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Секреты долгой и счастливой жизни. Опыт, проверенный | Фёдор Лисицын

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Переслано от: Книжный День

Федор Лисицын обсуждает международные события, такие как тарифная война Трампа и спецоперация на Украине, а также затрагивает проблемы в российском образовании. Особое внимание уделено введению предмета "семьеведение", критике частых реформ и важности стабильности в учебных программах. В конце он рекомендует книгу Томаса Грея "Сокровище долгой и счастливой жизни", делая акцент на семейных ценностях и важности общения в браке.
Книга "Секреты долгой и счастливой жизни. Опыт, проверенный":
WB: https://www.wildberries.ru/catalog/357397010/detail.aspx

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00:00:00 Введение
00:00:24 Тарифная война Трампа
00:01:07 Введение нового предмета в образовании
00:02:29 Необходимость стабильности в образовании
00:04:39 История предмета "этика и психология семейной жизни"
00:05:51 Введение сексуального воспитания
00:07:42 Введение предмета "семьяведение"
00:08:46 Книга Томаса Грея
00:11:15 Уроки семейной жизни
00:13:21 Заключение
00:14:42 Важность общения в семье
00:15:33 Посвящение себя браку
00:17:06 Банальности и современные вызовы
00:18:20 Стимулирование рождаемости и семейных ценностей
00:19:24 Заключение и приглашение на конференцию

#ГромНедели #Трамп #Образование #Семья #Семьяедение #КнигаТомасаГрея #СемейныеЦенности #РоссийскоеОбразование #СемейнаяЖизнь #Рождаемость

Комментарий редакции

Тезисы лекции Фёдора Лисицына:


1. Критика постоянных реформ в образовании:
- В российской системе образования десятилетиями наблюдается «непрерывный зуд» изменений: введение новых предметов, форм, программ, их отмена и повторное введение.
- Примеры: школьные формы, переход на Болонскую систему, ЕГЭ, отмена которых обсуждается.
- Реформы часто нестабильны, мешают учителям работать, приводят к перегрузке и снижению качества образования.
- Предложение: оставить школу в покое, дать единую программу и учебники, чтобы учителя могли стабильно работать и выработать эффективную методику преподавания.

2. Инициатива введения предмета «Семья-ведение»:
- Обсуждается введение нового школьного предмета о семье (рабочее название – «Семья-ведение»).
- Исторический пример: в конце 80-х годов был предмет «Этика и психология семейной жизни», который преподавался не всегда профессионально (например, учителем труда).
- Проблема: неясно, кто будет преподавать новый предмет, так как учителя перегружены или не имеют подходящей квалификации.

3. Скептицизм по поводу необходимости предмета:
- Современные дети уже сталкиваются с разнообразными формами семей (полные, неполные, нетрадиционные) и получают жизненный опыт через общение.
- Вопрос: что нового можно рассказать детям о семье, чего они не знают из своего окружения?
- Исключение: элитные дети, воспитанные в изоляции, могут нуждаться в таком предмете.

4. Рекомендация книги Томаса Грея «Секреты долгой и счастливой жизни»:
- Автор книги, специалист по герантологии, изучал долгожителей и долговечные браки (до 64 лет совместной жизни).
- Книга основана на статистике и анализе успешных семей, предлагая простые, но важные правила для семейной жизни.
- Советы кажутся банальными, но актуальны для современного поколения, которое утратило базовые представления о семье.

5. Основные уроки из книги Томаса Грея:
- Выбирайте партнёра, похожего на вас: браки с людьми из схожей среды и с общими интересами более устойчивы, чем контрастные.
- Дружба важна так же, как любовь: для долгой семейной жизни нужна не только романтика, но и умение быть друзьями.
- Не ведите счёт в отношениях: избегайте подсчёта, кто больше вложил в брак.
- Общайтесь друг с другом: разговоры – основа крепкой семьи.
- Посвящайте себя браку, а не только партнёру: думайте о семье как о едином целом.
- Не ложитесь спать в ссоре: старайтесь решать конфликты до конца дня.

6. Критика современной системы образования и культуры:
- Западная система образования (особенно в США) деградировала с 60-х годов из-за избытка гуманитарных дисциплин и отхода от знаний в пользу эмоций.
- В России и на Западе выросло поколение, которому нужно объяснять очевидные вещи (аналогия: «снимать штаны перед походом в туалет»).
- Современные дети часто лишены нормального детства (игры на площадках, общение со сверстниками), что влияет на их социальные навыки.

7. Позитивный посыл:
- Несмотря на сложности современного мира (интернет, стресс, дороговизна), есть примеры счастливых семей, которые живут долго и гармонично.
- Книга Томаса Грея напоминает о простых истинах, которые помогают создавать крепкие семьи.

Вывод:

Фёдор Лисицын выражает глубокий скептицизм по поводу постоянных реформ в российском образовании, считая их разрушительными и избыточными. Обсуждая инициативу введения предмета «Семья-ведение», он сомневается в его необходимости, так как дети уже получают опыт семейной жизни из своего окружения. Однако он рекомендует книгу Томаса Грея «Секреты долгой и счастливой жизни», которая содержит простые, но важные советы для создания крепких семей, основанные на опыте долгожителей. Эти советы, хоть и кажутся банальными, актуальны для современного общества, утратившего базовые представления о семейных ценностях. Лисицын призывает к стабильности в образовании и возвращению к проверенным временем принципам семейной жизни, подчёркивая их значимость в условиях современного мира.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/4ca7d60e2e9f35b35d2b77744e54e982/
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