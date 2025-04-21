Кем и во имя чего был демонтирован СССР?
Настоящий «конец истории» был близок. Главная тайна ХХ века: как СССР скормили мировому порядку.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Перестройка как катастрофа:
- Перестройка привела к "величайшей геополитической катастрофе XX века" (цитата Путина), разрушению баланса сил, обрушению восточного блока и уничтожению СССР.
- Экономическая катастрофа: исчезновение 25 тысяч предприятий, разграбление народного хозяйства, раздел на сырьевые заимки.
- Социальная катастрофа: миллионы людей лишились статуса, работы, средств к существованию; деградация систем социальной защиты, потеря личных накоплений.
- Цивилизационная катастрофа: утрата уникальной электронной промышленности и лучшей системы образования, погружение в мир этнических мафий и дикого капитализма.
- Гуманитарная катастрофа: эпидемии, пьянство, бандитизм, убыль населения, сравнимая с потерями в Великой Отечественной войне.
- Национальная катастрофа: разделение русского народа, 20 миллионов соотечественников оказались за границами России.
- Метаисторическая катастрофа: утрата стратегических территорий, оплаченных трудом и кровью предков, и исчезновение альтернативы капиталистическому пути развития.
2. Неразгаданная тайна перестройки:
- Перестройка остается главной тайной XX века, так как ее истинные причины и цели неясны.
- Общество не понимает, была ли перестройка результатом глупости или измены.
- Официальная версия: перестройка — неудачная реформа, направленная на обновление экономики, но приведшая к потере управления и распаду системы.
- Альтернативная версия: перестройка — блестяще проведенная операция по демонтажу СССР и встраиванию его осколков в глобальный проект.
3. Роль ключевых фигур:
- Александр Яковлев, один из главных архитекторов перестройки, открыто признавал, что обманывал общество, провозглашая цели улучшения социализма, но работая на разрушение системы.
- Яковлев и "группа истинных реформаторов" использовали авторитет Ленина для атаки на сталинизм, а затем на социализм в целом.
- Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе и другие либо были наивными романтиками, либо сознательными манипуляторами, выполнявшими план по демонтажу СССР.
- Возможные связи Яковлева с иностранными спецслужбами (например, через Колумбийский университет) и его роль как агента или адепта глобализма.
4. Проектный характер перестройки:
- Перестройка не была случайным процессом, а спланированной операцией, направленной на трансформацию СССР под стандарты глобализации.
- Существовала "группа Яковлева" (или "группа Андропова"), включавшая высокопоставленных партийных функционеров, КГБ и интеллигенцию, работавших на глобалистские цели.
- Использовались методы мягкой силы: выращивание лояльных элит, внедрение глобалистских идей через научные институты (например, ВНИИСИ, Институт США и Канады) и культурные площадки.
5. Конкретные события и манипуляции:
- Создание искусственного дефицита (например, пропажа табака и мыла в 1989 году, забитые вагоны с продовольствием) для провоцирования социальных волнений.
- Инцидент с Маттиасом Рустом (1987) как повод для разгрома армейской верхушки и ослабления ПВО.
- Августовский путч 1991 года как опереточная операция для передачи власти от союзного центра к республиканским лидерам.
- Роль СМИ (например, журнала "Огонек") в фальсификации истории и формировании антисоветских настроений.
6. Исторический контекст и предпосылки:
- Перестройка стала возможной после смерти Сталина (1953), когда СССР начал открываться внешнему миру.
- Влияние Хрущева и "духа Женевы" (1955) привело к отправке советских студентов на стажировки в США, где они могли быть "перепрошиты" глобалистскими идеями.
- Роль Отто Куусинена и Юрия Андропова в создании сетей, связанных с западными элитами, и продвижении лояльных кадров.
7. Последствия и актуальность:
- Все современные проблемы России уходят корнями в перестройку.
- Необходимость не просто исследований, а полноценного расследования с привлечением Следственного комитета, чтобы установить правду о перестройке.
Вывод:
Лекция представляет перестройку как спланированное преступное деяние, направленное на уничтожение СССР и встраивание его осколков в глобалистский проект. Автор отвергает официальную версию о перестройке как неудачной реформе, настаивая на ее проектном характере, где ключевые фигуры (Яковлев, Горбачев и др.) действовали осознанно, манипулируя обществом и используя методы мягкой силы. Перестройка привела к катастрофическим последствиям во всех сферах жизни, и ее истинные цели и механизмы до сих пор остаются тайной, требующей государственного расследования. Автор видит в перестройке не только историческую трагедию, но и источник современных вызовов для России, подчеркивая необходимость понимания прошлого для построения будущего.