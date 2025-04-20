Вы когда-нибудь задумывались в чём смысл жизни? Ну конечно же да. И каждый формулировал для себя свой собственный. Но на самом деле это один из тех вопросов, на которые нет однозначного ответа до сих пор. Есть ли жизнь после жизни? И если есть, то где и какая? Есть ли бог?

Официальная наука считает что ни бога ни потусторонней жизни не существует, а сама жизнь это случайность.

Это первая серия из цикла фильмов, в которых мы с вами попробуем как можно подробнее рассмотреть этот вопрос. И начнем с физики и мистики

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В фильме использованы фрагменты из роликов:

Физика с Дмитрием Побединским: https://youtu.be/u7mo7jhQ-90?si=yIovwW6EZkREdENN

Макар Светлый : https://youtu.be/jnWWH0mwnrc?si=wbieE5rM4OEOeINf

Физика с Юрием Ткачевым: https://youtu.be/JPia90ro4d4?si=q1E0hgeD45E6QP9m

00:00 интро

02:08 новый формат

04:32 война с эфиром

32:49 намеки вселенной

41:39 конспирология

54:21 обитель душ

01:01:19 конец первой серии. титры

#эпоханедоверия #смыслжизни #ВойнаСЭфиром #ПоискСмысла #физикаимистика