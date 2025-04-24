Двуличность общества, или Кухонные разговоры неискоренимы | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников обсуждает проблему инфантилизации общества на примере так называемых разговоров на кухне.
Ведущий: Роман Шахов
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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Кухонные разговоры как культурный феномен:
- Кухонные разговоры — часть советской культуры, особенно интеллигенции, характеризующаяся критикой системы в приватной обстановке.
- Это не продуктивная оппозиция, а выражение недовольства без действия, часто основанное на примитивном понимании ситуации.
- Такие разговоры способствовали развалу СССР на минимальном уровне, подтачивая доверие к государству.
2. Современная трансформация кухонных разговоров:
- В интернете кухонные разговоры превратились в "тёплые ванны" — сообщества, где люди подпитывают друг друга негативом без конструктивной повестки.
- Это приводит к саморазрушению, накручиванию негатива и неврозам, так как отсутствует переключение на продуктивную деятельность.
3. Проблема двуличия и лицемерия:
- Двуличие — порок, проявляющийся в различии между тем, что человек говорит публично и в приватной обстановке.
- Негативные мысли и слова, даже высказанные за глаза, могут разрушать человека, его карьеру и отношения, особенно в условиях информационного века, где всё фиксируется.
4. Решение проблемы:
- Прекратить оскорблять людей даже в мыслях, оценивать действия, а не личности.
- Заниматься продуктивной деятельностью, менять мир вокруг себя через конкретные действия, а не пустую рефлексию.
- Переключаться на другие виды деятельности (спорт, творчество) для снятия напряжения.
- Быть искренним, но контролировать свои мысли и слова, чтобы не допускать саморазрушения.
5. Идеологическая устойчивость и тактическая гибкость:
- Для успешной карьеры во власти необходимы идеологическая устойчивость (принципы, патриотизм) и тактическая гибкость (умение работать в команде, даже при разногласиях).
- Пример Микояна: умение предугадывать изменения и адаптироваться, оставаясь полезным системе.
- Работа в команде важна, даже если система не идеальна, если есть шанс заложить основы для позитивных изменений.
6. Критика либералов и олигархов:
- Многие либералы во власти работают как инструменты, сохраняя свои взгляды, но подчиняясь системе из страха или необходимости.
- Олигархи 90-х почти исчезли, их место заняли семейные бизнес-империи, которые сталкиваются с проблемами передачи капитала следующему поколению.
- Национализация крупного бизнеса сложна из-за нехватки профессиональных управленцев и риска разрушения экономики.
7. Психологический аспект:
- Кухонные разговоры — форма саморазрушения, подпитываемая негативными эмоциями, схожая с "тёмной стороной силы".
- Психология может быть опасной, если терапевты используют манипулятивные техники (например, наведённые воспоминания) или навязывают свои шаблоны.
- Исповедь и традиционные русские застольные беседы могут быть более эффективными для снятия напряжения, чем платные психологи.
8. Работа в системе vs. её разрушение:
- Если система позволяет вносить позитивные изменения, нужно работать внутри неё, а не разрушать.
- Пример госкорпораций: созданные под либеральные идеи, они стали ядром для сохранения промышленности, несмотря на изначальные планы приватизации.
- В отличие от США, где Трамп ломает систему из-за ограниченного времени, в России изменения были более плавными.
Не кухонные разговоры развалили страну, а продажные и глупые элиты Политбюро не способные идти в ногу со временем. На кухнях люди обсуждали как подготовиться к краху системы, поскольку видели к чему всё катилось и понимали что сделать ничего не могли,Политбюро этому не учило.
А нынешние разговоры на кухнях имеют ту же самую функцую – подготовка к краху, а не его провокация, провокацией краха занимается сама власть.
Если политбюро не учило людей как подготовиться к краху системы, то люди на кухне здесь не причем.
Это тоже самое как сейчас на Украине. Люди на Донбассе не хотят уезжать со своих мест. 70% населения Донбасса это русские. Людей на кухне приучает политбюро что люди на Донбассе должны уехать или их расстреляют, потому что эти земли принадлежат политбюро.
Здесь есть какая то неувязка.
Неувязка у Вас в голове. Доктор это прекрасно знает.
Школьников, съезди в 404, и послушай там “кухонные разговоры”. Будешь в акуе.