Россия должна вернуться в космос, или Почему надо созидать | Сергей Переслегин
Теоретик и исследователь фантастики Сергей Переслегин о важности освоения космоса и будущем России как единственной стране с возможностью создать социально равное общество.
Ведущий: член КПРФ Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы Сергея Переслегина:
1. Космос как ключевое направление развития человечества:
- Космос — не единственный, но первостепенный фокус развития, который тянет за собой другие направления (внутренний космос, океан, недра Земли).
- Выход в космос необходим для эволюции жизни, так как жизнь стремится преодолевать любые пределы. Если человечество не сделает этого, оно вымрет, и задачу выполнит другой вид.
- Космос связан с философией русского космизма (Федоров, Циолковский) и христианской миссией (распространение веры и владение миром как Вселенной).
2. Историческая роль космоса в СССР:
- Космическая гонка была формой холодной войны, позволяя сверхдержавам соревноваться без глобального термоядерного конфликта.
- СССР лидировал в космосе с 1957 (спутник) по 1961 (Гагарин), но затем утратил преимущество, остановив амбициозные программы (например, создание орбитального дока для ядерного корабля или экспедицию к Марсу).
- Проблемы начались еще в СССР: руководство потеряло интерес к космосу, что стало предпосылкой поражения в холодной войне.
- После распада СССР космическая отрасль была разрушена, и Россия опустилась с 1-2 места в мире до 5-го, уступая США, SpaceX, Китаю и Индии.
3. Внутренний космос:
- Внутренний космос — это развитие психотехник, сознания, коммуникационных способностей (концепция, активно обсуждавшаяся в Японии в 1998–1999 годах и ранее Тимоти Лири в 1960-х).
- Освоение внутреннего космоса возможно только после освоения внешнего, так как космические вызовы (например, жизнь в колониях) требуют новых уровней сознания.
4. Космос vs. войны:
- Иван Ефремов считал, что человечество не покорит космос без отказа от войн. Переслегин уточняет: современные войны экономически невыгодны (программа Apollo стоила ~24 млрд долларов в 1969 году, война в Ираке — 800 млрд без значимых выгод).
- Космос предлагает формат конкуренции цивилизаций, который более продуктивен, чем войны, и не предполагает их как обязательное условие.
5. Созидательная логика и СССР:
- СССР пытался двигаться к созиданию через космос, но не смог из-за недостатка времени (20 лет вместо необходимых 60 для формирования нового культурного кода) и воли руководства (например, отмена облета Луны из-за рисков).
- Космические исследования требуют не только технологий, но и человеческой и государственной воли.
6. Перспективы России в космосе:
- Россия обязана вернуться в космос, иначе после текущей войны (СВО) ее ждет экономический кризис.
- Современные технологии позволяют воспроизвести и превзойти достижения 1960-х годов (например, «клепанные ракеты» можно заменить современными материалами и двигателями).
- Россия имеет конкурентные преимущества: Европа отстает в промышленности, США только начинают ее восстановление, а Китай может столкнуться с кризисом.
7. Освоение Земли и космоса как единый процесс:
- Освоение космоса и сложных территорий России (например, Якутии) — это одна задача. Технологии для жизни в экстремальных условиях (на Марсе или в Арктике) взаимосвязаны.
- Любая технология должна иметь военное, гражданское и космическое применение.
8. Образ будущего России:
- Россия будущего — страна социальной справедливости, космической экспансии и философии русского космизма.
- Русский культурный код основан на экспансии (открытие, но не всегда освоение территорий) и жизни в малых общинах (доменах), что отличает ее от индивидуалистического Запада и коллективистского Востока.
- Россия должна собирать мир через свой язык и философию, развивая новую когнитивную парадигму.
Вывод:Сергей Переслегин рассматривает космос как ключевое направление эволюции человечества, необходимое для преодоления земных пределов и развития сознания. СССР утратил лидерство в космосе из-за внутренней потери интереса и внешнего давления, что привело к его поражению в холодной войне и деградации космической отрасли. Россия сегодня обязана вернуться в космос, используя современные технологии и свой культурный код, чтобы избежать экономического кризиса и реализовать свое предназначение как страны экспансии, социальной справедливости и созидания. Освоение космоса и сложных земных территорий — единый процесс, требующий воли, технологий и нового мышления.