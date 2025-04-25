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По существу перемирия, которого не будет

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Переслано от: Захар Прилепин

ПО СУЩЕСТВУ ПЕРЕМИРИЯ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ

Агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию

Агентство утверждает, что Стив Уиткофф привез в Москву план, который представлял на переговорах в Париже 17-го апреля Европе и Украине. 

Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой.

Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Предусмотрен возврат Киеву территории в Харьковской области.

Также в перечне – отказ Украины от стремления вступить в НАТО и европейские гарантии безопасности Киева.

Речь в документе идет о снятии санкций с России и о сотрудничестве России и США в энергетике и промышленности.

Среди пунктов есть восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Штатами.

Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.

Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.

Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию.

Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах возобновится.

…так и не нашел слова «демилитаризация».

И слова «денацификация».

Теперь по существу вопроса.

Перемирие в данной плоскости не остановит боевые действия ни на день.

Я был на Донбассе и когда первые Минские заключались, и когда вторые.

Когда напротив друг друга на протяженности в тысячу км стоят сотни тысяч вооруженных людей – они начинают стрелять друг в друга спустя час после начала перемирия.

Когда их спрашивают зачем, они отвечают: «Они первые начали!»

Но это если мы заключим перемирие. Но на данный час никаких шансов заключить даже такое кривое, временное, нелепое перемирие – нет.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Предложение США по урегулированию:
- Агентство Reuters опубликовало предложения США, представленные Стивом Уиткоффом в Москве и на переговорах в Париже 17 апреля.
- План включает постоянное прекращение огня и немедленные переговоры между Киевом и Москвой.

2. Территориальные вопросы:
- Признание Крыма де-юре под контролем России.
- Признание территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России.
- Возврат Киеву части территорий в Харьковской области.

3. Безопасность и международные гарантии:
- Отказ Украины от вступления в НАТО.
- Предоставление европейских гарантий безопасности Киеву.

4. Экономические и энергетические аспекты:
- Снятие санкций с России, введенных с 2014 года.
- Возобновление экономического сотрудничества между Россией и США в энергетике и промышленности.
- Восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС с управлением станцией США.
- Беспрепятственный проход Украины по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.

5. Реконструкция и компенсации:
- Полная реконструкция Украины и финансовая компенсация.
- Соглашение между США и Украиной об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.

6. Отсутствие ключевых терминов:
- В документе не упоминаются демилитаризация и денацификация.

7. Скептицизм автора:
- Перемирие не остановит боевые действия из-за напряженной обстановки на линии фронта.
- Даже временное перемирие маловероятно, так как стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
- Автор ссылается на опыт Минских соглашений, указывая на их неэффективность.

Вывод:


Предложенный США план урегулирования российско-украинского конфликта выглядит амбициозным, охватывая территориальные, экономические и безопасностные аспекты. Однако он игнорирует ключевые требования России, такие как демилитаризация и денацификация, что снижает вероятность его принятия. Автор статьи выражает глубокий скептицизм относительно возможности перемирия, указывая на исторический опыт (Минские соглашения) и текущую напряженность на фронте. Даже при заключении перемирия, по мнению автора, боевые действия продолжатся из-за взаимного недоверия и отсутствия механизмов контроля. Таким образом, предложенный план вряд ли приведет к устойчивому миру в ближайшей перспективе.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/zakharprilepin/26729
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