По существу перемирия, которого не будет
ПО СУЩЕСТВУ ПЕРЕМИРИЯ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ
Агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию
Агентство утверждает, что Стив Уиткофф привез в Москву план, который представлял на переговорах в Париже 17-го апреля Европе и Украине.
Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой.
Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Предусмотрен возврат Киеву территории в Харьковской области.
Также в перечне – отказ Украины от стремления вступить в НАТО и европейские гарантии безопасности Киева.
Речь в документе идет о снятии санкций с России и о сотрудничестве России и США в энергетике и промышленности.
Среди пунктов есть восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Штатами.
Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.
Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.
Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию.
Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.
Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах возобновится.
…так и не нашел слова «демилитаризация».
И слова «денацификация».
Теперь по существу вопроса.
Перемирие в данной плоскости не остановит боевые действия ни на день.
Я был на Донбассе и когда первые Минские заключались, и когда вторые.
Когда напротив друг друга на протяженности в тысячу км стоят сотни тысяч вооруженных людей – они начинают стрелять друг в друга спустя час после начала перемирия.
Когда их спрашивают зачем, они отвечают: «Они первые начали!»
Но это если мы заключим перемирие. Но на данный час никаких шансов заключить даже такое кривое, временное, нелепое перемирие – нет.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Предложение США по урегулированию:
- Агентство Reuters опубликовало предложения США, представленные Стивом Уиткоффом в Москве и на переговорах в Париже 17 апреля.
- План включает постоянное прекращение огня и немедленные переговоры между Киевом и Москвой.
2. Территориальные вопросы:
- Признание Крыма де-юре под контролем России.
- Признание территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России.
- Возврат Киеву части территорий в Харьковской области.
3. Безопасность и международные гарантии:
- Отказ Украины от вступления в НАТО.
- Предоставление европейских гарантий безопасности Киеву.
4. Экономические и энергетические аспекты:
- Снятие санкций с России, введенных с 2014 года.
- Возобновление экономического сотрудничества между Россией и США в энергетике и промышленности.
- Восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС с управлением станцией США.
- Беспрепятственный проход Украины по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.
5. Реконструкция и компенсации:
- Полная реконструкция Украины и финансовая компенсация.
- Соглашение между США и Украиной об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
6. Отсутствие ключевых терминов:
- В документе не упоминаются демилитаризация и денацификация.
7. Скептицизм автора:
- Перемирие не остановит боевые действия из-за напряженной обстановки на линии фронта.
- Даже временное перемирие маловероятно, так как стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
- Автор ссылается на опыт Минских соглашений, указывая на их неэффективность.
Вывод:
Предложенный США план урегулирования российско-украинского конфликта выглядит амбициозным, охватывая территориальные, экономические и безопасностные аспекты. Однако он игнорирует ключевые требования России, такие как демилитаризация и денацификация, что снижает вероятность его принятия. Автор статьи выражает глубокий скептицизм относительно возможности перемирия, указывая на исторический опыт (Минские соглашения) и текущую напряженность на фронте. Даже при заключении перемирия, по мнению автора, боевые действия продолжатся из-за взаимного недоверия и отсутствия механизмов контроля. Таким образом, предложенный план вряд ли приведет к устойчивому миру в ближайшей перспективе.