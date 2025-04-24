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“Как Ленин изменил мировую историю”. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро в программе “Интервью

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале канале Геополитбюро 22 апреля 2025 г.
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22 апреля исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. О значении политического момента, о принципах социализма, споры вокруг которых не стихают и сегодня, о роли Ленина в понимании текущего периода в развитии капитализма, о правах человека во всем мире и о том, как наш сегодняшний гость собирается защитить докторскую диссертацию по медицине говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров.

Канал Геополитбюро. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/655815

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:


1. Масштаб Октябрьской революции:
- Октябрьская революция 1917 года перевернула мировую историю, оказав определяющее влияние на развитие человечества. Ее значение недооценивается, но с течением времени масштаб события становится все более очевидным.
- Революция не сводится к государственному перевороту, как это пытаются представить некоторые, сравнивая ее с «цветными революциями». Это фундаментальное событие, изменившее ход мировой цивилизации.

2. Роль Ленина в революции:
- Ленин был ключевой фигурой, без которой Октябрьская революция не состоялась бы. Его гениальность заключалась в способности улавливать настроения масс, анализировать политическую ситуацию в реальном времени и направлять партию на основе объективных реалий, а не теоретических догм.
- Ленин часто оказывался в одиночестве, даже среди соратников, таких как Сталин, из-за своей прозорливости и способности предвидеть развитие событий. Его апрельские тезисы и лозунг «Вся власть Советам» определили стратегию революции.
- Ленин был единственным, кто смог соединить объективные предпосылки революции с субъективным фактором, аккумулируя настроения масс и направляя их в нужное русло.

3. Предпосылки революции:
- В России существовали объективные предпосылки для социалистической революции, но не для строительства социализма. Крестьянский и земельный вопросы, война, политический кризис (четыре состава Временного правительства за неполный год) создали «узел противоречий», разрешить который можно было только революционным путем.
- Россия была «слабым звеном» империализма из-за неравномерности развития и сочетания империалистических черт (по отношению к странам Востока) с полуколониальным статусом (по отношению к Западу).

4. Достижения Октябрьской революции для народа:
- Завершение Первой мировой войны, что спасло миллионы жизней и вернуло крестьян к мирному труду.
- Решение земельного вопроса, реализация многовековой мечты крестьян о земле, что обеспечило большевикам массовую поддержку.
- Введение рабочего контроля и национализация предприятий, несмотря на саботаж буржуазии, заложили основы для социальных преобразований.
- Защита России от превращения в сырьевой придаток Запада, сохранение национального суверенитета.

5. Критика Временного правительства:
- Временное правительство (четыре состава и директория) не решило ни одной ключевой проблемы: ни земельной, ни военной, ни политической. Это усугубляло кризис и радикализировало массы.
- Эсеры и меньшевики, несмотря на свои обещания, не смогли провести реформы, что привело к их политическому краху.

6. Учредительное собрание:
- Большевики не разгоняли Учредительное собрание, как утверждают критики. Оно распалось само из-за отсутствия кворума после ухода большевиков и левых эсеров, отказавшихся признать декреты советской власти.
- Провозглашение России республикой Керенским до созыва Учредительного собрания было попыткой нейтрализовать монархистов, но противоречило идее собрания как органа, определяющего форму правления.

7. Ленин и марксизм:
- Ленин был подлинным марксистом, понимая марксизм как диалектику, а не догму. Его теория «слабого звена» дополнила учение Маркса, показав, что революция может начаться не в развитой, а в кризисной стране.
- Критики, утверждающие, что революция в России противоречила Марксу, не понимают сути марксизма, который Ленин применил к конкретным условиям России.

8. Империализм и его актуальность:
- Работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916) остается актуальной, описывая современные процессы глобализации и доминирования финансового капитала.
- Ленин определил империализм как фазу капитализма, а не новую общественную формацию, выделив его признаки: вывоз капитала, сращивание банковского и промышленного капитала, образование финансовой олигархии.

9. Критика оппонентов:
- Современные критики революции и Ленина либо не понимают исторических процессов, либо сознательно искажают факты, выполняя политический заказ.
- Монархисты и либералы, идеализирующие царскую Россию или Временное правительство, игнорируют факты, такие как низкая продолжительность жизни (37 лет для мужчин, 29 для женщин), тяжелый труд и отсутствие социальных прав.

10. Роль личности в истории:
- Ленин как личность сыграл уникальную роль, соединив объективные предпосылки с субъективным фактором. Его соратники, включая Троцкого, не обладали такой способностью к анализу и действию.
- Троцкий сыграл определенную роль в октябре, но его значение преувеличивается в ущерб Ленину, что является частью пропаганды, направленной на принижение роли последнего.

11. Наследие Ленина:
- Ленинская революция обеспечила права трудящихся, которые в XIX веке были на уровне эксплуатации (детский труд, отсутствие образования и медицины).
- Советское государство, созданное Лениным, стало примером борьбы за социальную справедливость, повлияв на мировые процессы эмансипации.

Вывод:

Беседа подчеркивает титаническую роль Владимира Ленина в Октябрьской революции и ее глобальное значение для мировой истории. Ленин, благодаря своему гениальному уму, диалектическому подходу и способности улавливать настроения масс, стал мотором революции, которая предотвратила превращение России в колонию Запада и обеспечила народу ключевые завоевания: мир, землю, социальные права. Его работа «Империализм как высшая стадия капитализма» остается актуальной, описывая современные экономические и политические реалии. Критика Ленина и революции часто основана на незнании или сознательном искажении фактов, тогда как его наследие продолжает вдохновлять борьбу за права трудящихся во всем мире.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/7017159f4b546f05a9ff5558979b9a1c/
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