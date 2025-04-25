Анатолий Клесов: операция лазером.
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Анатолий Клёсов недавно перенес операцию. Всё хорошо. Профессор делится опытом своей операции по лечению межпозвоночной грыжи методом лазерной хирургии в США. Он рассказывает о преимуществах лазерной дискэктомии, более коротком времени операции и минимальной реабилитации. В видео обсуждаются причины хронической боли в спине, особенности межпозвоночных грыж, а также важность правильного выбора метода лечения. Клёсов также делится своими размышлениями о проблемах в медицине, коррупции в системе здравоохранения и необходимости открытости и честности в медицинской практике.
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00:00:00 Введение
00:01:07 История болезни
00:02:59 Лазерная хирургия
00:06:11 Преимущества лазерной хирургии
00:08:53 Видеозапись операции
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Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Случай профессора Клесова:
- Профессор Анатолий Алексеевич Клесов перенес операцию в США из-за защемления спинного нерва, вызвавшего сильные боли и слабость в ноге.
- Симптомы: простреливающая боль от поясницы до колена, ватность ноги, подворачивание ноги при ходьбе, риск падения.
2. Традиционная хирургия:
- Изначально Клесову предлагали инвазивную операцию (спондилодез), включающую вскрытие спины, удаление части позвонка, установку титановой конструкции (кейдж) с шурупами.
- Такая операция длится 8 часов (разделяется на два дня по 4 часа под общим наркозом) и требует длительной реабилитации.
- Риски: тяжелое восстановление, невозможность дальних перелетов в течение месяцев, высокая вероятность осложнений (50% у обычных хирургов).
3. Лазерная хирургия:
- Клесов случайно узнал о неинвазивной лазерной хирургии, которую провел доктор Дюк в своей клинике во Флориде (Мельбурн).
- Операция длилась 1 час, проводилась амбулаторно (не в госпитале), без вскрытия спины, под местной анестезией.
- Пациент встал на ноги в тот же день, восстановление быстрое, осложнений практически нет (1% у доктора Дюка).
- Проблема Клесова: защемление нерва из-за межпозвоночной грыжи (L3-L4, L4-L5) и синдром грушевидной мышцы. Лазер удалил грыжу, устранив давление на нерв.
4. Преимущества лазерной хирургии:
- Минимальная инвазивность: небольшой разрез (4 мм), отсутствие повреждения костей и тканей.
- Быстрое восстановление: пациент уходит домой через час после операции.
- Высокая эффективность: 99% успеха, устранение боли на следующий день.
- Низкий риск осложнений (1% против 50% при традиционной хирургии).
- Лечение конкретной причины (грыжи, защемления нерва) без ненужного вмешательства в другие структуры позвоночника.
5. Проблемы внедрения лазерной хирургии:
- Страховые компании редко оплачивают процедуру (1 из 20 операций), что делает ее финансово невыгодной для хирургов.
- Конфликт интересов: производители имплантатов (винты, кейджи) зарабатывают миллиарды на инвазивных операциях и не заинтересованы в продвижении лазерной хирургии.
- Коррупция в медицине: хирурги получают гонорары от компаний за использование имплантатов, что стимулирует инвазивные операции.
- Сопротивление медицинского сообщества: лазерная хирургия «выбивает хлеб» у традиционных хирургов, так как она быстрее, дешевле и эффективнее.
6. Причины хронической боли в спине (по доктору Дюку):
- Межпозвоночные диски (грыжи, протрузии, дегенерация) — 86% случаев.
- Фасеточные суставы — 10%.
- Крестцово-подвздошный сустав — 4%.
- Грушевидная мышца (разрыв, воспаление).
- Переломы позвонков, травмы копчика (редко).
- Лечение: лазерная терапия, плазменная резатомия, освобождение грушевидной мышцы.
7. Мифы и заблуждения:
- Структурные проблемы (спондилолистез, сколиоз, кифоз) не всегда вызывают симптомы и не требуют сращивания.
- Грыжи шейного отдела редко приводят к параличу (1 из 10-50 тысяч случаев).
- Боль в спине у молодых часто связана с травмами в детстве (включая родовые травмы), а не с текущими нагрузками.
- Физиотерапия не исправляет смещение костей, но это не значит, что нужна операция.
8. Доктор Дюк и его подход:
- Доктор Дюк — профессиональный хирург, разработавший передовую технику лазерной хирургии.
- Владеет клиникой во Флориде, имеет множество наград и положительных отзывов.
- Проводит операции с минимальным вмешательством, избегая сращивания и имплантатов.
- Обучает других хирургов, но сталкивается с сопротивлением из-за финансовых интересов индустрии.
Вывод:
Выпуск рассказывает о революционном подходе к лечению заболеваний позвоночника с помощью лазерной хирургии, на примере успешной операции профессора Клесова. Лазерная хирургия, проводимая доктором Дюком, превосходит традиционные инвазивные методы по скорости, безопасности и эффективности, устраняя грыжи и защемления нервов без длительной реабилитации. Однако ее широкое внедрение тормозится из-за финансовых интересов страховых компаний, производителей имплантатов и сопротивления традиционного медицинского сообщества. Выпуск подчеркивает необходимость реформ в медицинской практике, чтобы приоритет отдавался интересам пациентов, а не прибыли. Лазерная хирургия представляет собой будущее лечения позвоночника, но требует изменений в системе здравоохранения для массового применения.