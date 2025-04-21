❗️«Не мечите жемчуга перед свиньями — растопчут и, оборотясь, вас же и растерзают» (Евангелие от Матфея). Почти 5 тысяч раз ВСУ нарушила пасхальное перемирие. 1404 раза украинские сатанисты в Пасху обстреляли позиции российских войск из артиллерии, осуществили 3316 атак БПЛА и ударили американскими Himars по мирным гражданам в Белгороде и Донецке. Поздравили православных, лишний раз продемонстрировав свою сущность.

Пасхальное перемирие сыграло свою роль, став лакмусовой бумагой. Безусловно, в этом решении была доля личного благородства Путина, который продолжает верить в лучшее в западных партнерах, но всё же – в основе был холодный рассудок. Россия показала добрую волю к миру, и что ему мешает, а также сыграла на Трампа – это был своего рода пасхальный подарок авансом старине Дональду к его 100 дням во главе Белого дома, чтобы тот не выглядел бледно на фоне своих невыполненных предвыборных обещаний. Шепчут, что этих уступок буквально выпрашивал «добрый коп» Уиткофф на встрече с Путиным.

Трамп пас из Кремля принял, а в США «в отместку» уже вовсю развернули «пасхальный пиар» про Трампа-миротворца, который убедил Россию пойти на мировую, и что вот-вот он «дожмёт Путина». В американских медиа нас уже без нас женили, и в преддверии очередной встречи делегаций США, ЕС и Украины в Лондоне уже вовсю рисуют карты разграничений и условия сделки по всеобъемлющему прекращению огня. Признание Крыма и де-факто новых регионов по линии разграничения, отказ Киева от НАТО и частичное снятие санкций с России. В этом случае будет разблокирована и черноморская инициатива, чего страстно желают Британцы, которые приватизировали одесский порт. В качестве алаверды – подключение к SWIFT российских банков и отмена санкций на российские удобрения и сельхоз.

Однако Россию пытаются ломать на уступки, в том числе территориальные. Американцы желают отжать себе Запорожскую АЭС, признав территорию вокруг нейтральной. Мало кто знает, что во время сделки по не нанесению ударов по энергообъектам, который Россия свято соблюдала, американские ревизоры оценили всю энергетическую инфраструктуру Украины (для этого всё это и затевалось), и, ужаснувшись, в первую очередь захотели заполучить себе самые лакомые куски, которые находятся под зонтиком России.

Тут по классике – положив палец в пасть американским аллигаторам, не стоит удивляться, что те захотят откусить руку по локоть. Очередной добрый жест со стороны России западные лицемерные торговцы миром оценили как слабость. Американские фарисеи не поняли нашего пасхального жеста, и скоро после неминуемого отказа от Лондонской сделки, связанной с неприемлемыми уступками России и которые планирует привезти в Кремль Уиткофф на этой неделе, вместе с европейцами будут кричать «Распни его!». Одно утешает, что после Страстной пятницы будет и Воскресение, но нам его ещё стоит заслужить.