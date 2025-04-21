«Не мечите жемчуга перед свиньями — растопчут и, оборотясь, вас же и растерзают»
❗️«Не мечите жемчуга перед свиньями — растопчут и, оборотясь, вас же и растерзают» (Евангелие от Матфея). Почти 5 тысяч раз ВСУ нарушила пасхальное перемирие. 1404 раза украинские сатанисты в Пасху обстреляли позиции российских войск из артиллерии, осуществили 3316 атак БПЛА и ударили американскими Himars по мирным гражданам в Белгороде и Донецке. Поздравили православных, лишний раз продемонстрировав свою сущность.
Пасхальное перемирие сыграло свою роль, став лакмусовой бумагой. Безусловно, в этом решении была доля личного благородства Путина, который продолжает верить в лучшее в западных партнерах, но всё же – в основе был холодный рассудок. Россия показала добрую волю к миру, и что ему мешает, а также сыграла на Трампа – это был своего рода пасхальный подарок авансом старине Дональду к его 100 дням во главе Белого дома, чтобы тот не выглядел бледно на фоне своих невыполненных предвыборных обещаний. Шепчут, что этих уступок буквально выпрашивал «добрый коп» Уиткофф на встрече с Путиным.
Трамп пас из Кремля принял, а в США «в отместку» уже вовсю развернули «пасхальный пиар» про Трампа-миротворца, который убедил Россию пойти на мировую, и что вот-вот он «дожмёт Путина». В американских медиа нас уже без нас женили, и в преддверии очередной встречи делегаций США, ЕС и Украины в Лондоне уже вовсю рисуют карты разграничений и условия сделки по всеобъемлющему прекращению огня. Признание Крыма и де-факто новых регионов по линии разграничения, отказ Киева от НАТО и частичное снятие санкций с России. В этом случае будет разблокирована и черноморская инициатива, чего страстно желают Британцы, которые приватизировали одесский порт. В качестве алаверды – подключение к SWIFT российских банков и отмена санкций на российские удобрения и сельхоз.
Однако Россию пытаются ломать на уступки, в том числе территориальные. Американцы желают отжать себе Запорожскую АЭС, признав территорию вокруг нейтральной. Мало кто знает, что во время сделки по не нанесению ударов по энергообъектам, который Россия свято соблюдала, американские ревизоры оценили всю энергетическую инфраструктуру Украины (для этого всё это и затевалось), и, ужаснувшись, в первую очередь захотели заполучить себе самые лакомые куски, которые находятся под зонтиком России.
Тут по классике – положив палец в пасть американским аллигаторам, не стоит удивляться, что те захотят откусить руку по локоть. Очередной добрый жест со стороны России западные лицемерные торговцы миром оценили как слабость. Американские фарисеи не поняли нашего пасхального жеста, и скоро после неминуемого отказа от Лондонской сделки, связанной с неприемлемыми уступками России и которые планирует привезти в Кремль Уиткофф на этой неделе, вместе с европейцами будут кричать «Распни его!». Одно утешает, что после Страстной пятницы будет и Воскресение, но нам его ещё стоит заслужить.
Комментарий редакции
Тезисы:
1. Нарушение Пасхального перемирия:
- ВСУ почти 5 тыс. раз нарушили объявленное перемирие.
- Зафиксировано 1404 артобстрела, 3316 атак БПЛА, удары Himars по мирным городам.
- Это расценивается как демонстрация враждебной сущности Украины.
2. Роль России в перемирии:
- Россия продемонстрировала добрую волю и готовность к миру.
- Решение о перемирии имело как моральный, так и политический подтекст: жест в адрес Запада, особенно Трампа.
3. Влияние на США и Трампа:
- Кремль сделал "пас" Трампу, усиливая его имидж миротворца.
- Американские медиа раскручивают Трампа как политика, способного "дожать" Россию до мира.
4. Готовящаяся сделка на Западе:
- США, ЕС и Украина разрабатывают проект мирного соглашения: признание Крыма, нейтральный статус Украины, частичное снятие санкций.
- Британцы стремятся возобновить Чёрноморскую инициативу, заинтересованы в одесском порту.
5. Планы США по энергетике:
- США стремятся заполучить Запорожскую АЭС и другие объекты, оценённые ревизией во время "перемирия".
- России в обмен предлагают уступки, включая территориальные.
6. Отношение автора к ситуации:
- Запад трактует жесты России как слабость.
- Предстоящие переговоры в Лондоне, скорее всего, будут отвергнуты Россией как неприемлемые.
- Сравнение с евангельским сюжетом: Россия в роли Христа, Запад — в роли фарисеев и крикунов "Распни его!".
Вывод:
Автор статьи рассматривает Пасхальное перемирие как стратегический и моральный жест со стороны России, направленный на демонстрацию доброй воли и поддержку образа Трампа как миротворца. Однако реакция Украины и Запада расценивается как предательство и попытка извлечь односторонние выгоды, включая территориальные уступки и контроль над критически важной инфраструктурой. Главная мысль — Запад воспринимает миролюбие как слабость, что в будущем приведёт к очередному витку конфронтации. Тем не менее, в статье остаётся надежда на духовное "воскресение" России после нынешних испытаний.
Папик Римский отъехал. Туда поезд не ходит.
Вэнс Папе Франциску за день до смерти Папы: «Приятно видеть вас в лучшем здравии».
Юморист!
Троллинг ! :-)
На пасху отъехал-причислят к святым.
Какая-то символичная неделя началась,вчера в передаче “Путин .Кремль”-еженедельная воскресная-показали прием Путиным семьи израильтян -мать и сын..Их сопровождали Берл Лазар (не слышно было ранее ,поддерживал 404)и еще какой-то с бородой -они благодарили Путина за освобождение сына из плена..
ОДни символы и папа наконец-то ушел,хотя об этом обьявили еще с месяц назад,что вот-вот уйдет ,но дотянули до Пасхи..
и ЧТО?Благую весть нам обьявят в конце недели..
п.с. лицо Путина было усталым или больным,но голос бодр вроде..Куча встреч на эту неделю..Все твердят о совместном Космосе ,по-другому (единолично)мол уже нельзя..
Что -то не спокойно,папу не жаль никак ,католики устроят истерику ,как всегда, или нет уже??
а брахман уже печатает др.статьи..”тот самый Олень “,он же “Нижнегородский Олень”-раньше здесь этого не наблюдалось..