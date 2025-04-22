ИВАН ЕФРЕМОВ «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ». Аудиокнига. Читает Александр Клюквин
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3000 год нашей эры. Вселенная полностью исследована. Человечество поднялось на следующую ступень развития и вместе с другими высокоразвитыми цивилизациями создало «Великое кольцо», своего рода союз межгалактических государств, объединенный общей информационной сетью с единой системой сигналов и базой данных, помогающей дальнейшему развитию науки и искусства. Исследовательская группа Земли, возвращается после успешного выполнения всех задач очередной экспедиции к планете Зирда. На расстоянии всего двух световых лет от Солнца земной звездолет оказывается в опасной близости от ранее неизвестной звезды и совершает вынужденную аварийную посадку на безымянной планете, где обнаруживает заброшенный космический корабль, построенный ранее неизвестной цивилизацией, которая, по всей видимости, несет угрозу всему человечеству.
Роман «Туманность Андромеды» стал первым в «космическом цикле» произведений Ивана Ефремова о будущем планеты Земля, вошедшей в состав галактического содружества цивилизаций «Великого Кольца». Продолжением цикла являются повесть «Сердце Змеи» и роман «Час Быка».
Исполняет: Александр Клюквин
© Иван Ефремов (наследники)
©&℗ ИП Воробьев В.А.
©&℗ ИД СОЮЗ
Продюсер: Владимир Воробьев
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