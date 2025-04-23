“К юбилею В.И.Ленина”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 22 апреля 2025 г.
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Публицист и историк Евгений Спицын поделился интересными фактам, которые в последнее время он открыл для себя или которые подтвердились, а также трансформации образа Владимира Ильича Ленина.
Прослушайте этот эфир в аудиозаписи.
Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196411
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Историческая значимость В.И. Ленина:
- Ленин — выдающийся государственный деятель, изменивший ход истории.
- Без Ленина не было бы Советского Союза, который воспитал многие поколения.
- Ленин сыграл ключевую роль в Октябрьской революции, без которой Россия могла бы распасться на враждующие государства.
2. Примирительный подход к истории:
- Ведущий предлагает воспринимать историю России как непрерывную ленту, без противопоставления периодов.
- История включает как достижения, так и сложности, которые нужно принимать.
3. Личность и методы Ленина:
- Ленин обладал уникальной способностью чувствовать политическую ситуацию и делать правильные выводы.
- Он был убедительным лидером, аргументировал свои решения, что позволяло ему переубеждать даже соратников.
- Ленин опирался на марксистский метод познания (материалистическую диалектику), что помогало ему быстро реагировать на изменения.
4. Критический взгляд на мифы и ложь:
- Историк Евгений Спицын отмечает, что многие «новые факты» о Ленине, появившиеся с перестройки, являются ложью (например, о «немецких деньгах»).
- Образ Ленина трансформировался с возрастом, и уважение к нему у Спицына только росло.
5. Роль Ленина в революции:
- Ленин был единственным, кто смог оседлать волну общественного недовольства и привести большевиков к власти.
- Он уловил полевение масс в 1917 году, что привело к победе большевиков на выборах в Петроградский и Московский Советы.
6. Провал Временного правительства:
- Временное правительство и другие политические силы (кадеты, эсеры) оказались «политически импотентны», не решив ключевые вопросы: земельный и военный.
- Большевики, напротив, сразу начали действовать, издавая декреты и решая насущные проблемы (национализация, Брестский мир, рабочий контроль).
7. Общественное настроение в 1917 году:
- Полевение масс было вызвано объективными факторами: нерешённостью земельного вопроса, продолжением войны, ухудшением жизни.
- Большевики способствовали этому процессу через партийную печать, но общественное бытие определяло сознание.
8. Ленин и его соратники:
- Даже Сталин, называя себя учеником Ленина, учился у него ежедневно.
- Ленин часто оказывался в меньшинстве (например, с апрельскими тезисами), но убеждал соратников и оказывался исторически прав.
- Сталин реализовал идеи Ленина, вопреки мифам о нарушении его завещания.
9. Научный подход Ленина:
- Ленин не был кабинетным теоретиком, а чувствовал реальную жизнь и настроения масс.
- Он анализировал прессу, чтобы понимать изменения в общественном сознании.
Вывод:Беседа подчёркивает исключительную роль В.И. Ленина как лидера, который благодаря своему политическому чутью, умению убеждать и опоре на марксистский метод смог направить Россию по пути революционных преобразований. Его способность улавливать настроения масс и решать ключевые проблемы (в отличие от Временного правительства) обеспечила успех Октябрьской революции. Историк Спицын призывает отделять факты от мифов, подчёркивая, что уважение к Ленину растёт при глубоком изучении его деятельности. Ведущий выступает за восприятие истории как единого процесса, без разделения на противоборствующие периоды, что способствует примирению разных взглядов на фигуру Ленина.