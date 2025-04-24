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Единственная гарантия в это лихое время – это мощная и независимая от внешних акторов армия

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Переслано от: Свидетели Байрактара

С ехидной ухмылкой наблюдаю за баталиями вокруг сделки по Украине. Эксперты спорят и ищут скрытые сигналы в речах официальных спикеров. Фигня это полная!

Никто не знает какой будет Украина через 5 лет, и будет ли она вообще. Все наши предположения основываются на стабильности мировой системы. Забудьте об этом. Мир вошёл в эпоху глобальных изменений. Договоры и обещания, которые давали гарантии нескольким поколениями, через пару лет ни будут стоить ничего.

Впереди нас ждёт столкновение Китая и США. Какие блоки сформируются в следующем году не может предугадать никто. Кого-то удивит, если Китай выступит в союзе с Европой против США? Меня точно нет. В этой конфигурации Украину могут директивно заставить дружить с Россией, чтобы пропускать контейнеры и газ. Через 3 года сильные мира сего могут сделать изучение Пушкина обязательным во всех украинских школах. Судьба Украины зависит не от идущих переговоров, а от альянсов и конфигураций, которым ещё предстоит сформироваться.

Я искренне не понимаю стремления украинцев получить железобетонные гарантии. Единственная гарантия в это лихое время – это мощная и независимая от внешних акторов армия. У Украины на это банально нет денег. Так что при любом раскладе им придётся быть пешкой в чужой игре.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Неопределённость будущего Украины: Никто не может предсказать, какой будет Украина через 5 лет или будет ли она существовать в текущем виде.
2. Крах стабильности мировой системы: Мир вступил в эпоху глобальных изменений, где прежние договоры и гарантии теряют силу.
3. Грядущий глобальный конфликт: Ожидается столкновение Китая и США, а будущие альянсы непредсказуемы (например, возможен союз Китая и Европы против США).
4. Зависимость Украины от внешних сил: Судьба Украины определяется не текущими переговорами, а будущими глобальными альянсами.
5. Нереалистичность гарантий для Украины: Желание Украины получить твёрдые гарантии бессмысленно, так как единственная реальная гарантия — мощная армия, на которую у страны нет средств.
6. Украина как пешка: В любом сценарии Украина останется инструментом в руках крупных мировых игроков.

Вывод:


Автор скептически оценивает текущие дискуссии о будущем Украины, считая их бессмысленными в условиях глобальной нестабильности. Он утверждает, что судьба Украины зависит от непредсказуемых геополитических альянсов, а не от внутренних усилий или переговоров. Единственным способом для Украины обрести независимость автор видит создание сильной армии, но подчёркивает, что это финансово недостижимо. Таким образом, Украина обречена быть пешкой в глобальной игре крупных держав.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/bayraktar1070/3949
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