1. Роль России в мировой эволюции:
- Россия избрана высшими силами как новая страна для дальнейшего развития эволюции планеты на более высокой ступени.
- Процветание или гибель России напрямую влияет на судьбу всего человечества, что определяется кармой России и мира.
2. Истинная духовность:
- Под духовностью понимается не традиционная церковь, а очищенное от искажений состояние, свободное от человеческих выдумок.
- Духовная миссия России связана с её ролью в глобальной эволюции.
3. Космические учителя:
- Семь великих космических учителей, пришедших 18,5 млн лет назад с Венеры и Юпитера, ускоряют эволюцию человечества и природы.
- Один из учителей, Люцифер, пытался захватить Землю, привязав человечество к материи и понизив роль женского начала.
4. Роль женского начала:
- Люцифер унизил женское начало, поставив его в зависимое положение, что поддерживалось религиозными догмами.
- Октябрьская революция 1917 года стала началом возвышения женского начала, символизируемого пентаграммой и додекаэдром.
5. Миссия Ленина как космического учителя:
- Ленин, воплощение космического учителя, продолжил дело Будды, внедряя идею общины и общественной собственности.
- Он выступал против частной собственности, считая её основой преступлений и несправедливости.
- Ленин опирался на идеи неподкупности, самоотверженности и жертвенности, стремясь к счастливой жизни трудящихся.
- Его стиль руководства был уникальным: он обладал даром скорочтения, глубокого анализа, умением формировать события и вдохновлять массы.
6. Октябрьская революция:
- Революция 1917 года руководствовалась принципами Французской революции (свобода, равенство, братство).
- Была исторически обусловлена, но сопровождалась избыточной жестокостью, часто со стороны «пламенных революционеров» (иудеев).
- Способствовала делу Будды (община), Христа (возвышение униженных), Конфуция (нравственное государство) и графа Сен-Жермена (равенство).
7. Критика буржуазной демократии:
- Демократия, основанная на большинстве, часто выбирает неверный путь, что ведёт к упадку государств.
- Ленин действовал вопреки большинству, руководствуясь волей и качеством, а не количеством.
8. Космическая миссия Ленина:
- Ленин готовил человечество к новому миру, свободному от привязанности к материи, что противоречило утверждению о том, что Ленин был безжалостной фигурой, проповедовавшей насилие и кровопролитие.
9. Противостояние с Люцифером:
- Ленин выступал против привязанности к материи, что противоречило планам Люцифера, стремившегося удерживать человечество в физическом мире.
- Его идеи угрожали капиталистической системе, основанной на частной собственности.
10. Исторические параллели:
- Ленин сравнивается с Петром I, который также был реформатором-революционером, толкнувшим Россию к прогрессу.
- Оба лидера действовали решительно, жертвуя многим ради будущего страны.
11. Критика церкви и материализма:
- Ленин и Пётр I выступали против церковного влияния, считая его препятствием для прогресса.
- Материализм и привязанность к вещам рассматриваются как препятствия для духовного роста.
12. Роль мировой войны:
- Первая мировая война (1914–1918) была спровоцирована силами зла (Люцифер, сионизм, масонство) для срыва духовной эволюции и уничтожения России как плацдарма для будущего.
- Война породила кармические последствия, которые до сих пор влияют на мир.
13. Предупреждения космической иерархии:
- Космические учителя предупреждали царей (Николая II, Вильгельма II, Георга V) о последствиях войны, но те проигнорировали их, что привело к катастрофам.
14. Роль других учителей:
- Будда внёс идею общины, Конфуций — нравственности, граф Сен-Жермен — равенства, Христос — высокой любви.
- Ленин объединил их идеи в своей миссии.
15. Критика последователей Ленина:
- После смерти Ленина его идеи были искажены, а коммунистическая партия превратилась в аморфное сообщество, что привело к её распаду.
Вывод:
Лекция представляет собой эзотерическое и мистическое осмысление роли России и Владимира Ленина в мировой истории, связывая их с космической эволюцией и деятельностью великих космических учителей. Россия рассматривается как ключевой центр духовного и эволюционного развития человечества, а Ленин — как воплощение космического учителя, чья миссия заключалась в борьбе с материализмом, частной собственностью и угнетением, а также в возвышении женского начала и создании общины. Октябрьская революция 1917 года интерпретируется как исторически необходимый шаг, несмотря на её жестокость, направленный на реализацию идей равенства, свободы и братства. Ленин противопоставляется силам зла (Люциферу), которые стремятся привязать человечество к материальному миру, и его деятельность рассматривается как подготовка к новому духовному миру. Однако лекция подчёркивает, что после смерти Ленина его идеи были искажены, а Россия и мир столкнулись с последствиями мировой войны и действий тёмных сил, что затруднило реализацию его космической миссии.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Роль России в мировой эволюции:
- Россия избрана высшими силами как новая страна для дальнейшего развития эволюции планеты на более высокой ступени.
- Процветание или гибель России напрямую влияет на судьбу всего человечества, что определяется кармой России и мира.
2. Истинная духовность:
- Под духовностью понимается не традиционная церковь, а очищенное от искажений состояние, свободное от человеческих выдумок.
- Духовная миссия России связана с её ролью в глобальной эволюции.
3. Космические учителя:
- Семь великих космических учителей, пришедших 18,5 млн лет назад с Венеры и Юпитера, ускоряют эволюцию человечества и природы.
- Один из учителей, Люцифер, пытался захватить Землю, привязав человечество к материи и понизив роль женского начала.
4. Роль женского начала:
- Люцифер унизил женское начало, поставив его в зависимое положение, что поддерживалось религиозными догмами.
- Октябрьская революция 1917 года стала началом возвышения женского начала, символизируемого пентаграммой и додекаэдром.
5. Миссия Ленина как космического учителя:
- Ленин, воплощение космического учителя, продолжил дело Будды, внедряя идею общины и общественной собственности.
- Он выступал против частной собственности, считая её основой преступлений и несправедливости.
- Ленин опирался на идеи неподкупности, самоотверженности и жертвенности, стремясь к счастливой жизни трудящихся.
- Его стиль руководства был уникальным: он обладал даром скорочтения, глубокого анализа, умением формировать события и вдохновлять массы.
6. Октябрьская революция:
- Революция 1917 года руководствовалась принципами Французской революции (свобода, равенство, братство).
- Была исторически обусловлена, но сопровождалась избыточной жестокостью, часто со стороны «пламенных революционеров» (иудеев).
- Способствовала делу Будды (община), Христа (возвышение униженных), Конфуция (нравственное государство) и графа Сен-Жермена (равенство).
7. Критика буржуазной демократии:
- Демократия, основанная на большинстве, часто выбирает неверный путь, что ведёт к упадку государств.
- Ленин действовал вопреки большинству, руководствуясь волей и качеством, а не количеством.
8. Космическая миссия Ленина:
- Ленин готовил человечество к новому миру, свободному от привязанности к материи, что противоречило утверждению о том, что Ленин был безжалостной фигурой, проповедовавшей насилие и кровопролитие.
9. Противостояние с Люцифером:
- Ленин выступал против привязанности к материи, что противоречило планам Люцифера, стремившегося удерживать человечество в физическом мире.
- Его идеи угрожали капиталистической системе, основанной на частной собственности.
10. Исторические параллели:
- Ленин сравнивается с Петром I, который также был реформатором-революционером, толкнувшим Россию к прогрессу.
- Оба лидера действовали решительно, жертвуя многим ради будущего страны.
11. Критика церкви и материализма:
- Ленин и Пётр I выступали против церковного влияния, считая его препятствием для прогресса.
- Материализм и привязанность к вещам рассматриваются как препятствия для духовного роста.
12. Роль мировой войны:
- Первая мировая война (1914–1918) была спровоцирована силами зла (Люцифер, сионизм, масонство) для срыва духовной эволюции и уничтожения России как плацдарма для будущего.
- Война породила кармические последствия, которые до сих пор влияют на мир.
13. Предупреждения космической иерархии:
- Космические учителя предупреждали царей (Николая II, Вильгельма II, Георга V) о последствиях войны, но те проигнорировали их, что привело к катастрофам.
14. Роль других учителей:
- Будда внёс идею общины, Конфуций — нравственности, граф Сен-Жермен — равенства, Христос — высокой любви.
- Ленин объединил их идеи в своей миссии.
15. Критика последователей Ленина:
- После смерти Ленина его идеи были искажены, а коммунистическая партия превратилась в аморфное сообщество, что привело к её распаду.
Вывод:
Лекция представляет собой эзотерическое и мистическое осмысление роли России и Владимира Ленина в мировой истории, связывая их с космической эволюцией и деятельностью великих космических учителей. Россия рассматривается как ключевой центр духовного и эволюционного развития человечества, а Ленин — как воплощение космического учителя, чья миссия заключалась в борьбе с материализмом, частной собственностью и угнетением, а также в возвышении женского начала и создании общины. Октябрьская революция 1917 года интерпретируется как исторически необходимый шаг, несмотря на её жестокость, направленный на реализацию идей равенства, свободы и братства. Ленин противопоставляется силам зла (Люциферу), которые стремятся привязать человечество к материальному миру, и его деятельность рассматривается как подготовка к новому духовному миру. Однако лекция подчёркивает, что после смерти Ленина его идеи были искажены, а Россия и мир столкнулись с последствиями мировой войны и действий тёмных сил, что затруднило реализацию его космической миссии.