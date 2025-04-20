В чем смысл жизни? 1 серия. Эфир не нужен
Вы когда-нибудь задумывались в чём смысл жизни? Ну конечно же да. И каждый формулировал для себя свой собственный. Но на самом деле это один из тех вопросов, на которые нет однозначного ответа до сих пор. Есть ли жизнь после жизни? И если есть, то где и какая? Есть ли бог?
Официальная наука считает что ни бога ни потусторонней жизни не существует, а сама жизнь это случайность.
Это первая серия из цикла фильмов, в которых мы с вами попробуем как можно подробнее рассмотреть этот вопрос. И начнем с физики и мистики
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В фильме использованы фрагменты из роликов:
Физика с Дмитрием Побединским: https://youtu.be/u7mo7jhQ-90?si=yIovwW6EZkREdENN
Макар Светлый : https://youtu.be/jnWWH0mwnrc?si=wbieE5rM4OEOeINf
Физика с Юрием Ткачевым: https://youtu.be/JPia90ro4d4?si=q1E0hgeD45E6QP9m
00:00 интро
02:08 новый формат
04:32 война с эфиром
32:49 намеки вселенной
41:39 конспирология
54:21 обитель душ
01:01:19 конец первой серии. титры
#эпоханедоверия #смыслжизни #ВойнаСЭфиром #ПоискСмысла #физикаимистика
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Вопрос о смысле жизни:
- Смысл жизни индивидуален, но большинство ответов сводятся к желаниям, а не к истинному смыслу.
- Природа смысла жизни не связана с деньгами, властью или даже продолжением рода, которые являются функциями, а не смыслом.
- Даже служение Богу не является смыслом, так как неясно, что именно Бог требует от человека.
2. Философский подход к смыслу жизни:
- Смысл жизни остается неуловимым, и ответов становится все меньше при глубоком анализе.
- Вопрос многогранен, и односторонний подход не может удовлетворить всех.
3. Эволюционная перспектива:
- Человек — не одиночное существо, а часть сложной системы, включающей множество тел (мужское, женское, род, нация, государство).
- Живые организмы связаны незримой связью, которую пока не удается зафиксировать.
4. Концепция эфира:
- Эфир — гипотетическая среда, заполняющая Вселенную, упоминаемая с античных времен как пятый элемент.
- Эфир не был опровергнут, а исключен из расчетов как ненужный (Эйнштейн: "эфир не нужен").
- Современная физика заменила эфир квантовыми полями, темной материей и энергией, но это может быть лишь переименование.
5. История эфира в науке:
- Рене Декарт ввел понятие "светоносного эфира", что сузило восприятие эфира до среды для света.
- Ученые (Гюйгенс, Ньютон, Юнг, Лоренц) развивали теории эфира, но сталкивались с невозможностью его обнаружения.
- Эйнштейн в 1920 году признал, что пространство без эфира немыслимо, но отрицал его как физическую среду.
6. Манипуляции в науке:
- Эфир подвергся подмене понятий: его свойства приписали квантовым полям, а само слово "эфир" переосмыслили как частицы.
- Ученые используют переименование (например, "светоносный эфир") для устранения концепции эфира.
- Механистический подход Ньютона противопоставляется волновой теории, что создает иллюзию победы над эфиром.
7. Неделимость Вселенной:
- Число π демонстрирует непрерывность и неделимость пространства, так как оно бесконечно и не имеет конечного выражения.
- Вселенная недискретна, а эфир — это сама ее суть, а не просто среда для света.
- Школьное образование игнорирует эту фундаментальную подсказку, фокусируясь на упрощенных расчетах.
8. Конспирологический взгляд:
- Ключевые фигуры, связанные с эфиром (Декарт, Гюйгенс, Юнг, Лоренц), имеют связь с Голландией, что намекает на влияние определенных сил (династия Ольденбургов).
- Эфир может быть связан с "тонким планом бытия" — местом обитания душ и богов, что делает его изучение опасным.
9. Современная физика и эфир:
- Эфир присутствует в физике под другими названиями (квантовые поля, поле Хиггса, темная материя).
- Пространство, заполненное единым полем (эфиром), объясняет материю и волны проще, чем множество квантовых сущностей.
- Отказ от эфира связан с догмами Ньютона и нежеланием вводить новое состояние материи.
10. Философский вывод:
- Эфир — это не только физическая концепция, но и место, где может находиться смысл жизни.
- Поиск смысла жизни связан с исследованием эфира как "тонкого плана", но это требует осторожности, так как человечество может быть не готово к таким знаниям.
Вывод:Лекция предлагает, что смысл жизни не сводится к материальным или функциональным целям, а связан с фундаментальной природой Вселенной — эфиром. Эфир, как неделимое поле, из которого возникает все сущее, включая свет, материю и, возможно, души, представляет собой не только физическую, но и метафизическую основу бытия. Современная наука, отвергая эфир, лишь переименовывает его в квантовые поля, но не решает вопрос о его сути. Автор видит в этом манипуляцию, уходящую корнями в исторические и, возможно, конспирологические процессы, связанные с влиянием определенных сил (например, в Голландии). Смысл жизни, вероятно, кроется в этом "тонком плане", но его исследование требует преодоления научных догм и осторожного подхода, так как человечество может быть не готово к таким открытиям.
Дополнительный выводЭфир, как его представляет автор лекции, не является универсальным ответом на вопрос о смысле жизни, а выступает лишь промежуточным звеном в сложной цепи мироздания. Он — основа, связующее поле, из которого через системообразующие процессы возникают материя и формы, от тонких до грубых. Однако даже если удастся зафиксировать и описать эти процессы, вывести законы их действия с помощью измерений, это не раскроет первопричину: кто или что инициировало эти процессы и какова их конечная цель. Эфир — это не разгадка, а лишь часть пазла, указывающая на более глубокие, возможно, нематериальные структуры.
Тем не менее, это не повод для бездействия. Изучение мира всеми доступными средствами — научными, философскими, интуитивными — остается необходимым. Важно осознавать, что ограничения в этом поиске могут быть не только материальными (например, пределы измерительных приборов), но и сознательными, связанными с природой человеческого разума, стремящегося объять необъятное. Эфир, как следствие тонких нематериальных структур, намекает на возможность прямого взаимодействия разума с этими уровнями бытия. Именно в этом могут заключаться откровения, интуитивные озарения и научные прорывы, подобные тем, что испытывали Декарт или Юнг. Такой подход — не через "костыли" материальных инструментов, а через внутреннее постижение — возможно, и есть истинный путь к поиску смысла жизни. Разум, способный выйти за рамки физических ограничений, может стать ключом к пониманию не только эфира, но и того, что лежит за его пределами, приближая нас к ответу на вопрос о смысле существования.