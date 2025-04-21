Нация, национализм и нацизм: истоки и эволюция | Вардан Багдасарян
Лекция о развитии понятий нации, национализма и нацизма. Рассматриваются исторические подходы к понятию нации, различие между империей и государством-нацией, а также влияние этих процессов на современную политику. Обсуждаются идеи этнической дуальности, гражданской нации и подходы к национальной идентичности, с анализом советского и нацистского опыта.
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00:00:00 Введение в понятие нации
00:01:45 Лингвистическое пространство и национальные интересы
00:03:30 Историческое развитие понятий "цивитас" и "нацио"
00:06:06 Империя и государство-нация
00:08:03 Генезис государства-нации
00:10:48 Концепция этнической дуальности
00:12:45 Буржуазная эволюция и национализм
00:13:27 Национализм и этническая иерархия
00:14:26 Религиозные войны и Вестфальский мир
00:17:16 Священная Римская империя и секулярность
00:20:01 Подходы к пониманию нации
00:22:53 Инструменттализм и эволюционизм
00:25:44 Модели нацио-строительства
00:26:13 Французская гражданская нация
00:27:11 Проблемы гражданской нации
00:29:11 Американский плавильный котел
00:31:02 Конференция и проблема нации
00:33:19 Психологические основания нацизма
00:35:07 Примеры национализма
00:35:28 Английский национализм и колониальный расизм
00:36:25 Британский изрализм и христианский сионизм
00:37:25 Английский тевтонизм и его влияние
00:39:20 Французский национализм и его фобии
00:41:07 Германский национализм и его консолидация
00:42:05 Польский национализм и его линии
00:45:33 Османская империя и её трансформация
00:47:25 Израиль и его национальное государство
00:49:23 Проблемы создания еврейского государства
00:50:49 Западный опыт и этнический религиозный вопрос
00:51:48 Идентичность в Российской империи и СССР
00:55:33 Понятие национальности и его происхождение
00:59:03 Советский опыт решения национального вопроса
00:59:57 Национальная политика и борьба с колониализмом
01:01:36 Сталинская политика и этнические кланы
01:02:34 Оценка советского опыта
01:04:23 Сравнение с нацистским режимом
01:06:45 Десоветизация и национализм
01:09:35 Современные тенденции и идентичность
01:11:15 Традиционное общество и капитализм
01:12:08 Логика развития капитализма
01:13:00 Либеральная и националистическая перспективы
01:13:47 Расизм и генополитика
01:16:35 Важность фиксации и остановки
#Нация #Национализм #Нацизм #Государство #Этничность #СоветскийОпыт #Идентичность #ЭтническаяПолитика #Глобализация #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Тезисы лекции Вардан Багдасаряна «Нация, национализм и нацизм: истоки и эволюция»
1. Понятие «нация» и его семантика:
- Нация — ключевое, но неоднозначное понятие, требующее анализа. В 2012 году президент России заявил, что Россия — не государство-нация, а государство-цивилизация, что подчеркивает различие между этими моделями.
- Нация балансирует между двумя полюсами: национализмом (экстремизация которого ведет к нацизму) и индивидуализмом/космополитизмом.
2. Эволюция понятия нации:
- Исторически нация возникала как инструмент отсечения «других» (по культурным или этническим признакам) в противовес имперской модели, включавшей множество народов под надэтническим проектом.
- Имперская модель: двухуровневая идентичность (этническая и имперская, связанная с религией или идеологией).
- Национальное государство: унификация этносов, что приводит к конфликту между этнической и гражданской идентичностью.
3. Генезис национальных государств:
- Национальные государства возникают на обломках империй как антиимперский проект, что объясняет их враждебность к бывшим имперским структурам (например, постсоветские государства и СССР).
- Западная модель национального государства опиралась на этническую дуальность (завоеватели и завоеванные), что позже трансформировалось в буржуазные революции и национализм.
4. Подходы к определению нации:
- Примордиализм: нации — изначальное свойство общества, связанное с этносами.
- Конструктивизм: нации — поздний конструкт, созданный элитами через мифы и мистификации (XVIII–XIX вв.).
- Этносимволизм: нации опираются на этническую основу, но включают мифологию.
- Инструментализм: нация как инструмент для политических целей (например, украинская нация).
- Эволюционизм: нация как стадия развития, связанная с капитализмом.
- Культурализм (Шпенглер): нация — исключительно западный феномен.
5. Модели нациестроительства:
- Французская модель: гражданская нация, где этничность не важна, главное — гражданство. Проблема: сбой при интеграции мигрантов с иной культурной традицией.
- Немецкая модель: нация на основе культуры, что приводит к исключению других культур и конфликтам.
- Американская модель: «плавильный котел», но сегодня — «этническая салатница», где сохраняется память об этнических корнях.
- Британская модель: разделение на городскую нацию и родоплеменные структуры в колониях.
6. Национализм и его трансформация в нацизм:
- Национализм как унификация под этнический стандарт может привести к этнократии, а затем к нацизму.
- Психологические и социальные основания нацизма: страх чужого, комплекс неполноценности, экономическая конкуренция, национальное унижение, идеология превосходства.
- Примеры национализма: английский (колониальный расизм, британский израилизм), французский (фобии против других наций), польский (сарматизм, антироссийская риторика), турецкий (переход от османской идентичности к турецкой), израильский (этническое избранничество).
7. Российская модель:
- Россия как государство-цивилизация опирается на многоуровневую идентичность (этническую и надэтническую), что отличает ее от западной модели нации.
- Советский опыт: создание единой советской идентичности на основе равенства народов, борьба с этническими кланами, поддержка национальных культур.
- Российская модель базируется на христианском принципе равенства («нет ни эллина, ни иудея»), что противостоит западному расизму и нацизму.
8. Современные тенденции:
- Распад вестфальской системы и национальных государств под давлением глобализации (ТНК, глобальная сеть).
- Конфликт глобалистов и националистов: национализм ведет к нацизму, глобализация — к утрате национальной идентичности.
- Новый расизм: генополитика и геном свободы как обоснование неравенства.
- Постсоветское пространство: десоветизация ведет к этническому национализму, нацизму или распаду на индивидуумы.
9. Опасности и уроки:
- Нацизм — программируемая логика национализма, если не остановить его на ранних стадиях (пример Германии: от единой культуры к мировой экспансии).
- Западная модель нации порождает расизм и нацизм, тогда как российский опыт межэтнических отношений может быть более позитивным для человечества.
Вывод
Лекция Вардан Багдасаряна раскрывает сложную природу понятия «нация», его историческую эволюцию и связь с национализмом и нацизмом. Нация, возникшая как инструмент унификации и отсечения «других» в противовес имперской модели, несет в себе внутренние противоречия, ведущие либо к нацизму (через этнический национализм), либо к утрате идентичности (через глобализацию). Западная модель нации, основанная на унификации и этническом превосходстве, исторически породила расизм и нацизм, тогда как российская модель государства-цивилизации, с ее многоуровневой идентичностью и принципом равенства народов, предлагает альтернативный путь. Современные вызовы — глобализация, генополитика, десоветизация — усиливают риски возрождения нацизма или распада обществ. Опыт России, особенно советский, может служить примером гармоничного сосуществования народов, в отличие от западного подхода, который требует критического переосмысления.
ЧУйшь.