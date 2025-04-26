Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
"Однажды, когда Корейко обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого "Геркулеса" его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху.
Это был обыкновенный нищий полуидиот, какие часто встречаются в южных городах.
Тем не менее Корейко поднялся к себе, в финсчетный зал, со смущенною душой.
С этой вот встречи началась чертовщина.
Комментарий редакции
Покой покинул Александра Ивановича. Он знал, что его белые перчатки и громкие речи — лишь маска, скрывающая грязные сделки, о которых некто могущественный осведомлён. Этот некто не торопился говорить, но его тень уже легла на жизнь Корейко, лишая его свободы. Нищий был его посланцем, и власть этого посланца над ним была абсолютной.
Сидя за столом, обложенным счетами, Корейко понял: он выполнит всё, что требует нищий. Как и раньше, он будет кивать, подписывать бумаги, отправлять грузы в ночь — всё, чтобы сохранить место в финсчетном зале. Не потому, что хотел, а потому, что не мог иначе. Один неверный шаг, и некто могущественный заговорит, а тогда маска Корейко падёт, и счётная палата станет лишь воспоминанием.
Каждый скрип двери теперь заставлял его вздрагивать. Нищий мог вернуться. Или прийти другой. Но хуже всего было знать, что за ними стоит тот, кто видит всё — и ждёт.