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Театр и время. На спектакле В.И. Ленин (1982)

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Автор сценария и ведущий, писатель Симон Дрейден, автор книги “В зрительном зале – Владимир Ильич”, рассказывает об отношении Владимира Ильича Ленина к театральному искусству, его любви к Московскому Художественному театру, спектакли которого он часто посещал.
В передаче принимали участие артисты МХАТ Софья Гиацинтова и Марк Прудкин.

Главная редакция литературно-драматических программ 1982

#ленин #театр

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yUO1msRXp2g
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