Враг выбит из Курской земли, спустя почти 9 месяцев с начала вторжения ВСУ
Сегодня, 26.04.2025, знаменательный день – враг выбит из Курской земли, спустя почти 9 месяцев с начала вторжения ВСУ. Тем самым наши бравые бойцы отстояли родную землю и сорвали планы Киевского режима по срыву СВО. Однако далось нам это с большим трудом, о чём недвусмысленно указывает признанное официально участие северокорейских бойцов.
Низкий поклон нашим братьям из КНДР и тем, кому пришла в голову эта мысль. Ничего постыдного в помощи войск других стран нет, тем более это позволило не перекидывать основные силы из Донбасса – но при этом надо понимать, что российская армия по-прежнему испытывает дефицит в живой силе.
ВСУ потерпели в Курщине серьёзные потери – в докладе Герасимова сказано о 76 тысячах и сотнях танков, но даже если в реальности меньше, то всё равно урон для врага значительный. Очевидно, что пропустив этот удар в первые дни, наш Генштаб решил использовать Курский котёл для новой мясорубки. И дай Бог, чтобы эти потери привели к серьёзным трудностям ВСУ на других участках фронта, а наша армия на волне успеха пошла бы с новыми силами на Покровск, Славянск, Запорожье, Одессу. Только разгром киевского режима позволит принести мир на нашу землю.
В то же время эта агрессия ВСУ ставит крест на всех сказках Киева, что, мол, агрессором является Россия, а украинцы ничего не хотели нам плохого. Хотели и убивали жителей Курска в том числе "простые украинцы", а как известно – кто с мечом на Русь пойдёт, тот от меча и погибнет.
В триумфальном докладе Герасимова мне не хватило извинений перед жителями Курщины – за сам факт пропуска врага на неготовую территорию, из-за чего врасплох были застигнуты тысячи людей. Надеюсь, Путин как человек очень чуткий к таким моментам в ближайшее время скажет об этом.
Ну и наконец, необходимо назвать виновных в том, что "Курская аномалия", унёсшая жизни тысяч людей, произошла. Бывший губернатор Смирнов – это явно не тот человек, который отвечал за безопасность нашей земли и наших соотечественников. Путин обещал разобраться в этом после того, как враг будет изгнан. Это произошло, ждём.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Освобождение Курской области: 26 апреля 2025 года российские войска полностью выбили ВСУ из Курской области, спустя 9 месяцев после начала вторжения.
2. Участие КНДР: Поддержка северокорейских бойцов сыграла ключевую роль, что позволило не отвлекать основные силы с Донбасса.
3. Дефицит живой силы: Российская армия испытывает нехватку личного состава, несмотря на успехи.
4. Потери ВСУ: Согласно докладу Герасимова, ВСУ потеряли 76 тысяч человек и сотни танков, что рассматривается как значительный урон.
5. Стратегия Генштаба: Курская операция использовалась как "мясорубка" для ослабления ВСУ, с надеждой на последующие наступления на Покровск, Славянск, Запорожье и Одессу.
6. Опровержение нарратива Киева: Вторжение ВСУ в Курскую область опровергает утверждения Украины об отсутствии агрессии с их стороны.
7. Критика властей: Отсутствие извинений перед жителями Курской области за допущение вторжения и неподготовленность региона.
8. Ответственность: Упоминается необходимость наказания виновных, в частности бывшего губернатора Смирнова, за провалы в обеспечении безопасности.
Вывод:
Курская операция ВСУ, начавшаяся как амбициозная авантюра, обернулась для Украины стратегической ловушкой. ВСУ не смогли достичь своих военных целей и были полностью выбиты из Курской области к 26 апреля 2025 года, понеся значительные потери. Ключевая роль в освобождении территории принадлежит героизму простых российских солдат, чья стойкость и мужество сорвали планы Киева. Возвращение Курской области под контроль России — важная победа, однако она омрачена тем, что вторжение врага вообще стало возможным. Россия не должна была допустить захвата значительных территорий: ВСУ легко прорвали пограничную оборону, не встретив должного сопротивления, что свидетельствует о неподготовленности региона к крупному наступлению. Отсутствие минных заграждений, перекрытых дорог и своевременного артиллерийского ответа позволило противнику в считанные дни оккупировать большие участки, подвергнув тысячи мирных жителей опасности. Несмотря на официальные отчёты о готовности, оборона Курской области оказалась недостаточной, и для изгнания врага потребовались месяцы. Ответственность за это должны понести не только местные чиновники, включая бывшего губернатора Смирнова, но и военные, отвечавшие за безопасность региона. Необходимо тщательное расследование причин провалов в организации обороны, чтобы исключить повторение подобных ошибок в других приграничных областях в будущем.
Идёт зачистка кустов. Не гони лошадей.