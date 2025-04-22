Неочевидные враги и тайны понтифика
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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#эксклюзивДня
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Смерть папы Франциска и её контекст:
- Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года, что стало значимым событием, связанным как с недавними событиями, так и с его наследием в истории католической церкви.
- Его называли либералом, этатистом, вероотступником, что вызывает вопросы о его роли и оставленном наследии.
2. Загадки прихода Франциска к власти:
- История его избрания в 2013 году полна тайн, особенно в контексте отречения Бенедикта XVI — первого за 600 лет без явных внешних причин.
- Отречение Бенедикта объяснялось здоровьем, но он оставался активным, что породило феномен «двоепапства».
3. Глобальный контекст и роль Франциска:
- Избрание аргентинского епископа в 2013 году совпало с глобальными изменениями, и католическая церковь под руководством Франциска приняла роль «пастыря глобального мира».
- Франциск поддерживал украинских униатов, Евромайдан и деятельность карательных отрядов в зоне АТО, что связывают с его ученичеством у греко-католика Степана Чмиля.
4. Прогрессивный образ Франциска:
- Франциска называли самым прогрессивным папой со времён апостола Петра, он активно использовал СМИ и социальные сети для продвижения своих идей.
- Его поддерживали либеральные СМИ, несмотря на критику католической церкви (например, в связи со скандалами о педофилии).
5. Либеральные реформы Франциска:
- Поддержка миграционного кризиса, извинения перед ЛГБТ-сообществом за притеснения, одобрение благословения однополых пар, право священников отпускать грех аборта.
- Встреча с жёнами бойцов «Азовстали» в 2022 году, что подчёркивает его демократический и либеральный образ.
6. Изменение риторики после неудач глобалистов:
- Когда стало ясно, что Россию не удаётся победить, Франциск начал призывать к миру и диалогу, что вызвало недовольство украинских униатов и либерального консенсуса.
- Его риторика смягчилась, что сравнивается с поведением либеральных медиа, переходящих от агрессии к призывам к миру.
7. Финансовые реформы и конфликты:
- Франциск пытался взять под контроль финансы Ватикана, включая аудит банка Ватикана и реформу активов (например, Opus Dei и Мальтийского ордена), что вызвало кризис и недовольство внешних сил, особенно американских католических элит.
- В 2022 году обсуждались слухи о возможном банкротстве Ватикана.
8. Американский контекст и католическое лобби:
- Вице-президент США Джеймс Вэнс, католик, активно взаимодействовал с Ватиканом, включая встречу с Франциском на Пасху 2025 года, став последним, кто видел папу живым.
- Католическое лобби в США (особенно в - это мощная сила, продвигающая консервативных католиков в Верховный суд и другие структуры, но Франциск вызывал неприязнь у американских католических элит из-за его реформ и финансовых инициатив.
- Связь Ватикана с американской политикой через таких фигур, как Джон Малвейни, Талси Гавард и Роберто Брайан.
9. Франциск и теневые схемы:
- Франциск, как уроженец Южной Америки, способствовал обходу санкций США против ряда стран (например, Кубы), что иногда связывалось с наркобизнесом.
- Это вызывало дополнительное недовольство американских элит, особенно республиканцев.
10. Наследие Франциска и будущее папства:
- Смерть Франциска символизирует конец либерального мирового порядка, который он представлял.
- Будущее папство остаётся неопределённым: возможен либо «трампистский» папа, либо ещё более прогрессивный лидер, что определит дым над Сикстинской капеллой.
Сводки решили пробиться на нашей ниве, пишут папа Фр. был офгемахт, после него страчный сут, что то типа конца света жертв испанских конкистадоров. Однако это не конец скорее раскол, был один у нас православный владыка теперь их минимум два, так и папы начнут делится – мериканский, итальянский и немецкий папа, все кому не лень, по пророчеству В. Высоцкого.
Он призвал носителей “веры христианской” вернуться “к истокам”. Прекрасно зная , что носителей то и нет. Сплошное враньё. Сатана доволен.
судя по срочному визиту Вэнса в Ватикан к организаторам выборов нового папы, американские консерваторы будут активно поддерживать своих сторонников против европейских либеральных кардиналов, в том числе и деньгами на подкуп колеблющихся выборщиков, и разведданными о компромате против конкурентов.
И как было принято в ЦК КПСС -тот ,кто сообщал о смерти руководителя ,тот потом и становился им..Весть о смерти “этого”2папы обнародовал пендос..некий Кевин Фаррелл.
есть и др.новость : 87-летний Клаус Шваб * (почти ровесник Папы Франциска), основавший Давосский форум, покинул пост председателя совета попечителей организации. НО радоваться не стоит.”Временным председателем теперь назначен Петер Брабек-Летмате**, который ранее занимал должность зампредседателя ВЭФ.
Это тот самый генеральный директор Nestlé Питер Брабек-Летмат, который утверждает, что вода не является правом человека и должна быть приватизирована и контролироваться элитой. П. Брабек-Летмат, являющийся председателем одной из ведущих глобальных корпораций и крупнейшего производителя продуктов питания в мире, считает, что ТНК должны владеть всей водой на планете. Никто больше не должен иметь свободного и бесплатного доступа к этой жизненно важной жидкости.
Так что “достойный” продолжатель деятельности этого т.н. ВЭФ.”
п.с. речь Путина на смерть папы -должна понравиться доктору….https://vkvideo.ru/video-41859195_456240746…