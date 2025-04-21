Лекция о развитии понятий нации, национализма и нацизма. Рассматриваются исторические подходы к понятию нации, различие между империей и государством-нацией, а также влияние этих процессов на современную политику. Обсуждаются идеи этнической дуальности, гражданской нации и подходы к национальной идентичности, с анализом советского и нацистского опыта.

Книга "Криптоэкономика: Мир после наличных. Оуэн Карлайл":

WB: https://www.wildberries.ru/catalog/351306809/detail.aspx

Ozon: https://www.ozon.ru/product/kriptoekonomika-mir-posle-nalichnyh-ouen-karlayl-1922924866/?at=79tnGOXz4uGr3wBjsLQvmpkCj9gp8yFABRzyms0KRn5w&keywords=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A+%D0%9C%D0%B8%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85

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00:00:00 Введение в понятие нации

00:01:45 Лингвистическое пространство и национальные интересы

00:03:30 Историческое развитие понятий "цивитас" и "нацио"

00:06:06 Империя и государство-нация

00:08:03 Генезис государства-нации

00:10:48 Концепция этнической дуальности

00:12:45 Буржуазная эволюция и национализм

00:13:27 Национализм и этническая иерархия

00:14:26 Религиозные войны и Вестфальский мир

00:17:16 Священная Римская империя и секулярность

00:20:01 Подходы к пониманию нации

00:22:53 Инструменттализм и эволюционизм

00:25:44 Модели нацио-строительства

00:26:13 Французская гражданская нация

00:27:11 Проблемы гражданской нации

00:29:11 Американский плавильный котел

00:31:02 Конференция и проблема нации

00:33:19 Психологические основания нацизма

00:35:07 Примеры национализма

00:35:28 Английский национализм и колониальный расизм

00:36:25 Британский изрализм и христианский сионизм

00:37:25 Английский тевтонизм и его влияние

00:39:20 Французский национализм и его фобии

00:41:07 Германский национализм и его консолидация

00:42:05 Польский национализм и его линии

00:45:33 Османская империя и её трансформация

00:47:25 Израиль и его национальное государство

00:49:23 Проблемы создания еврейского государства

00:50:49 Западный опыт и этнический религиозный вопрос

00:51:48 Идентичность в Российской империи и СССР

00:55:33 Понятие национальности и его происхождение

00:59:03 Советский опыт решения национального вопроса

00:59:57 Национальная политика и борьба с колониализмом

01:01:36 Сталинская политика и этнические кланы

01:02:34 Оценка советского опыта

01:04:23 Сравнение с нацистским режимом

01:06:45 Десоветизация и национализм

01:09:35 Современные тенденции и идентичность

01:11:15 Традиционное общество и капитализм

01:12:08 Логика развития капитализма

01:13:00 Либеральная и националистическая перспективы

01:13:47 Расизм и генополитика

01:16:35 Важность фиксации и остановки

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