отвести хохлов в Евросоюз. Евросоюз должен бороться за свободные права хохлов.
Итак,И Путин и Зеля заявили,что готовы на прямые контакты по перемирию.Есть якобы условиЯ США ,которые должна выпорлнить Россия :
- условие первое. Вашингтон считает необходимым возврат Запорожской АЭС под контроль Киева. Возможно даже она окажется как-то под контролем Белого дома.
Условие, безусловно, выполнимое для нас сразу по нескольким причинам. Во-первых, ее мощности нам реально сейчас запитывать некуда. В Крыму, куда ранее поступала оттуда энергия, построена своя система энергоснабжения, полностью автономная. Для того, чтобы эти мощности не простаивали, в Запорожской и Донецкой областях надо создать мощнейшую промышленность, что в короткие сроки сделать, естественно, невозможно.
Другой вариант – продавать энергию Украине. Но купит ли она в таких условиях? Вряд ли.
Но есть и другая проблема. Зеленский не раз утверждал, что без Украины Россия в любом случае не сможет запустить ЗаЭС, поскольку ее работа критично зависит от западного оборудования, которое поставить может только Украина.
Вот и выходит, что эта ЗаЭС – как чемодан без ручки.
Тем более что осведомленные источники по поводу ЗаАЭС уточнили:
“В дальнейшем объект должен перейти под контроль США “для управления энергоснабжением обеих сторон”.
-=Второе усовие. Подконтрольная нам часть Харьковской области должна вернуться Украине. Тоже, на мой взгляд, вполне допустимо, если Украина, в свою очередь, очистит Донецкую область. Да и под контролем в Харьковской области у нас порядка всего 50-60 деревень, что составляет максимум процентов 5 от территории всей Харьковской области.
-Третья “хотелка” американцев – это то, что русские также должны предоставить Украине свободный проход по Днепру. Не буду врать, не очень понимаю, что это значит (неужели Украина готова отступить везде до Днепра?), но этот пункт называют сразу несколько источников.
По-моему, за признание Крыма российским не самые большие для нас уступки…https://ilyavaliev.livejournal.com/9746504.html..
п.с. а я все равно не понимаю,как за своё добро ,еще и их (кто они ??)условия выполнять..
аЕвреи то подожгли топливо в порту ракетное уИрана..Наше МЧС уже полетели тушить ,выделено 2самолета БЕ