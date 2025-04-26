Кто лучший союзник для Москвы, и как американцы будут пытаться нас переманить. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы Константина Сивкова:
1. Стратегический интерес США в союзе с Россией:
- Администрация Трампа заинтересована в широком соглашении с Россией, включая Украину, чтобы сформировать геополитический блок США-Россия. Это позволило бы США доминировать в мире, нейтрализовав Китай.
- Союз Россия-США рассматривается как единственный шанс для США сохранить глобальное лидерство, оторвав Россию от Китая.
2. Геополитический расклад Россия-Китай:
- Союз России (сырьевые ресурсы, ядерный и научный потенциал) и Китая (промышленный потенциал, "фабрика мира") делает Запад бессильным в противостоянии.
- Запад технологически и демографически слабее, а глобалистские проекты обречены на провал в таком раскладе.
3. Цели США в отрыве России от Китая:
- Создание блока Россия-США с ядерным и военным превосходством для диктата условий другим странам, включая контроль Персидского залива и блокировку энергоснабжения Китая.
- Это приведет к социально-политическим кризисам в Китае, его ослаблению или даже гибели как мировой силы.
4. Предложения США для России:
- "Большая плюшка": Полная победа России над Украиной и воссоединение славянских земель как компенсация за разрыв с Китаем.
- Экономическая зависимость: Замена российского производства американской продукцией (авиация, микроэлектроника, химическая промышленность), что выгодно российской экономической элите, ориентированной на импорт.
- Снятие санкций с России для обеспечения потока американских товаров, что подорвет отношения России с Китаем.
5. Риски для России:
- Экономическая зависимость от США сделает Россию "собачкой" под американским контролем.
- Китай воспримет такие шаги как предательство, что разрушит российско-китайский союз.
6. Противодействие глобалистов:
- Глобалистские силы в США стремятся сорвать проект союза Россия-США, чтобы вернуть Америку к глобалистскому курсу.
- Возможный сценарий: организация цветной революции в России через создание условий для "похабного мира", который вызовет социальный взрыв.
7. Альтернативный сценарий Запада:
- Военно-политическое поражение России с остановкой боевых действий на текущей линии фронта, что приведет к внутреннему кризису в России и приходу к власти прозападных сил.
- Россия не согласится на такой сценарий, понимая угрозу распада союза с Китаем.
8. Рост военного потенциала Китая:
- Китай в ближайшие годы нарастит ядерный потенциал до 600–700 межконтинентальных боеголовок, что в сочетании с российским арсеналом сделает Запад бессильным.
9. Реализация американского плана:
- Возможные шаги: свержение Зеленского и установка лояльного лидера, военное давление на Украину или поддержка социального взрыва на Украине для смены власти.
- Россия может снять ограничения на применение силы, что приведет к капитуляции Украины.
10. Дипломатические сигналы:
- Пасхальные перемирия показали невозможность дипломатического урегулирования с Зеленским и Западом, что было сигналом для Трампа.
- Визит американских представителей в Москву вместо Лондона свидетельствует о понимании этого сигнала.
11. Внутриполитическая борьба в США:
- Глобалисты в окружении Трампа будут сопротивляться его курсу на американское доминирование, пытаясь вернуть США к глобалистской повестке.
- Трамп начал широкое наступление (экономическое, информационное, дипломатическое), но встретил сопротивление, что ослабило его действия.
,,,###…PriveTT…###,,,
…а статья-то,прям СТАТЬИЩА…
…полит-”ШРАПНЕЛЬ” – так и СВИЩА…
…ну и,кто РЕШИТся сказать,кто ОТКРОЕТ рот…
…скорее ТОЛЬКО тот,кто,Смысл статьи НЕ пОЙмёт…
:-(тем-более,что Статью -
ТРЁХ-главый “Змий-Гарыныч” СТЕРЕЖЁТ…
(= Россия,США,Китай…)- Кто-Что скажет “ПАСЁТ”…
…Спасётся ТОТ,кто – Вовремя Поймёт…
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– Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 26-4-25