«Он был НАСТОЛЬКО ВЕЛИК, что СМОГ стать ВЛАДЫКОЙ ВСЕГО Востока, за что его звали король Иоанн» (Меркатор). Казалось бы, в России все полки книжных магазинов и библиотек должны ломиться от книг о Пресвитере Иоанне, как-никак, судя по имени, русский царь Востока Поп Иван, «царь царей» 11-12 веков (убит в 1200 году, книга Марко Поло). «Азъ есмь Иоаннъ, царь и попъ, над цари царь, имѣю под собою 3000 царей и 300. Азъ есмь поборникъ по православнои вѣрѣ Христовѣ. Царство мое таково: итти на едину страну 10 месяць, а на другую немощно доитти, занеже тамо соткнуся небо з землею» (1*). Иван даже «византийского царя» ни во что не ставил и за царя не считал, он его в свои слуги определил. “Передайте царю своему Мануилу: если хочешь узнать МОЮ СИЛУ и все чудеса моей земли, продай всю свою Греческую землю и приходи ко мне сам послужить у меня; я сделаю тебя вторым или третьим СЛУГОЙ» (1*). Но зачем этого прегордого царя Попа Ивана, явного европейца, российским и азиатским историкам понадобилось превращать в этнического монгола «Ван-хана» и китайца «ВаньЯна», прекрасно зная, что он не монгол, а славянин и имеет славянское имя «Поп Иван» (2)? Почему так дружно историки поспешили откреститься от «Попа Ивана», назвав его фантастической и вымышленной фигурой, как Л.Гумилёв в своей книге «Поиски вымышленного царства»? Разве, чтоб сокрыть какую-то тайну.

Герб Попа Ивана-Лев

Только западные историки убеждёны в его действительном существовании, в его действительном величии. Западные историки считают, что гербом этого Ивана был Лев с Крестом в лапе. Вот этот герб, он не выдуман, а имеется в английской википедии (см. «Пресвитер Иоанн»).

От автора. Во многих городах Европы в гербах городов изображён Лев; это значит, что своих потомков он посадил на власть именно в этих городах (город Львов) и вся Европа, Кавказ, часть Азии были под его властью, в том числе и Русь. Лев имеется в геральдике городов Владимир, Белгород, Ржев, в Сибири в г. Красноярск, Ульяновск («лев» пожалован «Синбирску» царём Алексеем Михайловичем). Есть многочисленные скульптуры львов в Москве и особенно их много в Петербурге. На костяном троне русских Великих князей Ивана3 и Ивана Грозного слева изображён Лев, а справа Единорог. Лев прямая родня русских царей Иванов Васильевичей. Марко Поло пишет, что на золотых пластинах-пропусках Орды Великого Хана Кублая был изображён Кречет (сокол), на других был изображён Лев с Солнцем и Луной, следующие для нисходящего ранга были с головой Льва (2,стр. 87,LXXXI). Поп Иван-Престер Джон связан не только со Львом, но и со «Спасителем». «Престеру Джону были присвоены различные гербовые щиты. В нефе Кентерберийского собора, украшенном геральдическими щитами, Престер Джон изображен с лазурным, СПАСИТЕЛЕМ на кресте … В XVI веке картограф Авраам Ортелий создал умозрительную карту империи Иоанна в Африке, на которой стоящий на задних лапах ЛЕВ держит в передних почти такой же крест, как на Тау-кресте» (википедия). «Спасителей» за всю историю человечества было несколько.

Лев на Дмитровском соборе во Владимире

Крылатый Лев на соборе Святого Марка в Венеции

Лев внутри собора св. Марка в Венеции

Индия Попа Ивана

В России книги немецких историков о Попе Иване даже не переводят. Зачем бумагу изводить, печатать всякий «бред» -живёт Иван в какой-то там Индии и там имеется «песчаное море» (1*). Так вот же эти Индии (п. 97 Великая, Малая и Средняя Индии) у Марко Поло на берегах Ледовитого, Тихого и Индийского океанов. Вот оно «Песчаное море» на карте Ремезова 17 в. (см. ниже). «Инди» означает «край», например, река ИндиГирКа на краю Ледовитого (ГиперБорейского) океана. На карте Келлера земля в Китайской Маньчжурии (города Харбин, Гирин, Пекин, Тонкин, Нинбо, Порт-Артур) тоже названа Индией. Так и написано «Индия в былые времена называхуся Индия Ганг а ныне Индостанъ» на месте расположения Китая (см.карту Келлера).

«… пресвитер Иоанн описывает свою ДЕРЖАВУ, которую называет «Три Индии», причем местом своей столицы называет Сузы» (Гумилёв). Не эти ли три Индии-три «Слона» (Солнца? «Солона»?) покоятся на ЧЕРЕПАХЕ, с истоками из города СузДаля. Черепаха один из символов Приморского края на реке Амур, там Уссурийские огромные каменные черепахи стоят сейчас в музеях (п. 151). В них вставлялись стеллы с именами правителей, то есть мировые правители-«слоны» «покоились» на черепахе.

«Песчаное Море»

«Помимо же всего прочего, есть у нас ПЕСЧАНОЕ МОРЕ, оно никогда не стоит на одном месте: откуда подует ветер, оттуда идет вал; и находят те валы на берег за триста верст. Этого моря не может перейти никакой человек – ни на корабле, ни иным способом. Ни один человек не знает, есть ли за тем морем люди или нет, и из этого моря в нашу землю текут многие реки, в которых водится вкусная рыба» (1*).

От автора: вот оно «песчаное море» справа на карте Ремезова в синем квадрате, которое так и названо на карте по-русски «Море Пещаное». Оно нанесено в «Земле Богдоиски» (там Пекин, Харбин, Гирин, Нинбо, Порт-Артур, они были когда-то русскими городами). Китая на этих землях ещё нет, Китай живёт на реках Хуанхэ (Корга на карте Ремезова) и Янцзы (п.151). Вся Китайская Маньчжурия принадлежит Богдоиске, Кифаиске, а царство Никанско (Уссурийск) принадлежит Эсыкую ВаньЯну (бюст ВаньЯнь Агуда находится в Харбине и он царь «джурдженей»-«жёлтых», в честь него и названо «Жёлтое море», не от него ли русская фамилия Ягода). «Чжурчжени» это Джурки-«Юрки»- славяне, так утверждают сами китайцы (п.115). Вот эти вожди на фото ниже и они не китайцы (см. п. 151), а европейцы. Идём, как показано на карте Ремезова, от Пекина по красной стрелке от моря Жёлтого на запад и попадаем в это «Песчаное море»-это современная пустыня Гоби и южнее высочайшие горы Тибет (Кунь-Лунь) с самой высокой вершиной Джомолунгма, откуда «текут» «каменные реки» (курумы).

Птицы Финикс, Ногой и Петух

В его царстве живёт «Птица Финикс». «Есть в моемъ царствии птица ФИНИКСЪ, свивает себѣ гнѣздо на новъ месяць и приносить от огня небеснаго и сама зажагаеть гнѣздо свое, а сама ту тоже сгараеть; и в том же попелѣ заражается червь, и опернатѣеть, и потом та же птица бываеть едина, болѣ того плода нѣтъ той птици, 500 бо лѣт живеть». («Есть в моем царстве птица феникс; в новолунье она свивает себе гнездо, приносит с неба огонь, сама сжигает свое гнездо и сама здесь тоже сгорает; и в этом пепле зарождается червь, покрывается перьями и потом становится единственной такой же птицей, другого плода у этой птицы нет; а живет она пятьсот лет») (1*).

«Есть в моей земли пѣтухы (ПЕТУХИ или ПТАХИ), на нихже люди яздят. Есть у меня птица ногой (НОГОЙ), вьет себѣ гнѣздо на 15 дубовъ» (1*). От автора-птицу Петух называли ВасИлиском и изображали с драконьими крыльями и змеинным хвостом. Ездовая птица! Происхождение её, судя по имени, от Васа и Илия.

Эдем

Именно там Рай и течёт река Едем и она посреди земли Попа Ивана. «А посреди моего царства идеть рѣка Едемъ из рая, в той рѣцѣ емлют драгий камень акинф и самфиръ, и памфиръ, и измарагдъ, сардикъ и аспидъ, тверд же и аки угль горящь. Есть камень кармакаулъ, той же камень господинъ всѣм камениемъ драгим, в нощи же свѣтит, аки огнь горить» (1*).

Интереснейшие её описания, а также описание 50 столбов, горящих столбов с камнем кармакаулъ (маяк?) смотри в конце-приложение 1*. Хорошо бы иметь такой «светильник» на 500 лет самозаряжающийся, как птица Финикс, которая тоже живёт 500 лет. Если царство Попа Ивана на Тихом океане, то там и должна быть река Эдем. Это может быть река Алдан приток Лены, названная у Марко Поло и на карте Келлера «величайшей рекой Киан». Вероятнее всего это река, что текла на месте Охотского моря (Cоrоmoran (Короморан), п.93), там был расположен «Катай». Вот он на карте вверху со столицей Камбалу. Эта река действительно делила Восточную державу на Южную и Северную. Там действительно был Эдем-Дом Адама и Евы (п. 137 автор).

Катай на карте Фра Моро

Это же место на карте Келлера 1590 г.

БИОГРАФИЯ ПОПА ИВАНА

Но нас интересует биография Попа Ивана. Попробуем на основании летописей описать биографию Попа Ивана. Его начало описывает Келлер и Марко Поло как реальную фигуру истории. Английские историки считают свидетельство Марко Поло достоверным (Википедия. Пресвитер Иоан). «Волей судьбы Марко оказался последним свидетелем, видевшим наяву ВСЕ погибшие цивилизации Дальневосточной Сибири (Бореи в Ледовитом океане и Пасифиды в Тихом океане) и Нижней Азии (Аравия и современная Турция, Индия), а также в Африке. Они были ещё «живы» в 1298 г., когда Марко вернулся домой в Венецию» (п.88). КЛЮЧом к книге Марко Поло оказалась карта Келлера 1590 г, на ней нанесены все перечисленные в книге Марко Поло города и земли.

1.Место рождения и год рождения Попа Ивана. На карте Келлера слева вверху написано, что «В Наяме родился пресвитер Иоанн, потомки которого ныне правят в ЭдиОпии» («Евр Опией» на карте Келлера названа Европа Западная и Восточная, значит ЭдиОпия это Эдом-Дом Европы, «Евр» на эллинском «восток»). В этой Наяме стоит город Наян. Город Наян совпал с современным посёлком Тикси на берегу моря Лаптевых, которого на момент 1298 года ещё нет, там суша. Если Поп Иван прожил приблизительно 85 лет и был убит в 1200 г. (или 1203 г.), то год его рождения 1115 г., а место рождения г. Наян (пос. Тикси на море Лаптевых), год смерти 1200 г.

2.Возникает вопрос-кто его родители. Кем были его родители доподлино пока неизвестно. Возможно, история родителей Ивана рассказана у Геродота или в греческих мифах. Если он родился в Наяме в городе «Naian», тогда, возможно, его отец Ян, так как тут протекает современная река Яна (она мать Наяна ИеАна?). Ян очень распространенное имя в скандинавских странах – Швеции, Норвегии, Дании, а также в Польше, Украине, Италии, а в центральной России этого имени нет, оно только в имени ИоАн. Ана праматерь всех северных народов (Афетов). В «Сокровенном сказании моголов» Наяны названы «Нойонами» или «найманами». Там это могущественное племя.

Его тотем (англ. википедия) Лев. Если это тотем его рода, то родитель его должен быть Львом. Лев нарисован на карте Келлера на реке Амур, поэтому отсюда должна быть его Мать-Львица. Имя Иоанна составное из «Ио» (Луна на эллинском) и Анн (имя праматери Анны), то есть можно сказать что он «Лунный Ан». Чтобы возвыситься, роду Ио-Луны нужно было породниться с Яном (род Гончара, автор) и стать хозяевами северных земель Наяна, что они и сделали. Итак, по версии автора, Иоан по матери Лев, а по отцу Сокол (Лунь), так как в Евангелие над Соколом написано Иоанн.

Лунь- сокол

А род его ведётся от древних Волхвов. «Выдающийся германский историк, автор всемирной хроники «Книги о двух государствах» и исторического труда «Деяния императора Фридриха» (Барбароссы), Оттон Фрейзингенский оставил следующую запись: «…Мы повстречали также недавно рукоположенного в сан епископа Габульского из Сирии… Он рассказал, что несколько лет назад некий ИОАНН, ЦАРЬ и СВЯЩЕННИК народа, живущего по ту сторону Персии и Армении, на КРАЙНЕМ ВОСТОКЕ, и исповедующего христианство, хотя и несторианского толка, пошел войной на двух братьев Самиардов, царей Мидии и Персии, и завоевал их столицу Экбатану (?!)… Одержав победу, названный Иоанн двинулся дальше, чтобы прийти на помощь Святой церкви. Однако когда он достиг Тигра и за неимением корабля не смог переправиться через него, пошел к северу, где, как он узнал, река эта зимой замерзает. Но, проведя там напрасно несколько лет, он не дождался мороза и, не достигнув из-за теплой погоды своей цели, был вынужден вернуться на родину, тем более что из-за нездорового климата он потерял многих своих воинов… Кроме того, рассказывают, что он ведет свои род от древних ВОЛХВОВ» (т.е. евангельских волхвов, якобы наблюдавших вспышку Вифлеемской звезды и принесших дары новорожденному Иисусу) (Гумилёв). Как следует из текста, Поп Иван завоеватель Персии и Мидии и их столицы Экбатаны.

3. Имена Попа Ивана. У Ивана несколько имён. 1.Первое имя «Поп Иван» (у Марко). 2.Второе его имя на карте Келлера 1590 г. «Пресвитер Иоанн». 3.Третье имя «Вут». Это следует из текста Меркатора: «Чтобы прекратить нападение Vut-cham, Чингис со своей армией пересёк горы Belgian (Белгиан) и захватил царство Tenduc, где правил Vut-cham (Иван). После этого он стал правителем всего Востока и ещё много раз расширял свои владения» (п.96). Значит «Вут Хам» имя Попа Ивана или его сына. 4.Четвёртое имя « Ван-хан» в «Сокровенном сказании монголов» (в пКозин), (п.121). 5 Пятое имя «Найян король Иоан». 6. Шестое имя «Белый царь». Оказалось, в сказаниях о Белом Царе есть указание на его имя. Это буква Йота и Омега. Прочтите их вместе и получите «ИО», то есть ИоАн-Иван. Ио на эллинском Луна (п.93 Путь4). Вседержителем, Царём царей, Спасом с буквой Омега изображён «Спас Златые Власы» (п.125)

7. Седьмое имя Гог или Ун Гог. Гогом обычно звали Георгия Жора. 8.Восьмое имя «Унекан, а по-французски это значит «Поп Иван», тот самый поп Иван, о чьём великом могуществе говорит весь свет». 9. Девятое имя «Престер Джон». Вот он в белом «чепчике» на троне на рисунке, где «монголы» с длиннющими бородами (этнические монголы безбородые от природы) стоят перед ним преклонённые.

10. Десятое имя «Индийский Царь Пор». «Попом Иваном» обычно называли всю династию Ивана от предка до последнего потомка Георгия. Этого 6-го его потомка в 1298 г. тоже звали Попом Иваном. Было несколько Иванов Львов-Иван1, 2, 3, 4, 5, 6 (Георгий). Он обязательно должен быть описан в Библии и Греческих мифах. Имя его должно быть общеизвестно. В Библии его потомок должен был возглавлять «Левитов»-Львов. Было предположено, что библия и греческие мифы не древность, а история огромных ЕВРОПЕЙСКИХ народов, образовавших Европу и Азию, а не евреев, последние не имели своего государства до 1949 года.

4. Внешность Попа Ивана. Самая характерная черта Попа Ивана длинная нестриженная борода.

Из пророчеств о Белом царе внешность его такая. «И на его голове будет пометина. Волосы его будут светлого цвета, и родимое пятно будет на (ноге?)…» (интернет*). Вот изображение Попа Ивана на картинках из летописей.

5. Где жил Поп Иван. Меркатор пишет «В году 1098 властителем восточных земель Азии был некий Коир «Cham». После его смерти власть захватил ПАСТУХ и СВЯЩЕННИК несторианской веры из земли Найян. Он был НАСТОЛЬКО ВЕЛИК, что СМОГ стать ВЛАДЫКОЙ всего Востока, за что его звали король Иоанн».

Как следует из текста Меркатора, Король Иоанн после смерти Коир Cham становится новым властителем. Вот земли, которые достались Попу Ивану от родственника Наяна. Это земли «задушенного» ханом потомка Наяна- Чиорчиа, Занли, Барскол, Сишинтинги (п.96, стр. 84, Путь-3 Марко Поло). Барскол сразу обнаруживается на карте Келлера на правобережье реки Лена, он так и назван на карте Barscol. На его месте сейчас современное море Лаптевых (карта выше). Чиорчиан в области Carcham (Кархам) находился на реке Лена напротив города Синска на другом берегу реки Лена, оттуда пришли древние «тартары» на Чукотку. Было выяснено из истории Лызлова (п. 148) в Синске жили скифы Экстра и их жёны Амазонки, они происхождением от северных словено-русов, вот они и пришли на Чукотку.

Поп Иван идёт дальше на Тихий океан и там образует своё царство Сендук или Тендук на реке Кутиарис (современная река Анадырь). От автора: это царство должно было называться «Белым царством», там везде топонимы «Белый»-Белое озеро (Цианганор, Цин, Чин), горы Белгиан: и до сего времени сохранилась там название реки Белая.

Вот что пишет Марко о стране Ивана, но уже описанной после смерти Попа Ивана и подчинения её Великим Ханом Кублаем. «Сендук-область на восток-много там городов и замков, принадлежит она великому хану, потому что потомки попа Ивана-его подданные. Главный город называется Тендук. Царь здесь из роду Попа Ивана и сам он Поп Иван, а зовётся Георгием. Страною правит от имени Великого Хана, но не всею, что была у попа Ивана, а только одной частью Великие Ханы ВСЕГДА выдавали своих дочерей и родственниц за царей из рода попа Ивана («чтобы облагородить свой род», так пишет Келлер). Водятся тут камни, из которых ЛАЗУРЬ добывает. Есть тут прекрасное сукно из верблюжьей шерсти. Народ занимается скотоводством и земледелием, торгуют и ремёслами занимается. Тут властвуют ХРИСТИАНЕ, но есть идолопоклонники и мусульмане».

«Есть здесь народ называется «АРГОН», что по-французски значит Guasmul (Гуасмул-гуси?, автор), происходит он от двух родов, от рода аргон тендук (Ивана) и от тех тендуков, что Мухаммеду молятся из себя красивее других жителей и поумнее, торговлей занимается больше. Здесь главным образом пребывал поп Иван и потомок (6-ой) его Жор» (это совр. село Краснено).

Другое их (Тендуков) название, которое упоминает Марко, ЛЕВАНТЫ. Марко упоминает острова дальше на север, где СЕВЕРНАЯ звезда (Полярная) позади, там птиц великое множество. Может речь идёт о современной Гренландии. «Птиц тех несут в ЛЕВАНТ к Аргуну и другим левантским князьям». Эти Леванты явно названы от слова Лев и Анты. Было предположено, что Лев животный тотем «Попа Ивана» (п.93).

ИТАК. Коренное царство Ивана Тендук или Сендук на оконечности Чукотки (совр. Анадырь), а первое древнее его название ЛЕВАНТ (от слова Лев?). Там живут Аргуны двух вер христианской и мусульманской.

6. Как Иоан пришёл к власти. Этот момент должен проявиться во взаимоотношениях с предыдущим властителем Коир Cham (Коир Чам). Коир в 1098 г. первым пришёл на Ледовитый океан на Чукотку и создал своё царство Тангут на реке Индигирка. Потом пришёл Наиан несторианской веры и с него начался Поп Иван. У Ивана была своя территория, а у Коир Чама своя земля Тангут, Ергимул, Егригайя (Егригайя на реке Охота Охотского моря).

У Марко Поло город Коир Чама Канпичион в древности выдающийся, большой и величественный. «ГЛАВА LXII. Канпичион — большой, величественный город в самом Тангуте, самый главный и важный город в целой области. Народ — идолопоклонники, есть и мусульмане; есть здесь и христиане: у них в этом городе три больших прекрасных церкви; а у идолопоклонников, по их обычаю, много монастырей и аббатств; идолов у них многое множество, есть и десяти шагов в вышину; есть деревянные, глиняные и каменные, все вызолочены и хорошо сработаны. Кругом большого идола-великана много маленьких, и они как бы ему поклоняются и молятся». Этот город совпадает с современным городком Оймякон, названный «полюсом холода». А при жизни Марко здесь очень тепло и всё процветает.

Тангут лежит на современной реке Нера притока реки Индигирка. Очень странное совпадение с названием реки Нера имеется на карте центральной России. Город Суздаль стоял на реке Суздаль, которая была переименована в Нерли. Неужели Суздаль точка «старта» Коир Чама. Оттуда стартовали скифы «Гедеона» (п.149) и «эллины» по версии автора.

ИТАК. Поп Иван каким-то образом делает своим союзником Коир Чама. Коир Чам первопришелец (происхождением из «Руссии», автор) на Север, его зовут Тан Гут. «Сокровенное сказание моголов» повторяет историю Марко Поло, поэтому в нём тоже должны значиться все народы, упомянутые у Марко Поло, в том числе и народ Коирчама. Они названы там «Кераиты» (автор). Царство Тангут тоже есть в «Сокровенном сказании моголов» и их жители названы «Таяны». Как Поп Иван добился власти над Тангутом и Коир Чамом неизвестно, или они сами к нему перешли добровольно, или он сверг их правителей. Это должно быть описано в греческих мифах, как история двух братьев Пелия и Нелея, а также Эсона и его сына Ясона, где Пелий стал единоличным царём Иолка. Пелий будет убит Ясоном руками Медеи. Его имя Пелий близко к старорусскому «попелъ» (пепел, образующийся после сгорания, после пламени). В «Истории» Геродота это история родителей Великого Кира, если предположить, что «Коир Чам» это Кир.

7. Завоевания Попа Ивана. Земли Попа Ивана определяются по тому, какие земли подчиняет себе Великий хан Кублай. Кублай подчиняет те земли, которые раньше принадлежали Попу Ивану. «Король Иван» развернулся так, что стал властителем всего Востока. Его знал ВЕСЬ СВЕТ. У него, как пишет Марко, была огромная Армия и аппарат чиновников («Сказание о индийском царе»). Это устройство державы потом использует Великий Хан Кублай, оно подробно описано Марко Поло («Книга о разнообразии Мира»). Он подчиняет себе весь Восток, Нижнюю Азию, Кавказ, Армению (там озеро Ван). Также он владеет всеми портами в Индии, Бенгалии, и ходит в Средиземное море в Константинополь. Его ставка в Солдино и Лаясе на Средиземном море, которые стали потом ставками следующего властителя Алау. А прежних наместников-Ивановских родственников чингисиды убили, например, некого Вана утопили в озере Ван в Армении.

- Сначала его землями становится земля Наяна. Потом он заселяет пустые земли Сендук-Тендук. Потом подчиняет соседа Тангут.

- Потом был Катай. На его месте сейчас находится Охотское море». При нём столичный город назывался «Царский город». Потом он стал ставкой Великого Хана и стал называться «Камбалук» (чёрная звёздочка).

- Потом было «Царство Мян». Оно расположено на реке Амур. Там царствовал, вероятно, родственник Ивана «Миень-Мян». Его столица находилась в городе Миень. Это современный город Благовещенск на Амуре (см. п.92).

- Потом «Царство Манги. Оно находилось на реке Уда и реке Амур Охотского моря. Там находилась столица Манги выдающийся морской город Квинсай-«Небесный город» (чёрная звёздочка). Там правил (вероятно, сын Мани) Факфур до 1268 г. на реке Дориус -Dorius (совр. река Уда), отсюда название области Даурия.

- Потом подчинено было Ивану «Золотое царство». «От Пиан-фу на запад через 2 дня-прекрасная крепость Качиан-фу (Каикау). Выстроил её царь по прозвищу «Золотой». В крепости той есть красивый дворец и пребольшой покой, куда собраны очень хорошие портреты всех старинных царей той области . Золотой царь воевал с Иваном. Семь слуг Ивана решили обманом взять Золотого царя. Нанялись ему на службу. Через два года они пленили его и привели к Ивану. Тот стал пасти скотину, после чего Иван и Золотой царь подружились и Иван вернул ему царство ». Золотой царь стал верным другом Ивана. Он был любителем живописи. У него была большая портретная галерея всех царей его рода. Возможно, его имя «Злато» на языке Чингиса было Алтан-Каикуи. Это царство на современной карте находилось между северным побережьем Охотского моря и хребтом Джугджурским» (по версии автора). У Гумилёва, который черпал сведения из «Сказания моголов», это чжурчжэньский «Алтан-Хан» Улу империи Кинь, он же монарх Холлу (стр. 430,428 гл. 115 «Древняя Русь и Великая степь»). "Кино" на греческом языке значит собака.

- Потом Попу Ивану подчинилась «Жёлтая страна» на берегу Жёлтого моря в Китайской Маньчжурии, она раньше была не китайской. Это «Земля Богдоиска», и две колониии в районе Уссурийска и Пекина (см. п. 151 Китайская стена..). «Именно сюда в 1124 г. переселяется Ваньянь Эсыкуй, сподвижник Агуды, ОСНОВАТЕЛЬ империи Цзинь «чжурчжэней». Джурджени или кидане назывались жёлтыми (википедия). В Уссурийске была гробница Эсыкуя. И он не китаец, это видно по бюсту ВаньЯна, установленному в Харбине. Он европеец. «Остатки населения были обращены в рабство и переселены в 1246 году в долину реки Ляохэ монгольским ханом Гуюком».

ВаньЯн в Харбине

Богдыхан с женой (?) земли Богдоиски

8. Народ Попа Ивана. Марко отмечает, что «иваны» были самым многочисленным народом на своей земле, вторыми были «тартары» (п.90 ). Сарацины были не так многочисленны, на одного сарацина приходилось 30 христиан (Марко Поло). На карте Келлера написано «за Волгой на Востоке напротив Кавказских гор живут Великие Тартары, самые главные и древние из которых Езахадары, Перекопы, Нагаи, Козаны и Казаки, в совокупности они именуются Ордой. Своего императора они кличут Хам». Они все «бородатые» и, поэтому ими никак не могут быть безбородые монголы и тюрки. По версии автора, Езахадары, вероятно, егеря-охотники на медведей, перекопы-землекопы, нагаи-жители леса-гаев дровосеки, казаки- военная дружина.

9. Потомки Попа Ивана. После убийства Попа Ивана в 1200 г. Чингисханом в его земле продолжают править его потомки, но подчиняются они Чингисхану. В 1298 году в его земле Тендук-Сендук правит прямой 6-ой потомок Ивана Георгий-Жор (у Марко). «Тот Жор, кого я уже называл; и он из роду попа Ивана, шестой государь после попа Ивана» . «Царь здесь (в области Тендук) из роду попа Ивана, и сам он поп Иван, а зовётся Георгием: страною правит от имени великого хана, но не всею, что была у попа Ивана , а только одной частью».

От автора. Имя Георгий (от Гео) указывает на происхождение Ивана и его потомка с Геи-Земли-центральной Руси (Мать Сыра Земля Крестьяния).

Если Поп Иван описан как Ван-Хан в «Сокровенном сказании монголов», то вот что можно узнать о его сыне (п.121, § 189). «Именно к Ван-хану первому обратился совсем молодой Темучжин за помощью, чтобы он помог собрать его разбежавшийся улус, после убийства его «отца» (отчима) Есугая. Дело в том, что Ван-хан и Есугай были побратимами-Андами и близкими по родству. КЕРЕИТом был Ван, Есугай КИЯТОМ. Есугай помог Вану победить дядю (§ 150). Другой раз Ван-хану помог уже приёмный сын Есугая Темучжин. Ван-хан говорил: «Сыновей у меня все равно что нет: один-единственный САНГУМ. Сделать бы мне сына моего Темучжина старшим братом Сангума! Вот тогда бы и стало у меня два сына, и тогда - на покой". После этих речей Ван-хан сошелся с Чингис-ханом в ТУЛЬСКОМ Темном Бору, и они дали друг другу обеты отцовства и сыновства» (§ 164). Темучжин становится «названным» сыном Вана. Ван-хан был уже СТАР.

Но отношения их резко меняются, когда Темучжину Ван-хан отказал дать невесту Чаур-беки для старшего сына Джочи. (§ 165). Они указали на его более низкое происхождение-унизили. «Чингис-хан внутренне охладел и к Ван-хану и к Нилха-Сангуму». А потом так случилось, что он пошёл на Вана войной и, когда победил Ван-хана, взял себе его одну из жен и невестку для Джочи из ВАНОВА РОДА. Ван-хан беспечно пировал в золотом шатре, когда его войска бились с Темучжином. «Непокорные Ван-хан и Сангум сбежали».

«§ 185. Хариудар же и Чахурхан сказали Чингис-хану: "Ван-хан, в совершенной беспечности, пирует и веселится в ЗОЛОТОМ ТЕРЕМУ. Двигаясь без остановки день и ночь, мы можем накрыть его внезапным налетом". Одобрив это предложение, он послал с передовым отрядом Чжаурчедая и Архая. Не делая даже ночных остановок, подошли и окружили Ван-хана в Чжер-кабчигайской пади Чжечжеерских высот. Три дня и три ночи шел бой. Наконец, окруженный со всех сторон, неприятель на третий день сдался. Недоумевали, каким образом Ван-хану с Сангумом ночью удалось спастись бегством.

ИТАК, у Ван-хана (Поп Иван) был сын Сангум (Нилха Сангум), его характерная примета ранение в щёку, задиристость. В эпосе Сангум в бою был серьёзно ранен стрелой в щёку и эта примета может где-нибудь отмечена в исторической хронике. Он должен проявиться как «человек в маске». Ван-хан на сына очень сердился, так как тот был очень задирист. Местонахождение Царства Саина в книге Марко Поло описано конкретно. Оно в истоках реки Алдан (см. белый круг на карте), там же западнее находится ГОРНОЕ КОЛЬЦО КОНДЁР. В заставке статьи они стоят вместе.

10. Потомок Попа Ивана пасынок Чингисхана Джочи. Возникает вопрос, а какие его потомки кроме Георгия Жора. Это должен быть старший пасынок Чингисхана Джочи. Как выше отмечено в тексте, для Джочи Чингисхан взял царевну из ВАНОВА рода.

Жена Чингисхана Бортэ уже была беременной, когда её взял в жёны Чингис. Имя Бортэ может говорить о роде пчеловодов бортников (автор). Так как Чингис добивался царевны от Попа Ивана, то он её и получил после смерти Попа Ивана. «Первый её сын Джучи (Туши, Зучи) и возглавил Золотую Орду. Как написано в википедии, Джучи не очень уважительно относился к Чингисхану, игноировал его указания, вёл себя высокомерно, видимо сознавая своё более высокое по статусу происхождение (от Ивана), и почему-то бескровно «завоёвывал» народы (Руси). Он был родственен с этими народами и они его признавали за царя. Возможно, истинное родовое имя Джучи было «Злато»( «Золто»- праслав), поэтому его Орда названа Золотой. Или он был золотистым блондином (по версии автора). Тогда совсем по-другим углом зрения смотришь на детей Джучи: Орда-Эджен, Берке, Батый, Тука-Тимур. Они не Чингисиды, а «Ивановы» по отцу Джучи и по матери (она была «из Ванова рода»).

Также другим взглядом надо смотреть на детей Чингисхана. Ведь Бортэ дочь Ивана (или одна из жён Ван-хана). В википедии она дочь Дея из рода «унгират» (область «Унг» есть на карте Келлера и это область соседа Ивана-мерганов, правенгров). Бортэ была матерью четырёх сыновей (Джучи, Чагатай, Угедей, Толуй) и пяти дочерей (Ходжин-бэги, Чечейген, Алагай-беги, Тумалун, Алталун). Они «Ивановы» по матери», так как Унеканом или Ун Гогом звали и Попа Ивана, возможно породнённого с «унгами». Чингисхан успел процарствовать всего 6 лет и умер, поэтому всем заправляли его двоюродные братья. Самый успешный Кублай до 1298 г. (Марко Поло).

12. Как к Попу Ивану пришли «тартары» и ушли от него к Чингисхану. Гл. LXIV, стр.64. «Тартары, нужно знать, жили на севере, в Чиорчие, в той стране большие равнины, и нет там жилья ни городов, ни замков, но славные там пастбища, большие реки и воды там вдоволь. Не было у них князей, платили они великому царю и звали его по-своему Унекан, а по-французски это значит «Поп Иван»; тот самый поп Иван, О ЧЬЁМ ВЕЛИКОМ МОГУЩЕСТВЕ ГОВОРИТ ВЕСЬ СВЕТ. Тартары платили ему дань, из 10 скотов 1 скотину». «Случилось, что тартары сильно размножились». Иван их решил расселить по разным странам, «чтобы не наделали ему зла». Тартары «опечалились» и «пустились на север в степь. Перестали ему платить дань». Они поселились на реке Тартар (Колыма-Омолон) и стали называться тартарами.

13. Появление Чингисхана. Меркатор пишет об этом так. «После него (Ивана, автор) власть перешла к брату , который царствовал в Каракоруме. Его власть тоже была велика, за что его прозвали Мастер, или Cham». « Кузнец по имени Чингис призвал все народы монголов для борьбы за освобождение объединиться с тартарами » (Меркатор, п.96). При нём наступает век Железный.

Чингис сначала владел небольшим Царством «Монгул» (красный контур) рядом с царством Ивана «Тендук» (Белое), названное Марко «по-нашему» ( по-венециански) «Магогом» (Монгул). «Место это то самое, что у нас зовётся страною Гог и Магог, а здесь Ун и Могул; в каждой области свой народ, в стране Ун живёт Гог , а в Могуле-тартары ». На современной карте это современные земли Чукотки.

Когда тартары ушли от Попа Ивана за реку Тартар (Омолон-Колыма), в 1187 году они выбрали себе вождя Чингисхана. Чингисхан попросил дочь Ивана в жёны, но получил возмущённый отказ Ивана- «Иль не знает, что он мой челядинец и раб» (1200 год). Набрал Чингисхан множество народу, что по всему свету бродят». «Был он человек властный».

14. Как Чингисхан собирался на войну с Попом Иваном Гл.LXVI стр.63. «Услышал Чингисхан срамную брань, что Поп Иван ему наказывал, надулось у него сердце и чуть не лопнуло в животе; был он, скажу вам, человек властный. Напоследок заговорил, да так громко, что все кругом услышали; говорил он, что и царствовать не захочет, коли поп Иван за свою брань, что ему наказывал, не заплатит дорого, дороже нежели когда либо кто платил за брань, говорил, что нужно вскорости показать, раб ли он Попа Ивана. Созвал он свой народ и начал делать приготовления, каких и не было видано, и не слышано было. Дал он знать Попу Ивану, чтобы тот защищался как мог, идёт-де Чингисхан на него со всей своею силою, а Поп Иван услышал, что идёт на него Чингисхан, посмеивается и внимание не обращает. Не военные они люди, говорил он, а про себя решил всё сделать, чтобы, когда Чингисхан придёт, захватить его и казнить. Созвал он своих отовсюду и из чужих стран и вооружил их; да так он постарался, что о такой большой рати никогда не рассказывали. Чингисхан со всем своим народом пришёл на большую, славную равнину попа Ивана, Тандук, тут он стал станом и было их там много, никто, скажу вам, и счёту им не знал. Пришла весть, что идёт сюда Поп Иван; обрадовался Чингисхан; равнина была большая, было где сразиться, поджидал он его сюда, хотелось ему сразиться с ним.

Призвал Чингисхан своих звездочётов, христиан и сарацин и приказывает им угадать, кто победит в сражении..».

«Вооружились через два дня обе стороны и жестоко бились; злее той схватки и не видано было а напоследок победил таки Чингисхан. И был тут поп Иван УБИТ. С того дня пошёл Чингисхан покорять свет. Процарствовал он, скажу вам, ещё ШЕСТЬ ЛЕТ от той битвы и много крепостей и стран покорил, а по исходе шести лет пошёл на крепость Канги, и попала ему тут стрела в коленку; от той раны он и умер. Жалко это, был он человек удалой и умный». Чингисхан умер около 1206 года. Место сражения смотри на карте справа.

15. Смерть «Попа Ивана». О смерти Попа Ивана нет сведений, и только из предположения о том, что Ван-хан в «Сокровенном сказании монголов» является Попом Иваном, можно узнать о его смерти. «§ 188. Непокорные же Ван-хан с Сангумом спасались бегством. Ван-хан, намереваясь напиться, подошел к речке Некун-усун в урочище Дидик-сахал и как раз наткнулся на караул Найманов под командой Хорису-бечи. Хорису-бечи схватил Ван-хана. Тот стал уверять его, что он Ван-хан, но Хорису-бечи, не зная его в лицо, не поверил и тут же УБИЛ. Чтобы не попасть в Дидик-сахальский Некун-усун, Сангум пошел в обход и забрел в пустыню.

§ 189. Гурбесу, мать Найманского Таян-хана (из ТанГута, автор?), говорила: "Ван-хан ведь был ДРЕВНЕГО ханского рода. Пусть привезут сюда его ГОЛОВУ. Если это действительно он, мы принесем ей жертву". Послали к Хорису-бечи, и тот отрезал и доставил его голову, которую и опознали. Разослали большую белую кошму и, положив на нее голову, стали совершать пред нею ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, сложив молитвенно ладони и заставив невесток, совершая положенную для них церемонию, петь под звуки лютни-хура. Как вдруг голова при этом жертвоприношении РАССМЕЯЛАСЬ: "Смеешься!" - сказал Таян-хан и приказал вдребезги растоптать голову ногами. Тогда Коксеу-Оабрах и говорит: "Вы же ведь приказывали отрезать голову покойного хана и доставить ее сюда; с чем же это сообразно самим же и попирать ее ногами? Недаром наша собака что-то не к добру начала лаять. Голова сказала: «Тебе ли (Таяну), нездешнему, править». «Сможешь ли ты … править БЛАГОРОДНЫМИ, а также и многочисленными холопами-чернью моего улуса» (как правил Ван-хан).

ИТАК. У Ван-хана была отрезана голова. От него должен остаться ЧЕРЕП-ЛОБ священная реликвия «иванов», которая «рассмеялась» (вам ли Чингисидам править благородными!). Сын Ван-хана Сангум спасся. Марко Поло его называет «Саином», который бился с тартарами Кублая ещё 3 года, но потом сдался и куда-то делся.

Заключение

О какой мифичности Попа Ивана может идти речь. Кровь Попа Ивана замешана во всех царских элитах Европы, Азии и России в 11-12 веках. Это главный противник Чингисхана. Элита Чингисхана тоже в родстве с Иваном. Именно с Попом Иваном состоялась его решающая битва в 1200 году. А потом ещё не раз «Ивановы» бились с «тартарами» за власть. Отчим Чингисхана был побратим Попа Ивана, а сам Чингисхан побратим (анда) сыну Попа Ивана. Все славянские названия на карте при приходе к власти Чингисхана были изменены на скифский язык (Левант-Львы стал Тендуком), который историки стали называть тюркским, на этот язык перешли южные народы Азии, что позволило им предположить, что народы тюркского происхождения якобы были в державе Чингисхана. Просто в Орде было в ходу 4 алфавита, то есть 4 языка (на это указывает Марко Поло) с самого начала, а не от тюрок. Марко Поло указывает на отсутствие участия тюркских народов в данных исторических события и в Орде. В его книге вообще нет монгол. На это также указывает праздник Пасхи. По версии автора Пасху празднуют те народы, которые СПАСЛИСЬ от природной катастрофы, постигшей Тихоокеанский Восток, и которые пришли в «ИСХОДЕ» с Востока на Русскую равнину. Для них это действительно великий праздник. Причиной Исхода народов с Востока было падение кометы (так говорит Лызлов) приблизительно в 1312 году и последующие прилёты её осколков каждые 100 лет до 17 века по версии автора). Тюркские народы (монголы, тюркские татары, башкиры, алтайцы, казахи, киргизы и т.д.) не празднуют Пасху, то есть они не были в составе Золотой Орды и в остальных Ордах, пришедших с тихоокеанского Востока. Вера у них была христианская, несторианская, мусульманская и идолопоклонничество.

Удивляет множество огромных знамён с драгоценными камнями, описанные в «Сказании об Индийском царстве» (1*) и стройная система чиновничества в государстве Попа Ивана (1*). «А если идем на войну, когда хотим кого-нибудь покорить, предо мною идут и несут двадцать КРЕСТОВ и двадцать СТЯГОВ». Причём назначение камней объясняется-одни от чародейства, другие светят. Есть даже Зеркало, которое распознаёт ложь.

Поп Иван обязательно должен быть запечатлён в искусстве, только как его опознать. Может он в образе «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, который держит в руке Небесную Сферу. Он показывает два перста, второй Спаситель Мира? Он из Небесной страны. Китайцы свою страну называли Поднебесной, то есть расположенной на карте южнее под Небесной страной. Леонардо да Винчи посвящён был во многие тайны и имя его Лео-Лев.

Индийский Царь Пор

То, что земли Пора были на Чукотке, свидетельствует упоминание двух богов Геркулеса и Диомида (Либера), золотые статуи которых Александр сам лично видел, а также их «стопы» (п.20. Александ Македонский…). Как раз на карте Келлера в истоке реки Омолон ( «Тартар») в горах изображены огромные скульптуры «двух Трубачей», а их «стопами» можно считать острова Диомида, действительно похожие на стопы, расположенные между Аляской и Чукоткой. Может до сих пор статуи Геркулеса и Диомида там стоят в истоке Омолона. «Послание Александра Аристотелю о чудесах Индии» (стр.127 «Повесть о рождении и победах Александра Великого», редакция Николая Горелова 2006) описывает эту Индию на Дальнем Востоке и Чукотке и его царя Пора в очень сказочном варианте.

1*«Сказание об Индейском царстве»

Попу Ивану посвящено «Сказание об Индейском царстве». По сведениям из интернета-википедия «В русскую древнюю письменность легенда проникла под именем «Сказания об Индейском царстве». Греческое литературное произведение (XII в.) «Послание» мифического индийского царя-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу попало на Русь в XIII или в XIV в.».

«Сказание об индийском царстве» (текст из интернета). Подготовка текста, перевод и комментарии Г. М. Прохорова

«Я – Иоанн, царь и поп, над царями царь; под моей властью три тысячи триста царей. Я поборник православной веры Христовой. Царство же мое таково: в одну сторону нужно идти десять месяцев, а до другой дойти невозможно, потому что там небо с землею встречается. И живут у меня в одной области немые люди, а в другой – люди рогатые, а в иной земле – трехногие люди, а другие люди – девяти сажен, это великаны, а иные люди с четырьмя руками, а иные – с шестью. И есть у меня земля, где у людей половина тела песья, а половина человечья, а у других моих людей очи и рот в груди. В иной же моей земле у людей сверху большие рты, а другие мои люди имеют скотьи ноги. Есть у меня люди – наполовину птица, наполовину человек, а у других людей головы собачьи; родятся в моем царстве звери: слоны, дромадеры, крокодилы и двугорбые верблюды. Крокодил – лютый зверь: если он, разгневавшись на что-нибудь, помочится – на дерево или на что-либо иное,– тотчас же оно сгорает огнем. Есть в моей земле петухи, на которых люди ездят. Есть у меня птица ног, она вьет себе гнездо на пятнадцати дубах. Есть в моем царстве птица феникс; в новолунье она свивает себе гнездо, приносит с неба огонь, сама сжигает свое гнездо и сама здесь тоже сгорает; и в этом пепле зарождается червь, покрывается перьями и потом становится единственной такой же птицей, другого плода у этой птицы нет; а живет она пятьсот лет. Посреди же моего царства течет из рая река Эдем, в этой реке добывают драгоценные камни: гиацинт, сапфир, памфир, изумруд, сардоникс и яшму, твердую и, как уголь, сверкающую. Есть камень кармакаул; этот камень – господин всем драгоценным камням, ночью он светится, как огонь горит. Есть у меня земля, а в ней трава, которую всякий зверь избегает. И нет в моей стране ни вора, ни разбойника, ни завистливого человека, потому что земля моя полна всякого богатства. И нет в моей земле ни ужа, ни жабы, ни змеи, а если и появляются, сразу умирают. Есть у меня земля, где родится перец; за ним все люди ходят. Помимо же всего прочего, есть у нас песчаное море, оно никогда не стоит на одном месте: откуда подует ветер, оттуда идет вал; и находят те валы на берег за триста верст. Этого моря не может перейти никакой человек – ни на корабле, ни иным способом. Ни один человек не знает, есть ли за тем морем люди или нет, и из этого моря в нашу землю текут многие реки, в которых водится вкусная рыба; в стороне от этого моря, в трех днях пути, находятся высокие горы, с которых течет каменная река: большие и малые камни валятся сами по себе три дня. Идут же те камни в нашу землю, в то море песчаное, и покрывают их валы этого моря. Вблизи от той реки, на расстоянии одного дня пути, есть пустынные высокие горы, вершины которых невозможно человеку увидеть, и с тех гор течет под землею небольшая река; в определенное время земля расступается над этой рекой, и если кто, увидев это, быстро прыгнет – так, чтобы земля над ним не сомкнулась,– в ту реку, схватит что попало и сразу же вынесет, то камень оказывается драгоценным камнем, а песок схватит – крупный жемчуг возьмет. Эта река течет в большую реку; люди же той земли ходят на устье реки и собирают отборные драгоценные камни и жемчуг, а детей своих они кормят сырыми рыбами; в ту реку ныряют некоторые на три месяца, некоторые на четыре,– ищут драгоценные камни. В одном дне пути за той рекой есть горы высокие и мощные, на которые человеку нельзя смотреть. В этих горах по многим местам пылает огонь, и в том огне живут черви, а без огня они не могут жить, как рыбы без воды, и те черви точат из себя нити, как шелк, а из тех нитей наши жены делают нам одежду, и когда та одежда загрязнится, водою ее не моют: бросают в огонь, и как только раскалится, вновь становится чистой. Есть у меня в иной стране звезда именем Лувияарь.

А если идем на войну, когда хотим кого-нибудь покорить, предо мною идут и несут двадцать крестов и двадцать стягов. А кресты те и стяги большие, сделаны из золота с драгоценными камнями и с крупными жемчужинами, ночью же светятся, как и днем. Кресты эти и стяги везут на двадцати шести колесницах, а у каждой колесницы служат по сто тысяч конников и по сто тысяч пешего войска, не считая тех, кто за нами везет пищу. А когда идем к назначенному месту на бой, другие люди несут предо мною один деревянный крест с изображением распятия Господня, чтобы мы вспоминали Господни страдания и распятие. Рядом с крестом несут большое золотое блюдо, а на нем – одна земля: на землю глядя, вспоминаем, что из земли мы созданы и в землю же уйдем. А с другой стороны несут другое золотое блюдо, на нем драгоценные камни и отборный жемчуг: и те, кто видят их, прославляют нашу державу. И идут предо мною три проповедника, возглашая громким голосом. Один восклицает: «Вот – Царь царей, Господин господ»; другой восклицает: «Силою крестною, Божиею благодатью и помощью». А третий восклицает умильным голосом: «Из ЗЕМЛИ мы сотворены и в землю же уйдем» (родом из «Мать Сыра Земля»? Автор). Впрочем, довольно об этом говорить. О войске же не говорю, так как уже сказал.

Двор у меня вот каков: пять дней надо идти вокруг двора моего; в нем много палат золотых, серебряных и деревянных, изнутри украшенных, как небо звездами, и покрытых золотом. В одной палате огонь не горит; если внесут, сразу же погаснет. Есть у меня другая палата золотая на восьмидесяти столбах из чистого золота; а каждый столб по три сажени в ширину и восемьдесят саженей в высоту. В этой палате пятьдесят столбов чистого золота, и на всех столбах по драгоценному камню. Камень сапфир цвета белого и камень топаз,как огонь горит. В той же палате есть два столба, на одном из которых камень, называемый троп, а на другом столбе камень, называемый кармакаул, ночью же светит тот драгоценный камень, как день, а днем – как золото, а оба велики, как корчаги. В той палате у меня огонь не горит: если внесут, то быстро погаснет; только тот огонь горит, который от дерева негниющего, называют то дерево шлема. Миро из него вливают в паникадила и зажигают; тот огонь горит; и если тем миром помажется человек какого бы то ни было возраста, старый или молодой, после того не старится,и глаза его не болят. Та же палата выше всех палат. Вверху тех палат устроены два золотых яблока, а в них вковано по большому камню сапфиру – для того, чтобы не оскудела наша храбрость. И четыре камня находятся на столбах для того, чтобы чародеи не могли чар творить над нами. Есть у меня другая золотая палата на золотых столбах, столь высокая, сколь можно глазами обозреть; два больших камня кармакаула ночью светят у меня в той палате.

А обедают со мной за столом каждый день двенадцать патриархов, десять царей, двенадцать митрополитов, сорок пять протопопов, триста попов, сто дьяконов, пятьдесят певцов, девятьсот клиросников, триста шестьдесят пять игуменов, триста князей, а в соборной моей церкви служат триста шестьдесят пять игуменов, пятьдесят попов и тридцать дьяконов, и все обедают со мною; а стольничают у меня и чаши подают четырнадцать царей, сорок королей и триста бояр; а поварней моей ведают два царя и два короля, помимо бояр и слуг. Одни цари и короли, побыв, прочь едут, а иные приезжают.

А еще у меня лежат мощи апостола Фомы.

Есть у меня земля, а в ней люди, у которых очи во лбу. Есть у меня палата золотая, а в ней – правдивое заркало, оно стоит на четырех золотых столбах. Кто смотрит в зеркало, тот видит свои грехи, какие сотворил с юности своей. Вблизи того зеркала есть другое зеркало, стеклянное. Если мыслит кто-нибудь зло на своего господина, то лицо его в том зеркале выглядит бледным, как бы неживым. А кто хорошо думает о господине своем, то лицо его в зеркале сияет как солнце. А во дворе моем сто пятьдесят церквей, одни сотворены Богом, а другие человеческими руками.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025.

151. «Великая Китайская стена» защищала колонистов от китайцев на карте Ремезова 15. 04.2025, (nekto).

152. Поп Иван. Биография. 25. 04.2025, автор Тонких Галина (nekto).