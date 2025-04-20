Христос Воскресе, братья и сестры!

В нашей сражающейся стране, Пасха содержит особый смысл. Даёт особое ощущение, особую надежду.

Иначе видится праздник торжества жизни над смертью, праздник низложения ада. Мы молимся сегодня, думая о наших павших. И, неизбежно, о стране.

"Но мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении, братья, об умерших, дабы вы не были в печали, как прочие, не имеющие надежды.

Ибо, если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то таким же образом и усопших Бог приведёт чрез Иисуса с Ним.

Ибо это мы вам говорим словом Господним, что мы живые, остающиеся до пришествия Господа, отнюдь не опередим усопших,

потому что Сам Господь при призывном кличе, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде;

затем мы живые, оставшиеся, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздух, и так всегда с Господом будем:

поэтому утешайте друг друга словами этими".

Пасха это день победы над смертью. Победы правды над ложью, света над тьмой. Праздник победы над Адом. Праздник напоминающий нам, что если пришло отчаяние от того, что якобы все кончилось, и нет никакого света впереди, стоит помнить, что возможно именно теперь все по-настоящему начинается, и Свет везде. И впереди, и над нами, и в нас.

Мы многих потеряли. И раны душевные от потерь вряд ли когда заживут. Но, когда мы говорим "Христос Воскресе!", то верим, что и наши павшие живы у Бога. И мы с ними восхищены будем в облаках. И сейчас они, наши павшие – это наше воинство небесное, которое бережёт нас и Россию на своём духовном фронте, в своей духовной брани.

Христос воскрес из мертвых. И Россия все преодолеет. Пройдет через все, что предстоит. И победит любой Ад вне себя. И не допустит Ада в себе. Как и каждый из нас лично не допустит такого.

С праздником вас, братья и сестры! Молитесь о России.