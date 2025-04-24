С ехидной ухмылкой наблюдаю за баталиями вокруг сделки по Украине. Эксперты спорят и ищут скрытые сигналы в речах официальных спикеров. Фигня это полная!

Никто не знает какой будет Украина через 5 лет, и будет ли она вообще. Все наши предположения основываются на стабильности мировой системы. Забудьте об этом. Мир вошёл в эпоху глобальных изменений. Договоры и обещания, которые давали гарантии нескольким поколениями, через пару лет ни будут стоить ничего.

Впереди нас ждёт столкновение Китая и США. Какие блоки сформируются в следующем году не может предугадать никто. Кого-то удивит, если Китай выступит в союзе с Европой против США? Меня точно нет. В этой конфигурации Украину могут директивно заставить дружить с Россией, чтобы пропускать контейнеры и газ. Через 3 года сильные мира сего могут сделать изучение Пушкина обязательным во всех украинских школах. Судьба Украины зависит не от идущих переговоров, а от альянсов и конфигураций, которым ещё предстоит сформироваться.

Я искренне не понимаю стремления украинцев получить железобетонные гарантии. Единственная гарантия в это лихое время – это мощная и независимая от внешних акторов армия. У Украины на это банально нет денег. Так что при любом раскладе им придётся быть пешкой в чужой игре.

Александр Харченко