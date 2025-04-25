Мое выступление на канале "Аврора" по случаю 40-й годовщины начала Перестройки в СССР
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Вопрос о причинах перестройки и распада СССР:
- Перестройка началась официально 40 лет назад и привела к быстрому крушению Советского Союза, что вызывает споры о причинах.
- Обсуждаются три основные версии:
- Ошибка лидеров: Михаил Горбачев якобы был слабым и некомпетентным руководителем, что привело к краху.
- Заговор Запада: Александр Яковлев якобы был агентом ЦРУ, который целенаправленно разрушил страну.
- Системная нежизнеспособность: Советская система была неэффективной и нежизнеспособной, что привело к ее естественному краху.
2. Критика версии о неэффективности советской экономики:
- Советская экономика, несмотря на критику, через 20 лет после Великой Отечественной войны стала второй в мире.
- При переходе к рыночной экономике Россия достигла уровня худшего года СССР (1990–1991) только через 20 лет, что ставит под сомнение эффективность капитализма.
- Для исправления экономики не требовалось разрушать государство, как это сделали в СССР, в отличие от Польши или Китая, где преобразования прошли без ликвидации государственности.
3. Теория заговора номенклатуры:
- Назначение Горбачева генсеком КПСС было результатом спланированного заговора внутри партийной элиты.
- Значительная часть партийно-хозяйственной номенклатуры стремилась стать собственниками, а не управленцами, что привело к реставрации капитализма.
- Перестройка была операцией, проведенной в интересах этой группы, а не результатом случайных ошибок или внешнего вмешательства.
- Борис Ельцин и его окружение сыграли ключевую роль в продвижении этой линии.
4. Сравнение с другими историческими событиями:
- События перестройки сравниваются с Февральской революцией 1917 года, когда искусственно создавались кризисы (например, дефицит товаров), чтобы подтолкнуть население к бунту.
- В перестройку также намеренно создавался дефицит товаров первой необходимости, чтобы вызвать социальный катаклизм и блокировать протесты населения.
5. Роль Запада:
- Запад не был главным инициатором распада СССР, но поддерживал процесс, так как он соответствовал его интересам.
- Горбачев стремился к минимальному разрушению и интеграции в «общий европейский дом», но команда Ельцина ориентировалась на более радикальный развал для присвоения природных богатств.
- Западные страны опасались неконтролируемого распада ядерной державы, но определенные круги (глубинное государство) поддерживали курс на ослабление СССР.
6. Неформализованный заговор:
- Распад СССР объясняется концепцией «неформализованного заговора» (по Шафаревичу), когда разные группы, движимые схожими интересами, действовали в одном направлении без явной координации.
- Это сочетание алчности номенклатуры, идеологии конвергенции и стремления к западной модели привело к катастрофе.
7. Отсутствие сопротивления:
- Система не смогла противостоять разложению изнутри, что началось после поражения Сталина в борьбе с космополитизмом в 1950-х годах.
- Противники перестройки были устранены (например, через чистки в ЦК или подозрительные смерти, как в случае с Машеровым).
- Провокации, такие как инцидент с Руста, использовались для чистки армии от лоялистов.
8. Необходимость расследования:
- Распад СССР назван крупнейшей геополитической катастрофой XX века, требующей не просто исследования, но полноценного расследования.
- Архивы и свидетельства должны быть изучены, чтобы понять, какие силы действовали изнутри и ради каких интересов.
Вывод:
Беседа подчеркивает, что перестройка и распад СССР не были случайностью или результатом некомпетентности отдельных лидеров, а стали итогом целенаправленной операции, инициированной частью партийно-хозяйственной номенклатуры. Эта группа, стремясь стать собственниками, а не управленцами, использовала социальный катаклизм и искусственный дефицит для реализации реставрации капитализма. Запад поддерживал этот процесс, но не был его главным инициатором. Распад СССР объясняется как «неформализованный заговор», где различные интересы (алчность, идеология конвергенции, ориентация на Запад) сошлись в разрушительном направлении. Отсутствие сопротивления объясняется внутренним разложением системы, начавшимся после смерти Сталина, и устранением потенциальных противников. Для предотвращения повторения подобных катастроф необходима не только историческая рефлексия, но и глубокое расследование причин и участников тех событий.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Вопрос о причинах перестройки и распада СССР:
- Перестройка началась официально 40 лет назад и привела к быстрому крушению Советского Союза, что вызывает споры о причинах.
- Обсуждаются три основные версии:
- Ошибка лидеров: Михаил Горбачев якобы был слабым и некомпетентным руководителем, что привело к краху.
- Заговор Запада: Александр Яковлев якобы был агентом ЦРУ, который целенаправленно разрушил страну.
- Системная нежизнеспособность: Советская система была неэффективной и нежизнеспособной, что привело к ее естественному краху.
2. Критика версии о неэффективности советской экономики:
- Советская экономика, несмотря на критику, через 20 лет после Великой Отечественной войны стала второй в мире.
- При переходе к рыночной экономике Россия достигла уровня худшего года СССР (1990–1991) только через 20 лет, что ставит под сомнение эффективность капитализма.
- Для исправления экономики не требовалось разрушать государство, как это сделали в СССР, в отличие от Польши или Китая, где преобразования прошли без ликвидации государственности.
3. Теория заговора номенклатуры:
- Назначение Горбачева генсеком КПСС было результатом спланированного заговора внутри партийной элиты.
- Значительная часть партийно-хозяйственной номенклатуры стремилась стать собственниками, а не управленцами, что привело к реставрации капитализма.
- Перестройка была операцией, проведенной в интересах этой группы, а не результатом случайных ошибок или внешнего вмешательства.
- Борис Ельцин и его окружение сыграли ключевую роль в продвижении этой линии.
4. Сравнение с другими историческими событиями:
- События перестройки сравниваются с Февральской революцией 1917 года, когда искусственно создавались кризисы (например, дефицит товаров), чтобы подтолкнуть население к бунту.
- В перестройку также намеренно создавался дефицит товаров первой необходимости, чтобы вызвать социальный катаклизм и блокировать протесты населения.
5. Роль Запада:
- Запад не был главным инициатором распада СССР, но поддерживал процесс, так как он соответствовал его интересам.
- Горбачев стремился к минимальному разрушению и интеграции в «общий европейский дом», но команда Ельцина ориентировалась на более радикальный развал для присвоения природных богатств.
- Западные страны опасались неконтролируемого распада ядерной державы, но определенные круги (глубинное государство) поддерживали курс на ослабление СССР.
6. Неформализованный заговор:
- Распад СССР объясняется концепцией «неформализованного заговора» (по Шафаревичу), когда разные группы, движимые схожими интересами, действовали в одном направлении без явной координации.
- Это сочетание алчности номенклатуры, идеологии конвергенции и стремления к западной модели привело к катастрофе.
7. Отсутствие сопротивления:
- Система не смогла противостоять разложению изнутри, что началось после поражения Сталина в борьбе с космополитизмом в 1950-х годах.
- Противники перестройки были устранены (например, через чистки в ЦК или подозрительные смерти, как в случае с Машеровым).
- Провокации, такие как инцидент с Руста, использовались для чистки армии от лоялистов.
8. Необходимость расследования:
- Распад СССР назван крупнейшей геополитической катастрофой XX века, требующей не просто исследования, но полноценного расследования.
- Архивы и свидетельства должны быть изучены, чтобы понять, какие силы действовали изнутри и ради каких интересов.
Вывод:
Беседа подчеркивает, что перестройка и распад СССР не были случайностью или результатом некомпетентности отдельных лидеров, а стали итогом целенаправленной операции, инициированной частью партийно-хозяйственной номенклатуры. Эта группа, стремясь стать собственниками, а не управленцами, использовала социальный катаклизм и искусственный дефицит для реализации реставрации капитализма. Запад поддерживал этот процесс, но не был его главным инициатором. Распад СССР объясняется как «неформализованный заговор», где различные интересы (алчность, идеология конвергенции, ориентация на Запад) сошлись в разрушительном направлении. Отсутствие сопротивления объясняется внутренним разложением системы, начавшимся после смерти Сталина, и устранением потенциальных противников. Для предотвращения повторения подобных катастроф необходима не только историческая рефлексия, но и глубокое расследование причин и участников тех событий.