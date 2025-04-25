1. Титул российских императоров включал словосочетание "император и самодержец всероссийский"
2. Автор предлагает нестандартное толкование термина "самодержавие" - не как абсолютная власть царя, а как "самоуправляемая система/держава", действующая автоматически
3. Автор проводит параллель между греческим словом "автократия" и понятием автоматического управления
4. По мнению автора, в Российской империи было двойное правление: видимое (император) и невидимое (самодержец)
5. В качестве доказательства автор указывает на:
- Использование множественного числа "мы" в царских указах
- Оформление монет с разделением титулов "император" и "самодержец"
6. Автор утверждает, что Россия сохраняет свою территориальную целостность на протяжении веков благодаря этому "невидимому самодержавию"
7. Проводится связь между исторической Тартарией и Российской империей:
- Обе были огромными территориально
- Россия "вобрала в себя" земли Тартарии
- Символика грифона на флаге Тартарии и гербе рода Романовых
Вывод
Лекция представляет собой нетрадиционную трактовку исторических понятий и фактов. Автор выстраивает мистическую теорию о связи между древней Тартарией и Российской империей, предлагая альтернативное понимание термина "самодержавие" как некой невидимой силы, обеспечивающей сохранность территорий России. Аргументация основана на субъективном толковании титулов, символики и исторических событий, что противоречит общепринятому историческому пониманию самодержавия как формы правления с абсолютной властью монарха. Данная лекция относится к области альтернативной истории и конспирологических теорий, а не к академической исторической науке.
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Основные тезисы лекции о самодержавии и Тартарии
1. Титул российских императоров включал словосочетание "император и самодержец всероссийский"
2. Автор предлагает нестандартное толкование термина "самодержавие" - не как абсолютная власть царя, а как "самоуправляемая система/держава", действующая автоматически
3. Автор проводит параллель между греческим словом "автократия" и понятием автоматического управления
4. По мнению автора, в Российской империи было двойное правление: видимое (император) и невидимое (самодержец)
5. В качестве доказательства автор указывает на:
- Использование множественного числа "мы" в царских указах
- Оформление монет с разделением титулов "император" и "самодержец"
6. Автор утверждает, что Россия сохраняет свою территориальную целостность на протяжении веков благодаря этому "невидимому самодержавию"
7. Проводится связь между исторической Тартарией и Российской империей:
- Обе были огромными территориально
- Россия "вобрала в себя" земли Тартарии
- Символика грифона на флаге Тартарии и гербе рода Романовых
Вывод
Лекция представляет собой нетрадиционную трактовку исторических понятий и фактов. Автор выстраивает мистическую теорию о связи между древней Тартарией и Российской империей, предлагая альтернативное понимание термина "самодержавие" как некой невидимой силы, обеспечивающей сохранность территорий России. Аргументация основана на субъективном толковании титулов, символики и исторических событий, что противоречит общепринятому историческому пониманию самодержавия как формы правления с абсолютной властью монарха. Данная лекция относится к области альтернативной истории и конспирологических теорий, а не к академической исторической науке.