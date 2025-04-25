ПО СУЩЕСТВУ ПЕРЕМИРИЯ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ

Агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию

Агентство утверждает, что Стив Уиткофф привез в Москву план, который представлял на переговорах в Париже 17-го апреля Европе и Украине.

Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой.

Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Предусмотрен возврат Киеву территории в Харьковской области.

Также в перечне – отказ Украины от стремления вступить в НАТО и европейские гарантии безопасности Киева.

Речь в документе идет о снятии санкций с России и о сотрудничестве России и США в энергетике и промышленности.

Среди пунктов есть восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Штатами.

Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.

Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.

Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию.

Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах возобновится.

…так и не нашел слова «демилитаризация».

И слова «денацификация».

Теперь по существу вопроса.

Перемирие в данной плоскости не остановит боевые действия ни на день.

Я был на Донбассе и когда первые Минские заключались, и когда вторые.

Когда напротив друг друга на протяженности в тысячу км стоят сотни тысяч вооруженных людей – они начинают стрелять друг в друга спустя час после начала перемирия.

Когда их спрашивают зачем, они отвечают: «Они первые начали!»

Но это если мы заключим перемирие. Но на данный час никаких шансов заключить даже такое кривое, временное, нелепое перемирие – нет.