Сегодня, 26.04.2025, знаменательный день – враг выбит из Курской земли, спустя почти 9 месяцев с начала вторжения ВСУ. Тем самым наши бравые бойцы отстояли родную землю и сорвали планы Киевского режима по срыву СВО. Однако далось нам это с большим трудом, о чём недвусмысленно указывает признанное официально участие северокорейских бойцов.

Низкий поклон нашим братьям из КНДР и тем, кому пришла в голову эта мысль. Ничего постыдного в помощи войск других стран нет, тем более это позволило не перекидывать основные силы из Донбасса – но при этом надо понимать, что российская армия по-прежнему испытывает дефицит в живой силе.

ВСУ потерпели в Курщине серьёзные потери – в докладе Герасимова сказано о 76 тысячах и сотнях танков, но даже если в реальности меньше, то всё равно урон для врага значительный. Очевидно, что пропустив этот удар в первые дни, наш Генштаб решил использовать Курский котёл для новой мясорубки. И дай Бог, чтобы эти потери привели к серьёзным трудностям ВСУ на других участках фронта, а наша армия на волне успеха пошла бы с новыми силами на Покровск, Славянск, Запорожье, Одессу. Только разгром киевского режима позволит принести мир на нашу землю.

В то же время эта агрессия ВСУ ставит крест на всех сказках Киева, что, мол, агрессором является Россия, а украинцы ничего не хотели нам плохого. Хотели и убивали жителей Курска в том числе "простые украинцы", а как известно – кто с мечом на Русь пойдёт, тот от меча и погибнет.

В триумфальном докладе Герасимова мне не хватило извинений перед жителями Курщины – за сам факт пропуска врага на неготовую территорию, из-за чего врасплох были застигнуты тысячи людей. Надеюсь, Путин как человек очень чуткий к таким моментам в ближайшее время скажет об этом.

Ну и наконец, необходимо назвать виновных в том, что "Курская аномалия", унёсшая жизни тысяч людей, произошла. Бывший губернатор Смирнов – это явно не тот человек, который отвечал за безопасность нашей земли и наших соотечественников. Путин обещал разобраться в этом после того, как враг будет изгнан. Это произошло, ждём.