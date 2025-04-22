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Аудиокнига Туманность Андромеды – Часть 1 Иван Ефремов.

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Социально-философский роман «Туманность Андромеды» признан одним из наиболее значимых произведений отечественной и мировой научно-фантастической литературы двадцатого века. Соединяя в нем научно-техническое и социально-историческое предвидения, И. Ефремов с эпическим размахом рисует картины далекого будущего: межзвездные перелеты, грандиозные научные эксперименты, преображенная общим трудом человечества прекрасная Земля, вступившая в Великое Кольцо населенных миров Галактики. В центре романа несколько главных героев, образы которых призваны художественно воплотить и раскрыть утверждаемый автором идеал человека в совершенном коммунистическом обществе.

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Аудиокнига Туманность Андромеды – Часть 1 Иван Ефремов. Бесплатная аудиокнига / аудиокниги

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IxOCbqtzWFc
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