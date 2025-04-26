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“Новый этап системного кризиса политики перестройки”. Выпуск №160. Е.Ю.Спицын курс “История СССР

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Переслано от: Евгений Спицын

Опубликовано на канале День ТВ 15 декабря 2018 г.
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#ДеньТВ #Спицын #историяРоссии #СССР #Горбачёв #перестройка #КПСС #Верховныйсовет #Ельцин #Юмашев #Огонёк #номенклатура #приватизация #рыночкаяэкономика #РСФСР

Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Системный кризис перестройки (1990–1991):
- Период 1990–1991 годов ознаменовался новым этапом системного кризиса политики перестройки, который завершился крахом советского государства и проекта.
- Основной темой лекции является политическая реформа начала 1990-х годов и выборы в местные органы власти.

2. Перераспределение власти:
- После 19-й партийной конференции началось перераспределение власти между КПСС и государственными органами.
- КПСС постепенно утрачивала свою руководящую роль: с конца 1986 года государственный план и бюджет передавались в Верховный Совет СССР без предварительного утверждения ЦК КПСС.
- В июне 1989 года Совет министров СССР направил проект плана на 1990 год и законодательные акты (о собственности и земле) в Верховный Совет без рассмотрения в Политбюро ЦК.

3. Оценка реформ:
- Академик Евгений Примаков назвал устранение ЦК КПСС от принятия ключевых решений «великим достижением перестройки».
- Лектор подчеркивает, что ни одна правящая партия не считает утрату влияния на парламентские решения достижением, так как за это всегда идет борьба.

4. Идея введения поста президента СССР:
- В окружении Горбачева возникла идея учреждения поста президента СССР, избираемого народными депутатами, что разрушало систему советской власти.
- Цели введения президентства:
- Защитить Горбачева от отстранения от власти (как в случае с Хрущевым).
- Перенести центр управления страной из ЦК КПСС в администрацию президента.
- Вывести Горбачева из-под контроля Верховного Совета СССР, где он терял влияние.

5. Подготовка к президентству:
- Решение об учреждении поста президента созрело осенью 1989 года, обсуждалось в узком кругу.
- Юристы (Шахназаров, Кудрявцев, Топорнин) готовили изменения в Конституцию СССР.
- Александр Яковлев в письме Горбачеву (январь 1990) назвал ЦК и Политбюро главными препятствиями перестройки, предложив сосредоточить власть в руках президента, оттеснив партию и Верховный Совет.

6. Программа Яковлева:
- Включала сосредоточение власти у Горбачева, многопартийность, отказ КПСС от монополии, приватизацию, военную реформу, вывод войск из Восточной Европы, ликвидацию промышленных министерств, займы у Запада и свободу частного предпринимательства.

7. Отмена 6-й статьи Конституции СССР:
- В феврале 1990 года пленум ЦК обсудил отмену 6-й статьи (о руководящей роли КПСС) и введение президентства.
- Против выступил только Егор Лигачев, но его мнение не было учтено.
- В марте 1990 года внеочередной съезд народных депутатов отменил 6-ю статью и учредил пост президента, избрав Горбачева (59% голосов, что меньше 75%, заявленных им).

8. Создание новых структур:
- Были созданы Президентский совет (с неопределенными функциями, включал министров, партийных деятелей, академиков, писателей) и Совет Федерации (главы союзных республик).
- Председателем Верховного Совета вместо Горбачева стал Анатолий Лукьянов.

9. Подготовка к ликвидации КПСС:
- За полтора года до августа 1991 года началась подготовка к передаче партийного имущества государству (инвентаризация, передача зданий, связи, охраны).
- Об этом знал узкий круг лиц, включая Горбачева, Яковлева, Черняева.

10. Местные выборы (зима–весна 1990):
- Выборы стали завершающим этапом отстранения КПСС от власти.
- В Азербайджане обстановка обострилась из-за Карабахского кризиса и погромов в Баку (январь 1990).
- Введение чрезвычайного положения в Баку и ввод войск (19 января 1990) вызвали протесты азербайджанского парламента, который угрожал выходом из СССР.

11. Национальный вопрос и либеральная оппозиция:
- Национальный вопрос стал ключевым на выборах. Межрегиональная депутатская группа создала блок «Выборы-90», объединивший либеральные силы.
- В январе 1990 года в Москве создан блок «Демократическая Россия», в Харькове — Демократический Конгресс.
- Либералы выступали за развал СССР, приватизацию, ликвидацию «империи» (Юрий Афанасьев).

12. Избирательная кампания Ельцина:
- Программа Ельцина включала критику номенклатуры, приватизацию 90% госсобственности, отмену 6-й статьи, создание российской компартии, превращение СССР в конфедерацию и разделение РСФСР на 7 «русских республик».
- Идеи расчленения РСФСР ранее предлагали Н. Слюньков и М. Гефтер.
- Кампания Ельцина координировалась с американским институтом Крайбан, связанным с ЦРУ.

13. Выборы в союзных республиках:
- В Литве победил Саюдис, объявивший независимость (10 марта 1990). США обещали поддержку.
- Закон о выходе республик из СССР (апрель 1990) предусматривал референдум и 5-летний переходный период, что не устраивало сепаратистов.
- В Литве разгорелся скандал с премьером Прунскене, обвиненной в связях с КГБ.
- Эстония и Латвия также заявили о суверенитете.

14. Русская карта:
- Ключевым моментом в разрушении СССР стало использование «русской карты», что будет рассмотрено в следующей лекции.

Вывод:

Лекция описывает ключевой этап перестройки (1990–1991), связанный с утратой КПСС руководящей роли, введением поста президента СССР и местными выборами. Политические реформы Горбачева, включая отмену 6-й статьи Конституции и создание президентской власти, были направлены на концентрацию власти в его руках и устранение влияния партии и Верховного Совета. Эти шаги сопровождались ростом либеральной оппозиции, националистических движений и внешним вмешательством (например, через институт Крайбан). Местные выборы 1990 года усилили сепаратистские тенденции, особенно в Прибалтике, где Литва, Эстония и Латвия заявили о суверенитете. Программа Ельцина и действия либералов (Афанасьев, Саюдис) открыто нацеливались на развал СССР, что подчеркивает антисоветский и деструктивный характер перестройки. Лектор рассматривает эти события как целенаправленное разрушение советской государственности, в котором Горбачев и его окружение сыграли ключевую роль, подготавливая ликвидацию КПСС и передачу партийного имущества государству.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/dbeae796368075e476e5a4223bab8265/
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