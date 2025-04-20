Украина предлагает продлить перемирие после 20 апреля в дальнейшем, если РФ будет его придерживаться.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — сказал Зеленский.

…находчиво.

Хотя русские наступают не так оглушительно, чтоб послезавтра взять Славянск, они всё-таки наступают, а ВСУ – отступают.

А тут – раз, и 30 дней перемирия, – и Зеленский при этом миротворец; и можно решить проблемы по логистике, личному составу и б/к.

Да и вообще – наши наступательные действия для переговоров выгодны, они хоть какое-то наше преимущество являют; а остановка – ну что остановка, – тут всё ясно: какой вам ещё Славянск, русские, какой вам Херсон, вы всё равно на месте стоите.

Это всё к тому, что Зеленский – артист разговорного жанра. Его надо натурально побеждать, а всякими репликами с ним перекидываться не надо. Ему в этой ситуации всегда проще: он легко может врать, юлить, наглеть, лукавить, валять дурака, кривляться – короче, всегда может быть риторически на три шага впереди – и ему простится любая чушь, любая ложь, любое пустословие.

У него, прямо говоря, фора. Потому что ему в самом широком смысле плевать на то, что он говорит.

«Христос», «Пасха», «перемирие», «добро» – это всё фишки-картишки, он сыграет и такими, делов-то.