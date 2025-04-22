Мое выступление в программе "Исторический клуб" на День ТВ (запись 2022 г.)
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Создание подразделения Следственного комитета РФ:
- Объявлено о формировании специального подразделения для борьбы с фальсификацией истории.
- Цели: установление виновных в преступлениях времен Великой Отечественной войны, реализация принципа неотвратимости наказания, предотвращение искажения исторических фактов.
- Поддержка создания подразделения на фоне актов вандализма (осквернение памятников, глумление над Вечным огнем).
2. Вопрос о целях подразделения:
- Будет ли борьба только с проявлениями (например, вандализм) или с причинами фальсификаций, включая идеологов и пропагандистов?
- Высказывается сомнение в том, что подразделение займется системными фальсификаторами.
3. Примеры фальсификации истории:
- Игорь Чубайс:
- Обвиняет советское руководство (Сталина и Жданова) в гибели ленинградцев во время блокады, отрицая сам факт блокады.
- Утверждает, что связь с "большой землей" существовала, а дорога жизни не была сложной для преодоления.
- Винит самих ленинградцев за то, что они не разграбили продовольственные запасы, и считает их соучастниками трагедии.
- Артемий Лебедев:
- Награжден орденом за заслуги перед Отечеством, несмотря на оскорбительные высказывания о Дне Победы, называя его "культом хуже православия".
- Сравнение с гипотетической ситуацией в Израиле, где подобные высказывания о Холокосте привели бы к полной изоляции.
4. Пятая колонна на историческом поле:
- Утверждается, что в России действует группа лиц, поддерживающая западную концепцию Второй мировой войны, приравнивающую ответственность СССР и нацистской Германии.
- Эта концепция включает:
- Равную ответственность СССР и Германии за войну (на основе пакта Молотова-Риббентропа).
- Сравнение сталинизма и нацизма как форм тоталитаризма.
- Необходимость "Нюрнберга-2" для осуждения советских преступлений.
- Равную ответственность СССР за Холокост.
- Западная концепция закреплена в резолюции Европарламента, что рассматривается как геополитическая атака на Россию.
5. Российские фигуранты, поддерживающие западную концепцию:
- Игорь Чубайс: Утверждает, что Сталин и Гитлер совместно развязали войну, ссылаясь на пакт Молотова-Риббентропа.
- Леонид Гозман: Сравнивает Сталина с Гитлером, СМЕРШ с войсками СС, считая их равно преступными.
- Мария Захарова: В неофициальном высказывании назвала Сталина хуже Гитлера, что не привело к последствиям, несмотря на скандал.
- Сергей Караганов: Инициатор программы "десталинизации", называвшей СССР "большой Катынью" и предлагавшей увольнять госслужащих за отрицание преступлений тоталитаризма.
- Марк Солонин и Григорий Амнуэль: Проводят параллели между пактом Молотова-Риббентропа и Холокостом, обвиняя СССР в содействии геноциду евреев.
6. Официальная позиция России:
- Пакт Молотова-Риббентропа признан преступным со времен Горбачева, что не дезавуировано.
- Официально Россия не признает равную ответственность СССР и Германии за войну, но либеральная пропаганда продвигает эту идею.
- Попытки пересмотреть статус пакта (например, через законопроект в Госдуме) не увенчались успехом.
7. Общественная борьба с фальсификацией:
- Программа "десталинизации" Караганова была отклонена из-за общественного протеста.
- Предлагается создание программы "Исторический клуб" на канале "День ТВ" для освещения правды о ключевых исторических событиях, связанных с современностью.
- Цель: укрепление уверенности общества в правоте своих предков, противодействие пропаганде пятой колонны.
Вывод:
Лекция посвящена проблеме фальсификации истории Великой Отечественной войны в России и за рубежом, акцентируя внимание на деятельности "пятой колонны" — лиц и групп, которые, по мнению автора, поддерживают западную концепцию, приравнивающую ответственность СССР и нацистской Германии за Вторую мировую войну. Автор приветствует создание подразделения Следственного комитета для борьбы с фальсификациями, но выражает сомнение в его эффективности против системных идеологов, таких как Игорь Чубайс, Артемий Лебедев, Леонид Гозман и другие. Эти фигуры, по мнению лектора, продвигают антироссийскую повестку, включая отрицание блокады Ленинграда, приравнивание сталинизма к нацизму и обвинение СССР в Холокосте. Лектор подчеркивает, что такие взгляды частично присутствуют даже в правящем классе, что подтверждается примерами наград Лебедеву и отсутствием последствий для Захаровой. Для противодействия фальсификациям предлагается не только надеяться на государственные меры, но и активно работать с общественным сознанием через медиа, в частности, через программу "Исторический клуб". Лекция подчеркивает необходимость защиты исторической правды как основы национальной идентичности и противодействия геополитическим атакам на Россию.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Создание подразделения Следственного комитета РФ:
- Объявлено о формировании специального подразделения для борьбы с фальсификацией истории.
- Цели: установление виновных в преступлениях времен Великой Отечественной войны, реализация принципа неотвратимости наказания, предотвращение искажения исторических фактов.
- Поддержка создания подразделения на фоне актов вандализма (осквернение памятников, глумление над Вечным огнем).
2. Вопрос о целях подразделения:
- Будет ли борьба только с проявлениями (например, вандализм) или с причинами фальсификаций, включая идеологов и пропагандистов?
- Высказывается сомнение в том, что подразделение займется системными фальсификаторами.
3. Примеры фальсификации истории:
- Игорь Чубайс:
- Обвиняет советское руководство (Сталина и Жданова) в гибели ленинградцев во время блокады, отрицая сам факт блокады.
- Утверждает, что связь с "большой землей" существовала, а дорога жизни не была сложной для преодоления.
- Винит самих ленинградцев за то, что они не разграбили продовольственные запасы, и считает их соучастниками трагедии.
- Артемий Лебедев:
- Награжден орденом за заслуги перед Отечеством, несмотря на оскорбительные высказывания о Дне Победы, называя его "культом хуже православия".
- Сравнение с гипотетической ситуацией в Израиле, где подобные высказывания о Холокосте привели бы к полной изоляции.
4. Пятая колонна на историческом поле:
- Утверждается, что в России действует группа лиц, поддерживающая западную концепцию Второй мировой войны, приравнивающую ответственность СССР и нацистской Германии.
- Эта концепция включает:
- Равную ответственность СССР и Германии за войну (на основе пакта Молотова-Риббентропа).
- Сравнение сталинизма и нацизма как форм тоталитаризма.
- Необходимость "Нюрнберга-2" для осуждения советских преступлений.
- Равную ответственность СССР за Холокост.
- Западная концепция закреплена в резолюции Европарламента, что рассматривается как геополитическая атака на Россию.
5. Российские фигуранты, поддерживающие западную концепцию:
- Игорь Чубайс: Утверждает, что Сталин и Гитлер совместно развязали войну, ссылаясь на пакт Молотова-Риббентропа.
- Леонид Гозман: Сравнивает Сталина с Гитлером, СМЕРШ с войсками СС, считая их равно преступными.
- Мария Захарова: В неофициальном высказывании назвала Сталина хуже Гитлера, что не привело к последствиям, несмотря на скандал.
- Сергей Караганов: Инициатор программы "десталинизации", называвшей СССР "большой Катынью" и предлагавшей увольнять госслужащих за отрицание преступлений тоталитаризма.
- Марк Солонин и Григорий Амнуэль: Проводят параллели между пактом Молотова-Риббентропа и Холокостом, обвиняя СССР в содействии геноциду евреев.
6. Официальная позиция России:
- Пакт Молотова-Риббентропа признан преступным со времен Горбачева, что не дезавуировано.
- Официально Россия не признает равную ответственность СССР и Германии за войну, но либеральная пропаганда продвигает эту идею.
- Попытки пересмотреть статус пакта (например, через законопроект в Госдуме) не увенчались успехом.
7. Общественная борьба с фальсификацией:
- Программа "десталинизации" Караганова была отклонена из-за общественного протеста.
- Предлагается создание программы "Исторический клуб" на канале "День ТВ" для освещения правды о ключевых исторических событиях, связанных с современностью.
- Цель: укрепление уверенности общества в правоте своих предков, противодействие пропаганде пятой колонны.
Вывод:Лекция посвящена проблеме фальсификации истории Великой Отечественной войны в России и за рубежом, акцентируя внимание на деятельности "пятой колонны" — лиц и групп, которые, по мнению автора, поддерживают западную концепцию, приравнивающую ответственность СССР и нацистской Германии за Вторую мировую войну. Автор приветствует создание подразделения Следственного комитета для борьбы с фальсификациями, но выражает сомнение в его эффективности против системных идеологов, таких как Игорь Чубайс, Артемий Лебедев, Леонид Гозман и другие. Эти фигуры, по мнению лектора, продвигают антироссийскую повестку, включая отрицание блокады Ленинграда, приравнивание сталинизма к нацизму и обвинение СССР в Холокосте. Лектор подчеркивает, что такие взгляды частично присутствуют даже в правящем классе, что подтверждается примерами наград Лебедеву и отсутствием последствий для Захаровой. Для противодействия фальсификациям предлагается не только надеяться на государственные меры, но и активно работать с общественным сознанием через медиа, в частности, через программу "Исторический клуб". Лекция подчеркивает необходимость защиты исторической правды как основы национальной идентичности и противодействия геополитическим атакам на Россию.