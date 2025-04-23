Театр и время. На спектакле В.И. Ленин (1982)
Автор сценария и ведущий, писатель Симон Дрейден, автор книги “В зрительном зале – Владимир Ильич”, рассказывает об отношении Владимира Ильича Ленина к театральному искусству, его любви к Московскому Художественному театру, спектакли которого он часто посещал.
В передаче принимали участие артисты МХАТ Софья Гиацинтова и Марк Прудкин.
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#ленин #театр
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