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3000 год нашей эры. Вселенная полностью исследована. Человечество поднялось на следующую ступень развития и вместе с другими высокоразвитыми цивилизациями создало «Великое кольцо», своего рода союз межгалактических государств, объединенный общей информационной сетью с единой системой сигналов и базой данных, помогающей дальнейшему развитию науки и искусства. Исследовательская группа Земли, возвращается после успешного выполнения всех задач очередной экспедиции к планете Зирда. На расстоянии всего двух световых лет от Солнца земной звездолет оказывается в опасной близости от ранее неизвестной звезды и совершает вынужденную аварийную посадку на безымянной планете, где обнаруживает заброшенный космический корабль, построенный ранее неизвестной цивилизацией, которая, по всей видимости, несет угрозу всему человечеству.

Роман «Туманность Андромеды» стал первым в «космическом цикле» произведений Ивана Ефремова о будущем планеты Земля, вошедшей в состав галактического содружества цивилизаций «Великого Кольца». Продолжением цикла являются повесть «Сердце Змеи» и роман «Час Быка».



Исполняет: Александр Клюквин

© Иван Ефремов (наследники)

©&℗ ИП Воробьев В.А.

©&℗ ИД СОЮЗ

Продюсер: Владимир Воробьев

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"Туманность Андромеды" – https://bit.ly/3elyFrV

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