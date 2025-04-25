Глистогон Бесогону. Информация к размышлению. «Как кучеру понять Чехова?»

45.30 (тридцатая секунда сорок шестой минуты выпуска)

Чехов. Налицо спекуляция портретом Антона Павловича. Но, если мы её уберём, то увидим, что скрытый за этим образом персонаж называется просто, – барин, "добрый" барин. Тогда, очевидна и суть вопроса: как легче барину с мужиком управиться. Какой кнут на него, какая узда… И у Ильина, и у Никиты Сергеевича в этом списке первым пунктом стоит религия. Вот она-то, то есть поп, и учит мужика хребтом барина понимать.

Беда! Беда ныне опять на Руси… Чуть не в каждом, как глист, такой барин сидит… Эта «змея, живущая в теле человеческом, как порча», соблазняет душу глупыми мыслями. Поэтому редко, кто теперь себя на месте порядочного мужика в грёзах числит…

Так чего же, братья и сёстры, хочет ваш внутренний барин? Чего душа изволит? А хочет она, чтобы, как в кино теперь прежнее рисуют: плюх в коляску, осенил кучера тростью по спине, и:

– Пшёл, любезный!

А любезен барину тупой, "бого"-боязненный, согбенный пополам врождённым «чувством ранга» (неполноценности), «монархическим правосознанием» (это всё по Ильину страсти) "человек"- функция («человек служебный»): кучер, пахарь, воин. В общем – Адам, про которого сказано, что «взял господь (κύριος [кириос] – господин, хозяин…) бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его».

Смотри-ка, брат, – и там воруют… И там господа, рабы, сторожа, псы… Спроси-ка теперь – кому на Руси жить хорошо?

Однако те, кто в зад господами вернуться хотят, не так умны, чтобы чему-то у Истории научиться… Она-то от древности к юности идёт, в девство. А эти к могилам, – к навозу, жмутся…

Далее.

48.59

Сцена с убийством "плохого парня", пусть и придуманного, но таки Советского воина, комсорга...

Да, нешто фашист немецкий его – рука мстительного, мелочного и «ревнивого бога», «потому что это имя его – ревнитель (ζηλωτής [дзилотис]; от ζηλόω [дзило] – завидовать); он бог ревнитель», убил? Нет, Никита Сергеевич, «Бесого№Ѣ», – ваша на то воля была…

Причём приговор свой вы ему без отсрочки, и докурить не дав, с наслаждением в исполнение привели ... Лютый, скажу, кайф, в "доказательство" бога тёплыми мозгами комсорга (50.41), да прямо, в светлое личико юной, но воцерковлённой комсомолки (50.51 впечатлительным лучше не смотреть) … Это, брат, с чувствомс… Не попрекаю, но реально, – замах на Оскара … За комсорга могли дать.

Итак, фашист, немецкий, у вас, продолжение руки вашего, вами же придуманного для всех, бога. Комсорга "убиваете" вы, а списываете туда, кивком за спину.

Побойся бога, брат!

Вот, только, вопрос: – а тот ли бог-то, который – Любовь? Нет брат, не тот… Любовь – не ревность, Любовь – Верность, а она меж тех водится, «у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла».

Но, спору нет, есть и такие, кому деникинцы, врангелевцы, каппелевцы, власовцы и прочая … (ельцинята…), – единоверцы. Да, такие же, в точь, кресты на шее по всему миру носили и носят... И что оно ему дало?

Другое дело наши: Карбышев, Космодемьянская, Маресьев, миллионы бойцов Красной армии, Советских людей – которые не с крестом на шее, а «с наганом в руке и Лениным в баке», т. е. с Мыслью Света в Голове, и мир изменили и победили тех (17-ом) и этих (в 45-ом). Или у кого-то есть место плевелам сомнений?

Но мало того, победили и вас, «смертью смерть поправ» в 1991. А вы и не поняли…

А чтобы поняли, отмотаем назад. Кино не Мать История, здесь можно…

46.53.

Кто нам: «братья и сёстры»?

Поднадоела, и уже порядком, эта спекуляция на совах И. В. Сталина:

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» \Председатель ГКО И. В. Сталин 3 июля 1941 г.\.

И ведь умница какой, – ни в одном слове промаха не дал!

Тонкость в том, что Бог, то есть Слово, а Иосиф Виссарионович, кабы на пятом году не исключили, то закончил бы Тифлисскую духовную семинарию с отличием(!) и, пусть не Слово, но букву Писаний знал, а там глубоко и копать не надо, чтобы понять, что Логос различает два вида братьев и сестёр: Духовные т. е. Идейные, – Наши, и плотские, – «домочадцы», «домашние», те самые, которые «враги человеку», то есть Отцу «Сына человеческого».

Своих, Духовных Единомышленников Сталин назвал первым словом: «Товарищи!».

А, о домочадцах, для которых плоть и кровь имеют значение, словами, вложенными в уста Иисуса (ведь он образ Отца) сказано, когда «некто сказал Ему: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь моя? и кто Братья мои? И, указав рукою своею на Учеников своих, сказал: вот Матерь моя и Братья мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне Брат, и Сестра, и Матерь».

Итак, Товарищи, – его Мать Духовная, и он (т. е. Логос, который было в начале, в октябре 1917 г., тот, который был послан) их Отец.

Плотский, тот, кто «рождён по плоти», т. е. «от плоти и крови (кстати напомню: «кровь и плоть Царства Небесного не наследуют»), есть существо земнородное («тело же произошло из земли, из земной сущности»), т. е. национальное, идентифицирующее себя по национальному признаку. Религия здесь не причём, национальность – причём. Она базис. Религия у таких – надстройка. Ну, типа как седло. Под седлом без седла, всё одно – лошадь…

Есть такой фрагмент из множества пророчеств о Советском народе:

«С тех пор как (в октябре 1917 г.) Свет (Знание) и Мрак (глупость) смешались друг с другом, до срока, когда они отделятся друг от друга (в августе 1991 г.) и каждый из них пойдёт либо ввысь (к Разуму Света, – Главе Христу, то есть Человеку помазанному Мыслю Света, – Идеей Коммунизма), либо в узы и путы (плоти)», – Логосородный Советский человек был Смесь, тех, кто выше, от Разума происходящих, и тех, кто ниже, которые от похоти фаллоса. Поэтому его следовало, подобно, как пилой разделить, т. е. очистить, омыть человека Советского Водой Мудрости слова Истины в Человека Нового Совершенного. Отделить ветхого. «Пила же, которая отделяет нас от заблуждения ангелов (падших в яму мира сего), – это Слово Сына Человеческого.

«Вода живая это (его) Тело. Должно облечься человеком живым (Советским), – поэтому, нисходя в воду, он обнажается, чтобы облечься им». И это подобно тому «откровению» (от ἀποκάλυψις [апокалипсис] – «обнажение), которое есть снятие национальной одежды, которая есть ветхость и та самая родня, – плотские братья и сёстры, всех племён, – «Сила, смешанная с Разумом», национальная сущность которой, подобна завесе Храма (а у наших «людей в качестве Храма Разум»), которая до времени скрывала Свет нашего Внутреннего Совершенного Человека.

«Сказали его ученики: В какой день ты явишься нам, и в какой день мы увидим тебя? Сказал Иисус: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь (то есть явите собой наднационального Советского Человека т. е. Сына своего Коммунистического Отечества, пославшего Слово Истины), и возьмете ваши одежды (т. е. материю – национальную принадлежность, называемую плоть и кровь) и положите их под ноги как младенцы, и растопчете их, тогда вы увидите (как в зеркале) Сына Живого и не испугаетесь» … «И имя ему — мы все»! Советские. «А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду (дословно: «всякий любящий и изобретающий ложь»)».