Украина предлагает продлить перемирие после 20 апреля в дальнейшем, если РФ будет его…
Украина предлагает продлить перемирие после 20 апреля в дальнейшем, если РФ будет его придерживаться.
«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — сказал Зеленский.
…находчиво.
Хотя русские наступают не так оглушительно, чтоб послезавтра взять Славянск, они всё-таки наступают, а ВСУ – отступают.
А тут – раз, и 30 дней перемирия, – и Зеленский при этом миротворец; и можно решить проблемы по логистике, личному составу и б/к.
Да и вообще – наши наступательные действия для переговоров выгодны, они хоть какое-то наше преимущество являют; а остановка – ну что остановка, – тут всё ясно: какой вам ещё Славянск, русские, какой вам Херсон, вы всё равно на месте стоите.
Это всё к тому, что Зеленский – артист разговорного жанра. Его надо натурально побеждать, а всякими репликами с ним перекидываться не надо. Ему в этой ситуации всегда проще: он легко может врать, юлить, наглеть, лукавить, валять дурака, кривляться – короче, всегда может быть риторически на три шага впереди – и ему простится любая чушь, любая ложь, любое пустословие.
У него, прямо говоря, фора. Потому что ему в самом широком смысле плевать на то, что он говорит.
«Христос», «Пасха», «перемирие», «добро» – это всё фишки-картишки, он сыграет и такими, делов-то.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:1. Предложение Украины о перемирии: Зеленский предлагает продлить перемирие после 20 апреля (пасхальных дней) при условии соблюдения Россией режима тишины.
2. Условия перемирия: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». Перемирие на 30 дней рассматривается как способ проверить намерения России и укрепить доверие.
3. Стратегический расчет Украины: Перемирие может дать время для решения логистических проблем, укрепления личного состава и пополнения боеприпасов.
4. Военная ситуация: Российские войска наступают, ВСУ отступают, но наступление России не столь стремительное, чтобы быстро захватить ключевые города (например, Славянск).
5. Политическая выгода Зеленского: Перемирие позиционирует Зеленского как миротворца, что улучшает его риторическую позицию на переговорах.
6. Критический взгляд на Зеленского: Автор считает Зеленского мастером риторики, который использует любые средства (включая ложь, юление, пафосные образы вроде «Пасхи» и «добра»), чтобы оставаться на шаг впереди. Его слова не подкреплены искренними намерениями.
7. Фора Зеленского: Его риторическое преимущество обусловлено отсутствием привязки к правде и умением манипулировать общественным мнением.
8. Рекомендация по переговорам: Зеленского нужно побеждать на поле боя, а не вступать с ним в риторические перепалки, где он имеет преимущество.
Вывод:Автор статьи рассматривает предложение Зеленского о перемирии как хитроумный ход, направленный на получение тактических и политических выгод. Зеленский использует перемирие как инструмент для укрепления позиций Украины (как военных, так и дипломатических), одновременно представляя себя миротворцем. Однако автор скептически оценивает искренность его намерений, подчеркивая, что Зеленский — искусный ритор, способный манипулировать общественным мнением и использовать любые образы для достижения своих целей. По мнению автора, России не следует поддаваться на риторические уловки и сосредоточиться на военном превосходстве, так как переговоры с Зеленским играют ему на руку.
Дополнительный выводИстинные намерения России, заявленные в начале специальной военной операции (СВО), остаются неизменными: денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение её народа от власти марионеточного режима, подконтрольного Западу. Эти цели были официально озвучены и продолжают определять действия России. Предложенное Россией пасхальное перемирие на сутки является гуманитарным жестом, направленным на то, чтобы простые украинцы могли спокойно провести религиозный праздник, помолиться и выразить надежду на скорейшее завершение конфликта.
Однако логика войны неумолима: конфликт завершится только полным разгромом одной из сторон и победой другой. Любые временные перемирия, включая предложенное Зеленским продление тишины на 30 дней, лишь отсрочивают неизбежное, продлевая страдания мирного населения. Пока киевский режим сохраняет враждебную позицию и отказывается принимать условия мира, предложенные Россией, предоставление ему времени для перегруппировки и накопления сил контрпродуктивно. В текущих реалиях устойчивый мир возможен только после устранения первопричины конфликта — ликвидации антироссийского курса Киева и достижения целей СВО. Таким образом, окончание войны, а не временные паузы, станет единственным путём к восстановлению стабильности и безопасности для народов Украины и России.