Расскажу вам хорошую историю. Некий молодой человек очень хотел машину.

Хорошую машину хотел, поэтому работал, работал, что-то перезанимал, отказывал себе в чем-то.

Купил себе машину и довольный на ней ездит.

Любит машину, бензин заливает, масло, моет ее.

Многие свои машины любят больше, чем родную жену и ребенка и все на свете. Больное свойство современного человека.

Вот он любит ездить на ней и однажды едет по трассе. Вечереет, и вдруг камень прилетает и по крылу ему.

Он по тормозам, выскакивает с зажатыми кулаками с тем, чтобы найти, догнать и наказать адекватно человека, который дерзнул кинуть камень в его машину.

А там пацан стоит и говорит: «Это я бросил, не бей меня. У меня брат парализованный, тут рядом мостик, я катал его в коляске, и не удержал. Он упал в лужу, у меня сил не хватает его поднять. Он там лежит, я сколько голосую, люди не останавливаются и от отчаяния бросил камень, чтобы кто-то остановился, потому что я ничего не могу сделать».

И действительно, с обочины сходит канава, дорожка, там лужа и съехала коляска. Бедный больной человек лежит в луже, этот плачет, ничего не может сделать.

Парень помог ему, сил хватило. И когда он совершил такое дело помощи и милосердия, то он почувствовал радость в душе, которая при сравнении оказалась больше той радости, которую он в себе носил с момента покупки машины.

Почувствовал радость, которая перекрыла радость от покупки машины.

Неизвестно, дружили эти люди между собой потом или они разъехались и больше не встречались, но рассказ подчеркивает одну очень важную деталь: вмятину на крыле он исправлять не стал, чтобы напоминать себе о том, что есть радость больше, чем радость от того, что ты приобрел любимую вещь.

Он с ней ездил, и она ему грела сердце воспоминаниями о том, что есть нечто такое более сердечное, дорогое и хорошее нежели приобретение вожделенной долгожданной покупки.

Если у вас тоже были такие вещи в жизни, то вы, наверное, хороший и счастливый человек, а если у вас таких вещей в жизни не было, вы, наверное, очень хороший, но пока несчастный человек, потому что вам не с чем сравнить, что радость материального приобретения меньше радости духовного отдавания.

Позвольте вам пожелать, чтобы сегодня или завтра, или через неделю в жизни произошло что-то такое, чтобы вы ничего материального не приобретая, вдруг ощутили такую радость, которая бы перекрыла все виды прочих радостей, уже вам на сегодняшний день известных.

С Богом на труды, запасайтесь настоящий радостью.