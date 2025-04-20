Федор Лисицын обсуждает международные события, такие как тарифная война Трампа и спецоперация на Украине, а также затрагивает проблемы в российском образовании. Особое внимание уделено введению предмета "семьеведение", критике частых реформ и важности стабильности в учебных программах. В конце он рекомендует книгу Томаса Грея "Сокровище долгой и счастливой жизни", делая акцент на семейных ценностях и важности общения в браке.

Книга "Секреты долгой и счастливой жизни. Опыт, проверенный":

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00:00:00 Введение

00:00:24 Тарифная война Трампа

00:01:07 Введение нового предмета в образовании

00:02:29 Необходимость стабильности в образовании

00:04:39 История предмета "этика и психология семейной жизни"

00:05:51 Введение сексуального воспитания

00:07:42 Введение предмета "семьяведение"

00:08:46 Книга Томаса Грея

00:11:15 Уроки семейной жизни

00:13:21 Заключение

00:14:42 Важность общения в семье

00:15:33 Посвящение себя браку

00:17:06 Банальности и современные вызовы

00:18:20 Стимулирование рождаемости и семейных ценностей

00:19:24 Заключение и приглашение на конференцию

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