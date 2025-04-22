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ИВАН ЕФРЕМОВ «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ». Аудиокнига. Читает Александр Клюквин

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Желаем вам приятного прослушивания!

3000 год нашей эры. Вселенная полностью исследована. Человечество поднялось на следующую ступень развития и вместе с другими высокоразвитыми цивилизациями создало «Великое кольцо», своего рода союз межгалактических государств, объединенный общей информационной сетью с единой системой сигналов и базой данных, помогающей дальнейшему развитию науки и искусства. Исследовательская группа Земли, возвращается после успешного выполнения всех задач очередной экспедиции к планете Зирда. На расстоянии всего двух световых лет от Солнца земной звездолет оказывается в опасной близости от ранее неизвестной звезды и совершает вынужденную аварийную посадку на безымянной планете, где обнаруживает заброшенный космический корабль, построенный ранее неизвестной цивилизацией, которая, по всей видимости, несет угрозу всему человечеству.

Роман «Туманность Андромеды» стал первым в «космическом цикле» произведений Ивана Ефремова о будущем планеты Земля, вошедшей в состав галактического содружества цивилизаций «Великого Кольца». Продолжением цикла являются повесть «Сердце Змеи» и роман «Час Быка».


Исполняет: Александр Клюквин
© Иван Ефремов (наследники)
©&℗ ИП Воробьев В.А.
©&℗ ИД СОЮЗ
Продюсер: Владимир Воробьев

Не пропустите другие аудиоверсии книг Ивана Ефремова:
"Туманность Андромеды"  – https://bit.ly/3elyFrV
"Сердце змеи"  – https://bit.ly/3fqjE8Z
"Лезвие бритвы"  – https://bit.ly/3Culv5I
"Час быка"  – https://bit.ly/3MALM5u
"Таис Афинская"  – https://bit.ly/3USi4w5
"Катти Сарк"  – https://bit.ly/3Htvpal

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PdmDxeUUj7k
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